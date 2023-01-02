Лучший футболист чемпионата России в 2022 году. В списке — 17 претендентов

2022 год получился довольно сложным для российского футбола. Сборную прокатили мимо стыков на ЧМ-2022, клубы остались без еврокубков. Однако в чемпионате России было немало интересных событий и ярких футболистов. Мы составили список из 17 футболистов-претендентов на звание лучшему игроку года, а расставить по местам их должны вы.

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