Веденеев: игроки «Зенита» выбиты из колеи из-за отсутствия Лиги чемпионов

Бывший футболист Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

«ЦСКА, скорее всего, будет играть боевым составом, потому что в чемпионате недостаточно очков, чтобы бороться за призовые места. Им сам бог велел стараться выиграть Кубок. У «Зенита» же ситуация сложная — надо и основным играть и готовиться к следующей игре, и запасным, которые не играют весь сезон. Вот «Спартак» показал в последней игре яркий пример, когда выставили второй состав, а они победили.

Нужно на что-то решаться. У Семака нет доверия к запасным игрокам. В чемпионате явно не доверяет. Может позволить сделать точечные замены. Например, выставить Мостового. В Кубке же должны выйти все. Надо думать об атмосфере в команде. Не должно быть такого, что в команде 30 футболистов, а играют 12-13. У всех должен дать шанс хотя бы в Кубке.

Из-за отсутствия Лиги чемпионов игроки «Зенита» выбиты из колеи — они не могут себя мотивировать на матчи чемпионата или Кубка. Тренерскому штабу сложно разобраться», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.