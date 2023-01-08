У Роналду мощная охрана. Раньше эти люди занимались ММА и бывали в горячих точках

В окружении Криштиану Роналду находится множество важных для него людей, начиная от самых близких и заканчивая различными советниками и менеджерами. Но критически необходимыми для звезды подобного масштаба остаются телохранители. У Роналду их сразу трое. Ниже – о каждом из них.

Гонсалу Сальгаду — бывший боец ​​​​смешанных единоборств (ММА). Телохранитель родом из Сейшала, города, расположенного недалеко от Лиссабона. За время своего пребывания в качестве бойца ММА Сальгаду выступал в супертяжёлом весе (при росте 187 см) и имел статистику из семи побед и двух поражений. Его первые пять боёв закончились успехом, первое поражение он потерпел от Зилуна Чжао в 2007 году. Сальгадо смог оправиться, победив Фредерика Синистру и Акима Ассенина, но его бойцовская карьера подошла к концу в 2011 году, когда он потерпел поражение от россиянина Арсена Абдулкеримова.

Криштиану Роналду и Гонсалу Сальгаду Фото: EPA

После соревнований в различных странах, включая Италию и Южную Корею, Сальгаду завершил карьеру бойца в 2014 году. С тех пор он занялся охранной деятельностью и работает личным секьюрити Криштиану Роналду. Сальгаду имеет высокую квалификацию и обладает опытом в области личной безопасности, полученным благодаря работе в качестве генедиректора группы Anthea, где он обеспечивал безопасность высокопоставленных лиц. Сальгаду сопровождает Роналду на многих мероприятиях, праздниках и в поездках. Например, их вместе сфотографировали на поле после финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве.

Сальгаду — не единственный сотрудник службы безопасности в команде Криштиану. На него также работают братья Серхио и Хорхе Рамальейру. У близнецов есть опыт работы в португальской полиции, где они они отвечали за защиту высокопоставленных политических лиц. В частности, они взяли неоплачиваемый отпуск, чтобы работать на Роналду. Серхио и Хорхе также имеют военный опыт, они служили в армии, находясь в составе отряда специального назначения в Афганистане. Братья Рамальейру работают с Роналду после его возвращения в «Манчестер Юнайтед» – именно тогда звёздный португалец усилил свою команду по обеспечению безопасности.

Криштиану Роналду Фото: Matthias Hangst/Getty Images

С братьями связана пара скандальных историй: в декабре 2021 года Серхио и Хорхе оказались под следствием: их обвиняли в нелегальной работе. Но в итоге дело разрешилось удачно. А в июне 2022 года стало известно, что один из братьев разбил Bugatti Veyron Роналду стоимостью $ 2 млн, въехав на нём в техническую постройку рядом с домом футболиста.

И Сальгаду, и братья Рамальейру присутствовали на официальной презентации Роналду в качестве игрока «Аль-Насра». Они будут находиться рядом с футболистом и в Саудовской Аравии.