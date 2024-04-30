Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом, только если выиграет АПЛ

«Ливерпуль» проведёт парад прощания с Клоппом, только если выиграет АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» может отказаться от проведения парада прощания с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Ранее The Times сообщил, что мерсисайдцы рассматривают возможность организации парада автобусов с открытым верхом по улицам города в конце сезона, чтобы болельщики могли отдать дань уважения немецкому тренеру и поблагодарить его за успехи.

По сообщению This Is Anfield, «Ливерпуль» организует церемонию в связи с уходом Клоппа по окончании текущего розыгрыша чемпионата Англии только в случае завоевания титула чемпиона страны. Отмечается, что ранее после выигрыша Кубка Англии мерсисайдцы планировали провести прощание с тренером в случае победы в Лиге Европы, однако в связи с вылетом из еврокубка планы изменились.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

После 35 туров нынешнего сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 75 очков и на данный момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ
Стало известно, когда «Ливерпуль» объявит о назначении нового тренера
Материалы по теме
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!
Истории
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ. «Ливерпуль» выбыл из борьбы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android