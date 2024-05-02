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Соболев опубликовал подборку своих голов в ворота «Динамо» в стиле «Дня сурка»

Соболев опубликовал подборку своих голов в ворота «Динамо» в стиле «Дня сурка»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал в своих социальных сетях на победу над московским «Динамо» в выездном матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России (2:0), в котором форвард отметился забитым голом и результативной передачей.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

В своём телеграм-канале футболист опубликовал видео, в котором главный герой известного фильма «День сурка», просыпаясь утром по звонку будильника, из раза в раз видит различные голы Соболева в ворота «Динамо».

В текущем сезоне нападающий красно-белых забил в ворота бело-голубых в различных турнирах пять мячей. Ранее, 29 августа 2023 года, Соболев оформил дубль с «Динамо» в игре 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (4:1), 7 апреля форвард также отметился дублем в матче 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (1:2). Всего за карьеру нападающий забил бело-голубым девять голов в 13 матчах во всех турнирах.

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