«Динамо» — на втором месте в списке клубов, которым больше всего забивал Соболев

Матч второго этапа полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России «Динамо» — «Спартак» завершился победой гостей со счётом 2:0. В составе красно-белых забитым мячом и результативным пасом отметился нападающий Александр Соболев.

Этот гол стал для 27-летнего Соболева девятым в ворота «Динамо» за карьеру в 13 матчах во всех турнирах. Пять мячей нападающий забил бело-голубым в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, четыре — в четырёх матчах Кубка России.

«Динамо» является вторым «любимым» клубом в карьере голеадора Соболева. Больше, чем бело-голубым, Александр забивал только в ворота «Краснодара» — 10 голов в 13 матчах (семь в 10 играх РПЛ, три в трёх играх Кубка России). На третьем месте в этом рейтинге находятся «Крылья Советов», пропустившие от своего бывшего игрока Соболева семь мячей в 10 матчах (шесть в шести встречах РПЛ, один в двух играх Первой лиги, два матча Кубка России — без голов).