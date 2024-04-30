Болельщики «Баварии» подготовили перформанс в честь Беккенбауэра перед игрой с «Реалом»

В преддверии начала матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» болельщики «Баварии» подготовили перформанс, посвящённый бывшему футболисту мюнхенского клуба и сборной Германии Францу Беккенбауэру, который ушёл из жизни 7 января 2024 года.

Напомним, Беккенбауэр выступал за взрослую команду «Баварии» с 1964 по 1977 год. В её составе он принял участие в 584 матчах во всех турнирах, в которых отметился 75 голами и 75 результативными передачами.

Беккенбауэр дебютировал в составе сборной Германии в сентябре 1965 года. В составе немецкой национальной команды он принял участие в 103 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 14 мячей. Выступая за бундестим, Беккенбауэр стал чемпионом мира в 1974 году.