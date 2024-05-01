Юрген Клопп может вернуться в «Боруссию» Дортмунд — The Independent

Руководство дортмундской «Боруссии» изучает возможность возвращения в клуб Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям источника, Клопп может занять одну из руководящих должностей в структуре дортмундской команды. Отмечается, что вопрос с возвращением немецкого специалиста в клуб будет рассматриваться до лета 2025 года.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет по завершении нынешнего сезона «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года, когда он перешёл из дортмундской «Боруссии», в которой работал с июля 2008 года.

«Боруссия» Дортмунд после 31 матча немецкой Бундеслиги находится на пятом месте, заработав 57 очков. Дортмундцы за три тура до конца сезона отстают от первой тройки чемпионата на семь очков.