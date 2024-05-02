Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что Джейдон Санчо покинет клуб этим летом

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что полузащитник Джейдон Санчо покинет клуб по завершении сезона-2023/2024, сообщает The Telegraph.

По информации источника 24-летний футболист уйдет летом в другой клуб, если получится согласовать его трансфер

В январе 2024 года Санчо перешёл из «МЮ» в «Боруссию» (Дортмунд) в статусе аренды до лета этого года. В нынешнем сезоне англичанин сыграл 17 мячей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает Санчо в € 25 млн.

Как сообщают в СМИ «Боруссия» заинтересована в покупке Санчо, но не готова платить на него £ 40 млн (€ 46,6 млн), запрашиваемые «красными дьяволами».

После 34 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 54 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (80 очков).

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения