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Фиаско организаторов на финале чемпионата мира 2022, почему болельщики не заполнили стадион, сравнение с Россией, фото

Разница с Россией очевидна. Фиаско организаторов с церемонией закрытия ЧМ-2022
Полина Куимова
Фиаско организаторов на финале чемпионата мира
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Почему болельщики не заполнили стадион – не захотели смотреть концерт или не смогли выбраться из метро?

Во время матча открытия чемпионата мира очень не хотелось проводить параллели с Россией по одной простой причине: мы не можем быть объективны, потому что турнир проходил в нашей стране, из-за чего многие вещи казались априори позитивными. Но не получилось – важнейший матч для Катара заканчивался при пустых трибунах: местные начали уходить в середине второго тайма, когда их сборная уже летела Эквадору.

В России такого позора не было. Матч открытия ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах В России такого позора не было. Матч открытия ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах

И вот финал. И вот снова большая разница с тем, что было в «Лужниках». Церемония закрытия на «Лусаиле» началась при полупустых трибунах.

При этом в то же время в «Лужниках» было вот так.

Болельщики

Болельщики

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Может, дело в огромных толпах в метро? Из центра города уехать было невероятно сложно – пришлось пропустить четыре поезда, а в пятый буквально быть занесёнными в вагон вместе с наплывом толпы.

А потом ещё примерно полчаса из него выходить

Болельщики

Болельщики

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Или дело в том, что фанатские шаттлы останавливаются в 40 минутах ходьбы от стадиона, а люди просто не закладывают нужное количество времени?

Может, конечно, в том, что болельщикам в принципе не очень интересна церемония закрытия – с трибуны всё равно ничего не понятно. Но даже после неё на трибунах оставалось немало проплешин.

Болельщики

Болельщики

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Народ продолжал заходить вплоть до церемонии, которая проводится перед стартовым свистком. Но, к счастью, к стартовому свистку свободных мест на финале оказалось минимум.

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