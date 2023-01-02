Лучший футболист чемпионата России в 2022 году. В списке — 17 претендентов

2022 год получился довольно сложным для российского футбола. Сборную прокатили мимо стыков на ЧМ-2022, клубы остались без еврокубков. Однако в чемпионате России было немало интересных событий и ярких футболистов. Мы составили список из 17 футболистов-претендентов на звание лучшему игроку года, а расставить по местам их должны вы.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Квинси Промес («Спартак»)
Пожалуй, лучший легионер «Спартака» последних лет. В первой половине года Квинси был не очень продуктивен в РПЛ (всего два гола). Но зато именно нидерландец взбодрил красно-белые сектора в кубковом финале с «Динамо» (2:1) — его гол принёс «Спартаку» последний трофей в эпоху Леонида Федуна. Первую половину сезона-2022/2023 Промес провёл на космическом по меркам нашего футбола уровне: 23 матча, 17 голов, семь результативных передач. А ещё Квинси нет равных в команде по ключевым передачам и успешным попыткам дриблинга. Солидный список, не правда? Такой футболист просто не мог не оказаться в этом рейтинге.
Александр Соболев («Спартак»)
Несколько лет назад Соболев переехал с семьёй в Томск, где жил на 26 тыс. рублей в месяц (13 тыс. — зарплата, 13 тыс. — деньги от клуба на аренду квартиры). Теперь Александр играет в элитном дивизионе и радует болельщиков народной команды. Александр и забивает, и раздаёт голевые передачи, и с соперниками дерётся прямо на поле. Периодически Соболева критикуют, мол, не соответствует уровню «Спартака», но футболист достойно справляется с критикой. Сам Александр по-прежнему мечтает об игре в Европе, хотя и понимает, что попасть туда в нынешних реалиях непросто. Тем не менее нападающий надеется, что когда-нибудь всё-таки окажется в чемпионате Италии или Германии.
Владимир Сычевой («Оренбург»)
Первую половину уходящего года Владимир отыграл в Первой лиге и не показал каких-то выдающихся цифр. Но Сычевой так стремительно залетел в РПЛ, что не включить его в этот рейтинг просто нельзя. Он отгрузил соперникам 14 голов и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки (такой же результат у Промеса). Да и в целом в сезоне Сычевой тратит на каждый гол всего лишь по 76 минут — отличный показатель! На продуктивную игру форварда обратил внимание тренерский штаб сборной России. Дебютный матч в футболке национальной команды — достойная награда за труды. Вторую половину сезона Сычевой отыграет уже в «Крыльях Советов» и, скорее всего, сделает это под фамилией Писарский.
Сергей Пиняев («Крылья Советов»)
Можно сказать, что Пиняев попал в этот рейтинг авансом. Наверняка все большие успехи Сергея впереди, но нельзя не отметить его прогресс в 2022 году. Пиняев превратился в одного из лидеров «Крыльев Советов», дебютировал в сборной России, получил приз лучшему молодому игроку года в РПЛ. Впереди 18-летнего парня ждёт новый этап карьеры — в ближайшее время «Локомотив» официально объявит о переходе талантливого футболиста. Пока сложно сказать, как Пиняев проявит себя в столичном клубе, с учётом тех проблем, что есть в команде. Но в 2022 году Сергей играл на приличном уровне.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Отъезд большой группы легионеров благоприятно сказался на игре некоторых футболистов «Краснодара». Сперцян как раз попал в их число. За прошедший год он превратился в лидера клуба. Воспитанник «Краснодара» и забивает, и отдаёт, и зарабатывает на себе немало фолов. Яркая игра футболиста пришлась по душе и болельщикам «быков», которые признали его лучшим в команде по итогам осенней части сезона. Помимо этого, стоимость Сперцяна за год выросла на € 6 млн, и это лучший результат среди всех игроков РПЛ. А ещё футболист получил признание на родине — его признали лучшим футболистом года в Армении.
Даниил Уткин («Ахмат»/«Ростов»)
В прошлом сезоне Уткин ярко играл в составе «Ахмата» и нередко огорчал соперников голами со штрафных. Летом Даниил сменил один южный клуб на другой и оказался в «Ростове». 23-летний футболист быстро адаптировался в команде Валерия Карпина и внёс весомый вклад в её успешное выступление. Уткин забил несколько мячей, раздал кучу голевых передач, дебютировал в сборной России. А ещё у Даниила образовалась прекрасная связка с Николаем Комличенко. Нападающий признался, что у них ментальная связь с полузащитником и они прекрасно понимают друг друга.
Роман Зобнин («Спартак»)
Зобнин периодически совершает труднообъяснимые поступки на поле. В памяти ещё свеж эпизод из дерби с ЦСКА (2:2), когда Роман выключился из эпизода вместо того, чтобы выбить мяч за пределы поля. Всё это закончилось голом армейцев. Однако в целом Роман смотрится очень прилично. Он входит в тройку лучших игроков «Спартака» по ключевым передачам и заработанным на себе фолам. А по отборам и перехватам Зобнин — в пятёрке. В октябре Роман достиг важного рубежа — отыграл 200-й матч за красно-белых. Сам футболист признался, что заметно поменял тренировочный процесс и ради возвращения на прежний уровень похудел на четыре килограмма.
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Акинфеев держит уровень и в 36 лет. Его уверенная игра по-прежнему впечатляет экспертов. К примеру, Юрий Сёмин в конце октября назвал Игоря лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ. А защитник армейцев Милан Гаич сравнил вратаря со стеной. Акинфеев не только справляется со своими прямыми обязанностями, но и здорово начинает атаки. Капитан ЦСКА даже отметился голевой передачей — редкий случай для вратарей в чемпионате России. Концовка сезона получилась для армейцев смазанной, но всё могло сложиться ещё хуже, не будь в воротах Акинфеева.
Данил Глебов («Ростов»)
Один из ключевых футболистов в построениях Валерия Карпина. Временами кажется, что Глебову не 23 года, поскольку он действует как достаточно зрелый мастер. Даниил здорово играет в обеих фазах — и мяч может забить, и отбор с перехватом оформить. Выросшая почти вдвое цена (с € 4 млн до € 7,5 млн) — ещё один показатель прогресса капитана «Ростова». А ведь четыре года назад донской клуб купил футболиста у «Анжи» всего за € 50 тыс. Теперь представить нынешний «Ростов» без этого работоспособного полузащитника просто нельзя. Команда завершила первую часть сезона в тройке в том числе и благодаря качественной игре Глебова.
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Наверняка многие уже не верили в чудесное преображение ветерана, особенно на фоне не слишком яркой игры в первой половине года. Но 37-летний футболист доказал, что его рано отправлять на пенсию. За полсезона эквадорец настрелял 10 голов — очень достойный показатель. И пусть больше половины мячей он забил с пенальти, цифра всё равно приличная. А ещё Нобоа лидирует в команде по ключевым передачам и входит в пятёрку по отборам. Безумно интересно, как Кристиан проведёт вторую половину сезона, ведь теперь его ждёт воссоединение с Курбаном Бердыевым.
Малком («Зенит»)
А помните, сколько было шума, когда Малком переехал в Санкт-Петербург? И ведь поначалу дорогущий бразилец (за него «Зенит» отвалил «Барселоне» € 40 млн) не впечатлял. 2022 год — самый успешный в российской карьере Малкома. В первой части нынешнего сезона бразилец вообще был неудержим, хотя начиналось всё непросто. Первый мяч в РПЛ Малком забил лишь в 5-м туре, но зато в ворота ЦСКА. А после этого пополнял копилку результативных действий чуть ли не в каждом матче. В итоге легионер уже наколотил 15 голов (за весь прошлый сезон было девять) и с запасом лидирует в списке лучших бомбардиров «Зенита».
Клаудиньо («Зенит»)
Ещё один важный легионер для лидера чемпионата России. Визуально кажется, что этот сезон Клаудиньо проводит менее ярко, чем прошлый. Тем не менее он входит в пятёрку лидеров команды по ключевым передачам, успешным обводкам, количеству заработанных фолов и отборам. А ещё запомнился выход бразильца на замену в ноябрьском матче с «Торпедо». Чемпион больше часа мучился с аутсайдером, но появление Клаудиньо на поле всё изменило. Он забил сам и отдал голевой пас, а его команда избежала ненужной потери очков. Этот футболист, как принято говорить сейчас, делает разницу на поле.
Вильмар Барриос («Зенит»)
Ещё один легионер «Зенита» заскочил в наш список. Если Малком и Клаудиньо блистают у чужих ворот, то Барриос здорово балансирует игру петербургского клуба. Благодаря его цепкости и умению отбирать мячи лидеры «Зенита» могут не доигрывать эпизоды в оборонительной фазе. Колумбиец шикарно закрывает дыры, которые периодически образуются во время атак соперников. Барриос очень хорош при игре один в один, что доставляет немало проблем другим командам. Неслучайно он входит в число лидеров среди опорников по основным статистическим показателям (выигранные единоборства, отборы, перехваты).
Матвей Сафонов («Краснодар»)
Да, Сафонов периодически допускает «косяки», но он легко переживает эти моменты. У этого вратаря нет никаких проблем с психологической устойчивостью. Он может совершить ошибку, а потом потащит сложный удар. Да так, что соперникам остаётся только хвататься за голову. В этом сезоне «Краснодар» пропустил 29 мячей в РПЛ — результат примерно соответствует месту (восьмое) «быков» в таблице. Но кто знает, где был бы южный клуб без фантастических сейвов голкипера. Не зря ведь он лидирует во всей лиге по числу спасений. Сафонову 23 года, и это вообще не возраст для вратаря. А ещё он дорос до звания капитана «Краснодара», что тоже очень круто. Правда, концовка года сложилась для Матвея неудачно. Он травмировал плечо, пропустил две кубковые встречи и не сыграл за сборную России.
Вендел («Зенит»)
Вендел проводит лучший сезон в российской карьере. Он уже забил восемь мячей в РПЛ и по этому показателю в команде уступает только нападающим. А ещё бразилец — лидер «Зенита» по количеству успешных обводок и заработанных на себе фолов. Плюс он входит в тройку лучших игроков сине-бело-голубых по ключевым передачам. Кстати, с момента перехода в «Зенит» (осень 2020 года) стоимость Вендела выросла почти вдвое — с € 12 млн до € 22 млн. До ноября 2022-го ценник на бразильца ни разу не превышал отметку в € 20 млн.
Дуглас Сантос («Зенит»)
Количество легионеров «Зенита» в рейтинге зашкаливает, но тут нет ничего удивительного. Петербургский клуб доминирует в чемпионате России на протяжении последних лет, а иностранные футболисты играют немаловажную роль. Дуглас несколько раз попадал в символические сборные по итогам отдельных туров, а ещё входит в число лидеров лиги по количеству точных передач. C момента перехода в «Зенит» (2019 год) Сантос заметно прибавил в цене — его стоимость подросла с € 10 млн до € 16 млн.
Хорхе Карраскаль (ЦСКА)
Колумбиец лидирует в команде по успешным обводкам и заработанным фолам. А по числу ключевых передач уступает лишь Хесусу Медине. В первой части сезона Хорхе был настоящей звездой ЦСКА, но потом немного сбавил. Дело даже дошло до того, что в одном из матчей Карраскаль выразил недовольство своей заменой, что в итоге привело к серьёзному общественному резонансу. При этом Карраскаль заметно прибавил с точки зрения оборонительных действий, о чём говорил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. По его словам, Хорхе умеет и правильно оказывать давление, и забирать мячи.
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