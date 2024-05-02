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«Барселона» ждёт от Рональда Араухо окончательного решения о своём будущем в клубе

«Барселона» ждёт от защитника Рональда Араухо окончательного решения о своём будущем в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб дал 25-летнего футболисту чётко понять, что рассчитывает на него и считает важным игроком как для настоящей «Барселоны», так и для будущей в связке с другим защитником — Пау Кубарси.

Также, по информации источника, за ситуацией с продлением контракта Араухо следят «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в подписании уругвайца.

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Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 70 млн.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл 35 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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