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Игорь Федотов оценил решение Карасёва отменить гол «Краснодара» в ворота «Крыльев»

Игорь Федотов оценил решение Карасёва отменить гол «Краснодара» в ворота «Крыльев»
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался о решении судьи Сергея Карасёва отменить гол «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов» (0:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первый момент — отмена гола «Краснодара» на восьмой минуте. Игрок выставил руку, мяч попал ниже рукава — это игра рукой, даже если случайно. Гол отменён правильно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 29 апреля 2024 года прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч начался в 13:00 мск.

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