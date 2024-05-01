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«Более логичным выглядел бы ничейный результат». Бубнов — о матче «Динамо» и «Зенита»

«Более логичным выглядел бы ничейный результат». Бубнов — о матче «Динамо» и «Зенита»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу динамовцам принёс нападающий Константин Тюкавин — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«По тому, как развивался сценарий матча, было ясно, что это игра до гола: кто забивает, тот и должен выигрывать. Тюкавин свой шанс реализовал, Карраскаль в первом тайме — нет, в остальном же о каких-то явных голевых моментах говорить не приходится. В целом по игре более логичным выглядел бы ничейный результат», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 26 матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 47 очков.

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