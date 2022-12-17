«Это мафия на футбольном поле». Аргентину цинично засудили в финале чемпионата мира — 1990

Финальный матч ЧМ-1990 между Западной Германией (ФРГ) и Аргентиной является одним из самых скандальных в истории. В составе аргентинцев были удалены два футболиста, а судьбу матча решил сомнительный пенальти, который мексиканский арбитр Эдгардо Кодесаль назначил в их ворота в конце встречи.

Немцы забили и одержали победу со счётом 1:0. Главная звезда сборной Аргентины Диего Марадона упустил шанс выиграть второй титул подряд и рыдал на футбольном поле. После матча он выступил с резкими обвинениями в адрес арбитра и ФИФА. Вспоминаем, что случилось в решающем матче чемпионата мира в Италии 32 года назад.

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Как прошёл финал Западная Германия — Аргентина

Впервые в истории чемпионатов мира зрители увидели матч-реванш в финале. Аргентина победила Западную Германию (3:2) в 1986 году в Мексике и хотела повторить подвиг на «Стадио Олимпико» в Риме. Немцы стали первой командой в истории, сумевшей трижды подряд выйти в финал. Две первые попытки завоевать титул оказались неудачными. В 1982-м они проиграли Италии (1:3) в решающем матче в Мадриде, а через четыре года уступили в вышеупомянутой встрече с аргентинцами.

Главный тренер сборной Западной Германии Франц Беккенбауэр рассчитывал взять реванш у своего коллеги Карлоса Билардо, который не мог рассчитывать на ключевых игроков Рикардо Джусти, Серхио Батисту, Хулио Олартикоэчеа и Клаудио Каниджу из-за перебора жёлтых карточек в полуфинальном матче с Италией (1:1, 4:3 по пенальти). У немцев на поле вышли все сильнейшие, хотя команде Беккенбауэра пришлось потратить немало сил и эмоций на полуфинал с Англией (1:1, 4:3 по пенальти).

Финал ЧМ-1990 Западная Германия — Аргентина Фото: Bongarts/Getty Images

Первый тайм финала ЧМ-1990 прошёл без по-настоящему опасных моментов. Западная Германия владела территориальным преимуществом, но за первые 45 минут вспоминать особо нечего. Всё самое интересное случилось после перерыва.

В начале второго тайма немцы устроили настоящий навал на ворота соперника и упустили несколько хороших шансов. Полузащитник сборной ФРГ Пьер Литтбарски обыграл троих аргентинских защитников, но его удар из-за пределов штрафной площади прошёл в считаных сантиметрах от цели. Томас Бертольд и Руди Фёллер не смогли замкнуть опасные передачи Андреаса Бреме. Всё это случилось за первые пять минут второго тайма.

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Германия продолжала давить. На 58-й минуте вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкоэчеа сбил Клауса Аугенталера в штрафной площадке, но мексиканский арбитр Эдгардо Кодесаль не назначил пенальти. Подкат Гойкоэчеа не был жёстким, а Аугенталер слишком картинно падал. Тем не менее момент получился неоднозначным. Основания для 11-метрового имелись. В дальнейшем претензии к судье возникали только у Аргентины.

На 65-й минуте аргентинский защитник Педро Монсон стал первым игроком, удалённым с поля в финале чемпионата мира по футболу. Ему показали прямую красную карточку за грубейший подкат против Юргена Клинсмана. Необоснованно жёсткие и бездумные действия Монсона привели к тому, что у Клинсмана осталась 15-сантиметровая рана на голени. К счастью, обошлось без серьёзных последствий для немецкого футболиста, и он смог продолжить игру. Однозначное удаление, с которым даже эмоциональные аргентинцы не стали слишком активно спорить.

Удаление Педро Монсона за грубую игру против Юргена Клинсмана Фото: Passage/Getty Images

Немцы продолжали свой натиск, однако их удары приходились мимо цели или спасал Гойкоэчеа, как в случае с неприятным дальним ударом Бреме в середине второго тайма. Аргентина будто отсутствовала на поле, но чуть было не получила подарок от соперника. На 78-й минуте капитан ФРГ Лотар Маттеус потерял мяч в своей штрафной площадке, после чего сбил с ног Габриэля Кальдерона. Кодесаль сказал продолжать игру, несмотря на крики аргентинского полузащитника о необходимости назначить пенальти.

Очень похожая ситуация с моментом Гойкоэчеа – Аутенталер. Минимальный контакт и картинное падение футболиста, стремящегося заработать 11-метровый. Пенальти скорее не было, чем был. В решающих матчах на такое закрывают глаза, поэтому в данном случае к Кодесалю сложно предъявить претензии. В отличие от следующего момента, определившего исход финала.

На 84-й минуте Кодесаль назначил, мягко говоря, сомнительный пенальти за подкат Роберто Сенсини на Руди Фёллере. Сенсини играл в мяч, а контакт с ногой Фёллера если и был, то минимальный. До введения системы VAR было очень далеко, поэтому решение мексиканского арбитра осталось неизменным. Штатный пенальтист сборной Германии Лотар Маттеус сменил бутсы во время матча и не чувствовал себя комфортно в новых. Второй в списке Руди Фёллер не подошёл к «точке», поскольку Франц Беккенбауэр запрещал исполнять пенальти игроку, который его заработал. Андреас Бреме удачно заменил звёзд, точно пробив в правый нижний угол.

Андреас Бреме реализует пенальти в финале ЧМ-1990 Фото: Bongarts/Getty Images

Аргентинцы потеряли самообладание после пропущенного гола. Нападающий Густаво Десотти, уже заработавший предупреждение в первом тайме, получил прямую красную карточку, когда завалил Юргена Колера приёмом из профессиональной борьбы после того, как немец пытался немного потянуть время. Справедливое удаление, хотя оно и стало последствием спорного пенальти. Разгорячённые аргентинцы набросились на Кодесаля. Рефери пришлось буквально отбиваться от их нападок. Главная звезда южноамериканской сборной Диего Марадона, который в течение матча фактически ничем не запомнился и был наглухо закрыт Гвидо Бухвальдом, получил жёлтую карточку за споры с рефери.

Аргентина не создала моментов до финального свистка, чтобы отыграться. Западная Германия могла удвоить преимущество, но Томас Хесслер и Юрген Клинсман не лучшим образом действовали в решающий момент атаки. ФРГ спокойно довела дело до минимальной победы и завоевала третий в своей истории титул чемпионов мира. В том же 1990-м состоялось объединение Германии. Беккенбауэр считал, что сборная станет непобедимой, но с тех пор немцы выиграли всего один титул в 2014 году.

Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус с Кубком мира Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Марадона расплакался и обвинил в поражении ФИФА

Нельзя сказать, что ФРГ выиграла не по делу в финале ЧМ-1990. Владение мячом 61 на 39 в пользу немцев. Они нанесли 23 удара за игру, из которых как минимум 10 были опасными. Аргентина пробила по воротам соперника всего один раз.

Главный тренер сборной Западной Германии Франц Беккенбауэр, ставший единственным человеком в истории, завоевавшим серебряные и золотые медали на чемпионатах мира как игрок (1966, 1974) и как тренер (1986, 1990), считает, что судейский фактор вообще не повлиял на результат.

«Не было никаких сомнений в том, кто выиграет. В течение 90 минут мы давили Аргентину. Не было ощущения какой-либо тревоги. Не было опасений, что нам могут забить гол. Мы переигрывали соперника от начала и до конца матча. Пенальти не стал ключевым моментом в игре, потому что в любом случае мы бы забили, даже если бы для этого потребовался овертайм. В протоколе счёт 1:0, единственный мяч забит с пенальти. Но это не даёт чёткого представления об игре. Мы вполне могли выиграли со счётом 3:0. Я не помню ни одного момента у Аргентины. Жаль, что Аргентина отсутствовала в этом матче. Они пытались уничтожить игру. Аргентинцы играли не в футбол. Они были слишком слабы, чтобы противостоять нам. Тем не менее мы не собираемся осуждать тактику наших соперников», — сказал Беккенбауэр.

Франц Беккенбауэр Фото: Bongarts/Getty Images

Карлос Билардо главный тренер сборной Аргентины «Конечно, мы очень разочарованы, но нужно быть реалистами. Мы потеряли четырёх игроков из-за дисквалификации, ещё несколько вышли на поле с микротравмами. В таких обстоятельствах очень сложно противостоять столь сильной команде, как Западная Германия. Судейство? Я никогда не комментирую работу арбитров. Я пытался успокоить игроков, но некоторые из них разнервничались и потеряли хладнокровие».

Тем не менее в Аргентине игроки, СМИ и болельщики массово винили во всём арбитра. Статистическое преимущество далеко не всегда является залогом победы. В финале ЧМ-1990 дело шло к дополнительному времени. Вполне возможно, аргентинцы вдесятером дотянули бы до серии пенальти, не назначь Кодесаль 11-метровый. В футбольной лотерее южноамериканцы однозначно могли бы переиграть ФРГ, как ранее сделали с Италией (1:1, 4:3 по пенальти) и Югославией (0:0, 3:2 по пенальти) в полуфинале и четвертьфинале соответственно.

Диего Марадона, который на ЧМ в Италии вообще не забивал и ограничился лишь двумя результативными передачами. после финала плакал. Он обвинил в поражении ФИФА и на послематчевой церемонии отказался пожать руку президенту федерации бразильцу Жоао Авеланжу. Диего и сборная Аргентины в целом играли не лучшим образом, но легендарный форвард считает, что его команду приговорил арбитр.

«Я обещал своей дочери Дальме, что привезу с собой Кубок мира домой, но ФИФА помешала мне. Это мафия на футбольном поле, даже здесь она есть. Никакого пенальти не было. Его назначили только для того, чтобы немцы победили», — заявил Марадона, едва высохли слёзы на его глазах.

Диего Марадона плачет после поражения в финале ЧМ-1990 Фото: Passage/Getty Images

Поддержал Марадону тогдашний президент Аргентины Карлос Менем, который посоветовал Кодесалю вернуться к своей основной работе гинекологом.

«Нас ограбили! Кодесаль должен вернуться в медицину, а не продолжать наносить ущерб футболу», — заявил Менем.

Ответ судьи спустя 30 лет

Эдгардо Кодесаль ответил на критику Марадоны только спустя 30 лет, в 2020 году. Мексиканец считает, что Диего стоило искать причину неудачи в самом себе.

«Я мог удалить Марадону ещё до того, как матч начался. Он грязно матерился во время гимна ФРГ. Затем, когда я решил удалить Монсона, он подбежал ко мне и сказал, что я вор и нахожусь на зарплате у ФИФА. Я видел, как Марадона творил на поле выдающиеся вещи и как его колено опухло из-за жёстких подкатов. Как игрок Диего был лучшим, но как человек он был неприятным и одним из худших, кого мне доводилось встречать», — сказал Кодесаль.

Арбитр Эдгардо Кодесаль спорит с Диего Марадоной Фото: Mark Leech/Offside/Getty Images

Кодесаль действительно прекратил работу арбитром на высшем уровне после ЧМ-1990, как и рекомендовал ему Менем. Мексиканец пытался избраться на пост президента КОНКАКАФ, но неудачно. В итоге Кодесаль стал членом судейского комитета ФИФА, где оценивал действия других арбитров. В частности, он признал помощь Южной Корее со стороны эквадорца Байрона Морено на ЧМ-2002, когда тот ошибочно удалил итальянца Франческо Тотти.

В 1990-м Кодесаль не «убивал» Аргентину столь явно, как делали его коллеги в отношении соперников Южной Кореи в плей-офф домашнего чемпионата. Но всё-таки его ошибка повлияла на результат финала. Аргентинцы теоретически могли взять титул в Риме. Это было бы не совсем справедливо с футбольной точки зрения, поскольку немцы доминировали на поле. Но футбол тем и интересен, что победить может любая команда, даже наглухо закрывшаяся в обороне в течение всего матча. Жаль, что некачественное судейство испортило решающий матч ЧМ-1990.