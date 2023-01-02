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Лучшие футболисты РПЛ в 2022 году: Промес, Малком, Вендел, Соболев, Клаудиньо, Барриос, Сычевой, Акинфеев, Сперцян

Лучший футболист чемпионата России в 2022 году. В списке — 17 претендентов
Кирилл Закатченко
Лучшие футболисты РПЛ в 2022 году
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Кто был самым ярким — выбираете вы.

2022 год получился довольно сложным для российского футбола. Сборную прокатили мимо стыков на ЧМ-2022, клубы остались без еврокубков. Однако в чемпионате России было немало интересных событий и ярких футболистов. Мы составили список из 17 футболистов-претендентов на звание лучшему игроку года, а расставить по местам их должны вы.

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Рейтинг 17 лучших футболистов РПЛ в 2022 году
Квинси Промес («Спартак»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Квинси Промес («Спартак»)

Пожалуй, лучший легионер «Спартака» последних лет. В первой половине года Квинси был не очень продуктивен в РПЛ (всего два гола). Но зато именно нидерландец взбодрил красно-белые сектора в кубковом финале с «Динамо» (2:1) — его гол принёс «Спартаку» последний трофей в эпоху Леонида Федуна. Первую половину сезона-2022/2023 Промес провёл на космическом по меркам нашего футбола уровне: 23 матча, 17 голов, семь результативных передач. А ещё Квинси нет равных в команде по ключевым передачам и успешным попыткам дриблинга. Солидный список, не правда? Такой футболист просто не мог не оказаться в этом рейтинге.

Александр Соболев («Спартак»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

Александр Соболев («Спартак»)

Несколько лет назад Соболев переехал с семьёй в Томск, где жил на 26 тыс. рублей в месяц (13 тыс. — зарплата, 13 тыс. — деньги от клуба на аренду квартиры). Теперь Александр играет в элитном дивизионе и радует болельщиков народной команды. Александр и забивает, и раздаёт голевые передачи, и с соперниками дерётся прямо на поле. Периодически Соболева критикуют, мол, не соответствует уровню «Спартака», но футболист достойно справляется с критикой. Сам Александр по-прежнему мечтает об игре в Европе, хотя и понимает, что попасть туда в нынешних реалиях непросто. Тем не менее нападающий надеется, что когда-нибудь всё-таки окажется в чемпионате Италии или Германии.

Владимир Сычевой («Оренбург»)
Фото: fcorenburg.ru
3 место

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Первую половину уходящего года Владимир отыграл в Первой лиге и не показал каких-то выдающихся цифр. Но Сычевой так стремительно залетел в РПЛ, что не включить его в этот рейтинг просто нельзя. Он отгрузил соперникам 14 голов и ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки (такой же результат у Промеса). Да и в целом в сезоне Сычевой тратит на каждый гол всего лишь по 76 минут — отличный показатель! На продуктивную игру форварда обратил внимание тренерский штаб сборной России. Дебютный матч в футболке национальной команды — достойная награда за труды. Вторую половину сезона Сычевой отыграет уже в «Крыльях Советов» и, скорее всего, сделает это под фамилией Писарский.

Сергей Пиняев («Крылья Советов»)
Фото: kc-camapa.ru
4 место

Сергей Пиняев («Крылья Советов»)

Можно сказать, что Пиняев попал в этот рейтинг авансом. Наверняка все большие успехи Сергея впереди, но нельзя не отметить его прогресс в 2022 году. Пиняев превратился в одного из лидеров «Крыльев Советов», дебютировал в сборной России, получил приз лучшему молодому игроку года в РПЛ. Впереди 18-летнего парня ждёт новый этап карьеры — в ближайшее время «Локомотив» официально объявит о переходе талантливого футболиста. Пока сложно сказать, как Пиняев проявит себя в столичном клубе, с учётом тех проблем, что есть в команде. Но в 2022 году Сергей играл на приличном уровне.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Отъезд большой группы легионеров благоприятно сказался на игре некоторых футболистов «Краснодара». Сперцян как раз попал в их число. За прошедший год он превратился в лидера клуба. Воспитанник «Краснодара» и забивает, и отдаёт, и зарабатывает на себе немало фолов. Яркая игра футболиста пришлась по душе и болельщикам «быков», которые признали его лучшим в команде по итогам осенней части сезона. Помимо этого, стоимость Сперцяна за год выросла на € 6 млн, и это лучший результат среди всех игроков РПЛ. А ещё футболист получил признание на родине — его признали лучшим футболистом года в Армении.

Даниил Уткин («Ахмат»/«Ростов»)
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
6 место

Даниил Уткин («Ахмат»/«Ростов»)

В прошлом сезоне Уткин ярко играл в составе «Ахмата» и нередко огорчал соперников голами со штрафных. Летом Даниил сменил один южный клуб на другой и оказался в «Ростове». 23-летний футболист быстро адаптировался в команде Валерия Карпина и внёс весомый вклад в её успешное выступление. Уткин забил несколько мячей, раздал кучу голевых передач, дебютировал в сборной России. А ещё у Даниила образовалась прекрасная связка с Николаем Комличенко. Нападающий признался, что у них ментальная связь с полузащитником и они прекрасно понимают друг друга.

Роман Зобнин («Спартак»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин периодически совершает труднообъяснимые поступки на поле. В памяти ещё свеж эпизод из дерби с ЦСКА (2:2), когда Роман выключился из эпизода вместо того, чтобы выбить мяч за пределы поля. Всё это закончилось голом армейцев. Однако в целом Роман смотрится очень прилично. Он входит в тройку лучших игроков «Спартака» по ключевым передачам и заработанным на себе фолам. А по отборам и перехватам Зобнин — в пятёрке. В октябре Роман достиг важного рубежа — отыграл 200-й матч за красно-белых. Сам футболист признался, что заметно поменял тренировочный процесс и ради возвращения на прежний уровень похудел на четыре килограмма.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Акинфеев держит уровень и в 36 лет. Его уверенная игра по-прежнему впечатляет экспертов. К примеру, Юрий Сёмин в конце октября назвал Игоря лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ. А защитник армейцев Милан Гаич сравнил вратаря со стеной. Акинфеев не только справляется со своими прямыми обязанностями, но и здорово начинает атаки. Капитан ЦСКА даже отметился голевой передачей — редкий случай для вратарей в чемпионате России. Концовка сезона получилась для армейцев смазанной, но всё могло сложиться ещё хуже, не будь в воротах Акинфеева.

Данил Глебов («Ростов»)
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
9 место

Данил Глебов («Ростов»)

Один из ключевых футболистов в построениях Валерия Карпина. Временами кажется, что Глебову не 23 года, поскольку он действует как достаточно зрелый мастер. Даниил здорово играет в обеих фазах — и мяч может забить, и отбор с перехватом оформить. Выросшая почти вдвое цена (с € 4 млн до € 7,5 млн) — ещё один показатель прогресса капитана «Ростова». А ведь четыре года назад донской клуб купил футболиста у «Анжи» всего за € 50 тыс. Теперь представить нынешний «Ростов» без этого работоспособного полузащитника просто нельзя. Команда завершила первую часть сезона в тройке в том числе и благодаря качественной игре Глебова.

Кристиан Нобоа («Сочи»)
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
10 место

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Наверняка многие уже не верили в чудесное преображение ветерана, особенно на фоне не слишком яркой игры в первой половине года. Но 37-летний футболист доказал, что его рано отправлять на пенсию. За полсезона эквадорец настрелял 10 голов — очень достойный показатель. И пусть больше половины мячей он забил с пенальти, цифра всё равно приличная. А ещё Нобоа лидирует в команде по ключевым передачам и входит в пятёрку по отборам. Безумно интересно, как Кристиан проведёт вторую половину сезона, ведь теперь его ждёт воссоединение с Курбаном Бердыевым.

Малком («Зенит»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
11 место

Малком («Зенит»)

А помните, сколько было шума, когда Малком переехал в Санкт-Петербург? И ведь поначалу дорогущий бразилец (за него «Зенит» отвалил «Барселоне» € 40 млн) не впечатлял. 2022 год — самый успешный в российской карьере Малкома. В первой части нынешнего сезона бразилец вообще был неудержим, хотя начиналось всё непросто. Первый мяч в РПЛ Малком забил лишь в 5-м туре, но зато в ворота ЦСКА. А после этого пополнял копилку результативных действий чуть ли не в каждом матче. В итоге легионер уже наколотил 15 голов (за весь прошлый сезон было девять) и с запасом лидирует в списке лучших бомбардиров «Зенита».

Клаудиньо («Зенит»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
12 место

Клаудиньо («Зенит»)

Ещё один важный легионер для лидера чемпионата России. Визуально кажется, что этот сезон Клаудиньо проводит менее ярко, чем прошлый. Тем не менее он входит в пятёрку лидеров команды по ключевым передачам, успешным обводкам, количеству заработанных фолов и отборам. А ещё запомнился выход бразильца на замену в ноябрьском матче с «Торпедо». Чемпион больше часа мучился с аутсайдером, но появление Клаудиньо на поле всё изменило. Он забил сам и отдал голевой пас, а его команда избежала ненужной потери очков. Этот футболист, как принято говорить сейчас, делает разницу на поле.

Вильмар Барриос («Зенит»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
13 место

Вильмар Барриос («Зенит»)

Ещё один легионер «Зенита» заскочил в наш список. Если Малком и Клаудиньо блистают у чужих ворот, то Барриос здорово балансирует игру петербургского клуба. Благодаря его цепкости и умению отбирать мячи лидеры «Зенита» могут не доигрывать эпизоды в оборонительной фазе. Колумбиец шикарно закрывает дыры, которые периодически образуются во время атак соперников. Барриос очень хорош при игре один в один, что доставляет немало проблем другим командам. Неслучайно он входит в число лидеров среди опорников по основным статистическим показателям (выигранные единоборства, отборы, перехваты).

Матвей Сафонов («Краснодар»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
14 место

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Да, Сафонов периодически допускает «косяки», но он легко переживает эти моменты. У этого вратаря нет никаких проблем с психологической устойчивостью. Он может совершить ошибку, а потом потащит сложный удар. Да так, что соперникам остаётся только хвататься за голову. В этом сезоне «Краснодар» пропустил 29 мячей в РПЛ — результат примерно соответствует месту (восьмое) «быков» в таблице. Но кто знает, где был бы южный клуб без фантастических сейвов голкипера. Не зря ведь он лидирует во всей лиге по числу спасений. Сафонову 23 года, и это вообще не возраст для вратаря. А ещё он дорос до звания капитана «Краснодара», что тоже очень круто. Правда, концовка года сложилась для Матвея неудачно. Он травмировал плечо, пропустил две кубковые встречи и не сыграл за сборную России.

Вендел («Зенит»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
15 место

Вендел («Зенит»)

Вендел проводит лучший сезон в российской карьере. Он уже забил восемь мячей в РПЛ и по этому показателю в команде уступает только нападающим. А ещё бразилец — лидер «Зенита» по количеству успешных обводок и заработанных на себе фолов. Плюс он входит в тройку лучших игроков сине-бело-голубых по ключевым передачам. Кстати, с момента перехода в «Зенит» (осень 2020 года) стоимость Вендела выросла почти вдвое — с € 12 млн до € 22 млн. До ноября 2022-го ценник на бразильца ни разу не превышал отметку в € 20 млн.

Дуглас Сантос («Зенит»)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
16 место

Дуглас Сантос («Зенит»)

Количество легионеров «Зенита» в рейтинге зашкаливает, но тут нет ничего удивительного. Петербургский клуб доминирует в чемпионате России на протяжении последних лет, а иностранные футболисты играют немаловажную роль. Дуглас несколько раз попадал в символические сборные по итогам отдельных туров, а ещё входит в число лидеров лиги по количеству точных передач. C момента перехода в «Зенит» (2019 год) Сантос заметно прибавил в цене — его стоимость подросла с € 10 млн до € 16 млн.

Хорхе Карраскаль (ЦСКА)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
17 место

Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

Колумбиец лидирует в команде по успешным обводкам и заработанным фолам. А по числу ключевых передач уступает лишь Хесусу Медине. В первой части сезона Хорхе был настоящей звездой ЦСКА, но потом немного сбавил. Дело даже дошло до того, что в одном из матчей Карраскаль выразил недовольство своей заменой, что в итоге привело к серьёзному общественному резонансу. При этом Карраскаль заметно прибавил с точки зрения оборонительных действий, о чём говорил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. По его словам, Хорхе умеет и правильно оказывать давление, и забирать мячи.

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