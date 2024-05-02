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«ПСЖ» впервые в сезоне-2023/2024 проиграл матч в сухую

«ПСЖ» впервые в сезоне-2023/2024 проиграл матч в сухую
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Вчера, 1 мая, «ПСЖ» проиграл «Боруссии» (Дортмунд) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 0:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Таким образом, «ПСЖ» проиграл матч без забитого мяча впервые в сезоне-2023-2024. Парижский клуб нанёс по воротам «шмелей» 14 ударов, 3 из которых в створ.

Всего в нынешнем сезоне «ПСЖ» проиграл пять раз: одно поражение в Лиги 1 (от «Ниццы» — 2:3) и четыре в Лиги чемпионов (от «Ньюкасла» — 1:4, «Милана» (1:2), «Барселоны» (2:3) и «Боруссии» (0:1)).

Ответный матч состоится 7 мая на стадионе «Парк де Пренс» в 22:00 по мск.

В прошлом раунде «ПСЖ» прошёл «Барселону» (6:4 – по сумме двух матчей). «Боруссия» оказалась сильнее мадридского «Атлетико» (5:4 – по сумме двух матчей).

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