Разница с Россией очевидна. Фиаско организаторов с церемонией закрытия ЧМ-2022

Во время матча открытия чемпионата мира очень не хотелось проводить параллели с Россией по одной простой причине: мы не можем быть объективны, потому что турнир проходил в нашей стране, из-за чего многие вещи казались априори позитивными. Но не получилось – важнейший матч для Катара заканчивался при пустых трибунах: местные начали уходить в середине второго тайма, когда их сборная уже летела Эквадору.
И вот финал. И вот снова большая разница с тем, что было в «Лужниках». Церемония закрытия на «Лусаиле» началась при полупустых трибунах.
При этом в то же время в «Лужниках» было вот так.
Болельщики
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Может, дело в огромных толпах в метро? Из центра города уехать было невероятно сложно – пришлось пропустить четыре поезда, а в пятый буквально быть занесёнными в вагон вместе с наплывом толпы.
А потом ещё примерно полчаса из него выходить
Болельщики
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Или дело в том, что фанатские шаттлы останавливаются в 40 минутах ходьбы от стадиона, а люди просто не закладывают нужное количество времени?
Может, конечно, в том, что болельщикам в принципе не очень интересна церемония закрытия – с трибуны всё равно ничего не понятно. Но даже после неё на трибунах оставалось немало проплешин.
Болельщики
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Народ продолжал заходить вплоть до церемонии, которая проводится перед стартовым свистком. Но, к счастью, к стартовому свистку свободных мест на финале оказалось минимум.
- 18 декабря 2022
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