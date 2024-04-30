Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Баварии» подготовили перформанс в честь Беккенбауэра перед игрой с «Реалом»

Болельщики «Баварии» подготовили перформанс в честь Беккенбауэра перед игрой с «Реалом»
Комментарии

В преддверии начала матча полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» болельщики «Баварии» подготовили перформанс, посвящённый бывшему футболисту мюнхенского клуба и сборной Германии Францу Беккенбауэру, который ушёл из жизни 7 января 2024 года.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'    

Напомним, Беккенбауэр выступал за взрослую команду «Баварии» с 1964 по 1977 год. В её составе он принял участие в 584 матчах во всех турнирах, в которых отметился 75 голами и 75 результативными передачами.

Беккенбауэр дебютировал в составе сборной Германии в сентябре 1965 года. В составе немецкой национальной команды он принял участие в 103 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 14 мячей. Выступая за бундестим, Беккенбауэр стал чемпионом мира в 1974 году.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Томас Мюллер станет третьим игроком в истории ЛЧ, сыгравшим 150+ матчей за один клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android