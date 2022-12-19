Что за женщину обнимал Месси перед награждением? Многие ошибочно считают, что это его мама

Лионель Месси наконец-то осуществил давнюю мечту. Капитан сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира и сделал это в 35-летнем возрасте. В драматичном финале южноамериканцы одолели Францию (3:3, пен. 4:2).

Самый милый момент финала состоялся перед церемонией награждения. Пока футболисты томились в ожидании мероприятия, на поле выбежала женщина. Изначально многие полагали, что это Селия Мария Куччиттини — мама Месси.

Судя по всему, женщина незаметно подкралась к Лео и её присутствие приятно удивило звёздного футболиста. Только посмотрите на эти эмоции!

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Круче всего, что буквально за пару-тройку секунд до объятий Месси не увидел женщину на поле. Она спряталась за одним из аргентинских футболистов, а Лео в этот момент находился буквально в нескольких метрах от неё. В итоге сюрприз удался.

Фото: Кадр из трансляции

На этом текст можно было закончить, если бы не одно «но». На самом деле это вовсе не мама Месси, как написала большая часть СМИ. Конечно, она присутствовала на игре и потом обнималась с Лео. Но на Селии была не полосатая футболка сборной Аргентины, а выездная. Плюс у неё на руке нет часов и татуировки, как у женщины, которую обнимал Месси. Вот на этом снимке мама Лео находится в левом нижнем углу.

Месси с близкими после финала ЧМ-2022 Фото: Из личного архива Антонеллы Роккуццо, жены Лионеля Месси

Так кто же эта таинственная женщина? Как утверждает Infobae, это Антониа Фариас. Она не занимается логистикой, но её называют важным звеном в сборной Аргентины. Антониа уже 10 лет работает поваром и сопровождает футболистов во время каждой поездки. Она входила в состав делегации на победном Копа Америка — 2021, а также на Финалиссиме и ЧМ-2022. Её даже называют неким талисманом сборной.

Кстати, в сборной Аргентины работают две дамы. Вторая — Вероника Миле, менеджер по маркетингу. Фариас успешно занимается своим делом и создаёт комфортные условия для футболистов. У них нет никаких жалоб в плане меню. Помимо этого, женщину очень любят за позитивный характер, у неё прекрасные отношения с игроками. Кстати, её пригласили для совместного снимка после победы на Копа Америка.

Сборная Аргентины — победитель Кубка Америки — 2021. Антониа Фариас — в правом нижнем углу Фото: Budda Mendes/Getty Images

На чемпионате мира в Катаре Месси забил семь мячей. Он занял второе место в списке бомбардиров вслед за французом Килианом Мбаппе (восемь голов). Лео забивал на каждом матче турнира, за исключением игры с Польшей. Но и тогда у него был отличный шанс, однако вратарь Войцех Щенсны отразил удар аргентинца с 11-метровой отметки. После финала Лео заявил, что продолжит карьеру в сборной. Он хочет поиграть за неё в статусе чемпиона мира.

А вот подробнее о родителях Месси можно почитать ниже.

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