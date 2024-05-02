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Йозуа Киммих является приоритетной целью «Барселоны» на позицию опорника этим летом

Йозуа Киммих является приоритетной целью «Барселоны» на позицию опорника этим летом
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«Барселона» намерена приобрести опорного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха летом 2024 года, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист является приоритетом для каталонского клуба. Киммих привлекает руководство «Барселоны» технико-тактической оснащённостью, физическими данными и опытом игры на высшем уровне.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Вторым в списке каталонцев идёт 30-летний Гвидо Родригес из «Бетиса», с которым уже есть устная договорённость.

Немец перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в июле 2015 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 60 млн.

В нынешнем сезоне Киммих сыграл 39 матчей, забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач.

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