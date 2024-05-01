«Более логичным выглядел бы ничейный результат». Бубнов — о матче «Динамо» и «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Победу динамовцам принёс нападающий Константин Тюкавин — 1:0.

«По тому, как развивался сценарий матча, было ясно, что это игра до гола: кто забивает, тот и должен выигрывать. Тюкавин свой шанс реализовал, Карраскаль в первом тайме — нет, в остальном же о каких-то явных голевых моментах говорить не приходится. В целом по игре более логичным выглядел бы ничейный результат», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 26 матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 47 очков.