Роналду уже помог «Аль-Насру». Клуб вмиг обогнал европейские топы по важному параметру

Саудовский «Аль-Наср», подписав контракт с Криштиану Роналду, в один миг получил широкую известность по всему миру. Даже большую, чем рассчитывал. Помимо успехов на поле, Роналду уже принёс «Аль-Насру» широкие охваты в соцсетях.

До прихода португальца в клуб на «инстаграм»* (* – деятельность компании Meta, которая является владельцем соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграм», запрещена в России) команды были подписаны 860 тысяч человек. На данную секунду эта цифра составляет уже более 10 млн. Ошеломляющий рост! Важную роль в этом сыграл совместный пост «Аль-Насра» и Роналду о подписании контракта. Он набрал уже 33 млн лайков, став третьим по популярности в истории аккаунта Криштиану.

Аккаунт «Аль-Насра» до и после подписания Роналду

Отметим, что Роналду является самым популярным человеком в вышеупомянутой соцсети. На его аккаунт подписаны 530 млн человек. Так что такой бурный рост не должен никого удивлять. Криштиану ещё не дебютировал за новую команду, а уже бьёт рекорды! Посмотрим, что за клубы обогнал «Аль-Наср» по числу подписчиков.

«Лестер»

Саудовцы могут похвастаться, что превосходят любой клуб АПЛ не из топ-6. Ближайший ориентир – «Тоттенхэм», на который подписаны 14,4 млн человек, а преследователь – «Лестер» (7,1 млн).

Аккаунт «Лестера»

«Интер»

«Аль-Наср» обошёл по числу подписчиков один из главных итальянских клубов более чем на 1,5 млн. Выглядит очень солидно.

Аккаунт «Интера»

«Рома»

Также саудовцы обошли и команду из столицы Италии, где главным действующим лицом является другой легендарный португалец – Жозе Моуринью. Здесь отрыв – уже более 5 млн подписчиков.

Аккаунт «Ромы»

«Наполи»

Ещё одна итальянская команда, возглавляющая турнирную таблицу Серии А текущего сезона. Неаполитанцы мчатся к первому за более чем 30 лет чемпионству, но безнадёжно отстают от «Аль-Насра» по фолловерам.

Аккаунт «Наполи»

«Аякс»

Одна из самых популярных команд Европы не из топ-5 лиг также уступает «Аль-Насру». Амстердамцам осталось менее 100 тыс. подписчиков до 8 млн, саудовский клуб же набрал эту цифру куда стремительнее.

Аккаунт «Аякса»

«Марсель»

Этот клуб исторически считался самым популярным во Франции. Но приход шейхов в «ПСЖ» немного изменил ситуацию. Теперь «Марсель», в который, по слухам, также мог перейти Роналду, отстаёт и от «Аль-Насра» почти на 8 млн.

Аккаунт «Марселя»

«Спортинг»

Многие ожидали, что Роналду поедет доигрывать в родной клуб, но он выбрал другой вариант продолжения карьеры. На страницу «Спортинга» подписаны чуть более миллиона человек, что в 10 раз меньше, чем теперь у «Аль-Насра». А могло быть по-другому.

Аккаунт «Спортинга»

«Зенит»

Самый популярный клуб РПЛ – «Зенит». На его страницу подписаны почти 800 тыс. человек. Это сопоставимо с цифрами «Аль-Насра» до прихода Роналду. Страшно представить, сколько болельщиков прибавилось бы у санкт-петербургского клуба в случае подписания португальца.

Аккаунт «Зенита»

«Аль-Наср», безусловно, извлекает выгоду из своей новой главной звезды: 29 из 37 последних постов в упомянутой соцсети посвящены Роналду. Вряд ли можно обвинять в чём-либо клуб, но немного жаль новых одноклубников Криштиану, получающих сейчас минимальное внимание.