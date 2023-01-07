Отстаньте от Роналду. Его переход в «Аль-Наср» — логичный шаг

Тот случай, когда к нападающему не должно быть вопросов.

Последние полгода дела у Роналду действительно не складывались. Тут и неубедительная игра, и скандальное интервью… На этой волне многие начали критиковать и переход форварда в «Аль-Наср». Например, один из самых популярных английских ТВ-экспертов Джейми Каррагер заявил: «Это печальный финал».

Только вот печальный ли он? Или всё-таки естественный?

Через месяц Роналду исполнится 38 лет. Очевидно, что он уже не тянет тот уровень, который держал долгие годы. Один гол за 520 минут в этом сезоне АПЛ – это провал для любого форварда. Тем более для Роналду, который мало полезен при обороне.

Проблема Роналду была как раз в том, что он не мог смириться с реальностью, возрастом и своей ролью. Переход в другой европейский топ-клуб был бы неуместным, потому проблема никуда бы не девалась. Криштиану точно так же злился бы, что не играет по 90 минут. Кому это нужно?

Вместо этого Роналду принял-таки свою роль и ушёл туда, где будет играть постоянно. Туда, где думали оплатить штрафы – только бы он вышел на поле. Сравните это с тем, как он сидел на скамейке «МЮ» при Рангнике или тен Хаге. Если в мире есть футбольная логика, то она точно на стороне этого перехода.

Презентация Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Да, Роналду много заработает. Но почему это порой ставится в вину нападающему? Потому что в Саудовской Аравии грязные деньги? Ну давайте создадим комиссию, которая будет оценивать чистоту денег в каждой стране и каждом клубе. Если в Саудовской Аравии нарушаются права женщин, то Роналду не может туда ехать играть в футбол? Португалец, скорее, способствует нормализации процессов в стране. На своей презентации он несколько раз сказал и о женском футболе, и вообще о поколении женщин в Саудовской Аравии.

Ещё можно понять сомнения в отношении молодых футболистов, которые выбирают жирный контракт вместо более перспективного варианта продолжения карьеры. Хотя и тут каждый имеет право на свой выбор и ничем не обязан экспертам, болельщикам или кому-либо ещё. А Роналду в своей карьере уже столько всего выиграл, что имеет все основания на последний мегаконтракт.

Для кого-то Месси – футболист номер один, но в плане коммерции Роналду на другом уровне по сравнению с любым другим футболистом. По крайней мере среди действующих игроков (привет Бекхэму). И если рассматривать переход в «Аль-Наср» именно с коммерческой точки зрения, то многое становится понятнее. Особенно заявления Роналду и его сестёр.

Если бы нападающий говорил: «Знаете, я уже не тот. В «МЮ» не выдерживал конкуренцию, да и в сборной тоже. Возраст берёт своё. Мне остался один последний контракт», – с такими заявлениями Роналду вряд ли получил бы контракт на € 200 млн в год. Зарплата в любом случае была бы большой, но, вероятно, не настолько.

Роналду в новом клубе Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Взгляните на фото Роналду из 2023 года. Человек улыбается. Он на своём месте.