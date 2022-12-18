Разница с Россией очевидна. Фиаско организаторов с церемонией закрытия ЧМ-2022

Почему болельщики не заполнили стадион – не захотели смотреть концерт или не смогли выбраться из метро?

Во время матча открытия чемпионата мира очень не хотелось проводить параллели с Россией по одной простой причине: мы не можем быть объективны, потому что турнир проходил в нашей стране, из-за чего многие вещи казались априори позитивными. Но не получилось – важнейший матч для Катара заканчивался при пустых трибунах: местные начали уходить в середине второго тайма, когда их сборная уже летела Эквадору.

И вот финал. И вот снова большая разница с тем, что было в «Лужниках». Церемония закрытия на «Лусаиле» началась при полупустых трибунах.

При этом в то же время в «Лужниках» было вот так.

Болельщики Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Может, дело в огромных толпах в метро? Из центра города уехать было невероятно сложно – пришлось пропустить четыре поезда, а в пятый буквально быть занесёнными в вагон вместе с наплывом толпы.

А потом ещё примерно полчаса из него выходить

Болельщики Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Или дело в том, что фанатские шаттлы останавливаются в 40 минутах ходьбы от стадиона, а люди просто не закладывают нужное количество времени?



Может, конечно, в том, что болельщикам в принципе не очень интересна церемония закрытия – с трибуны всё равно ничего не понятно. Но даже после неё на трибунах оставалось немало проплешин.

Болельщики Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Народ продолжал заходить вплоть до церемонии, которая проводится перед стартовым свистком. Но, к счастью, к стартовому свистку свободных мест на финале оказалось минимум.