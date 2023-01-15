Криштиану Роналду вспомнил главные матчи в своей карьере. А какой самый значимый?

Криштиану Роналду вступил в новую и, возможно, заключительную стадию своей карьеры. Теперь обладатель пяти «Золотых мячей» играет в Саудовской Аравии. Португальцу уже 37 лет, и его карьера, когда бы она ни закончилась, останется одной из самых ярких в истории футбола.
А недавно Роналду получил возможность в очередной раз вспомнить свой путь в главном виде спорта. Криштиану пришёл в гости к YouTube-каналу LiveScore и поучаствовал в квизе, где должен был угадывать самые значимые матчи в своей карьере. С заданием португалец справился, но не расставил игры по местам. Давайте исправим это!
В ходе голосования главные матчи Роналду будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Победа на Евро
Португалия — Франция — 1:0 (ДВ)
Гол: Эдер, 109 — 1:0.
«Как и в случае с финалом Лиги чемпионов в Москве, очень разные эмоции. Счастье, горе и снова счастье. Я вышел с первых минут и был в восторге, а потом получил травму и ушёл с поля в слезах. Затем были нервы в раздевалке, колено разбухло. Просто невероятно.
Наверное, это самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны, где ты рос рядом с семьёй и друзьями, становился лучше как футболист, мужчина, отец…»
Финал Лиги чемпионов в Москве
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1 (6:5 пен.)
Голы: Роналду, 26 — 1:0, Лэмпард, 45 — 1:1.
«Финал Лиги чемпионов — это всегда особенный матч. В такие моменты сердце бьётся чаще. Помню, что тогда я открыл счёт, но потом в серии пенальти Петр Чех отбил мой удар лицом. За один матч я испытал три эмоции: счастье после гола, горе после незабитого пенальти и снова счастье после победы. Это потрясающе, и я помню ту игру очень хорошо».
«Десима» с «Реалом»
«Реал» — «Атлетико» — 4:1 (ДВ)
Голы: Годин, 36 — 0:1, Рамос, 90+3 — 1:1, Бэйл, 110 — 2:1, Марсело, 118 — 3:1, Роналду, 120 (пен.) — 4:1.
«Отличные воспоминания, вдобавок тот матч проходил в Лиссабоне. Моя семья и все остальные были в восторге. Сыграть в финале Лиги чемпионов в своей стране — это особенный момент. Воспоминания о том матче останутся со мной навсегда.
Когда переходишь в «Реал», сразу чувствуешь, что победа в Лиге чемпионов — это что-то вроде одержимости. Они всегда думают только о ней. Поначалу у нас не получалось взять трофей, и с каждым годом давление росло. А потом случилась 10-я победа, «десима».
Хет-трик на чемпионате мира
Португалия — Испания — 3:3
Голы: Роналду, 4 (пен.) — 1:0, Коста, 24 — 1:1, Роналду, 44 — 2:1, Коста, 55 — 2:2, Начо, 58 — 2:3, Роналду, 88 — 3:3.
«Не хочу снова говорить про особенный матч, но он действительно таким был! Просто представьте: сделать хет-трик в матче с Испанией. Или Францией, или Германией — неважно. Ещё и на чемпионате мира! Такой матч не может не быть особенным. Подобные события остаются в памяти, тем более мы забили три гола».
Вторая Лига чемпионов с «Реалом»
«Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 пен.)
Голы: Рамос, 15 — 1:0, Карраско, 79 — 1:1.
«Победа в Лиге чемпионов навсегда отпечатывается в памяти. Атмосфера, сам день, настроение семьи, партнёры по команде, ночь перед игрой. Всё это приходит в голову, когда вспоминаешь о финале. Это потрясающе. В том финале я забил победный пенальти в серии, снял футболку, на моей шее набухли вены. Фантастика».
Первый трофей с «Ювентусом»
«Ювентус» — «Милан» — 1:0
Гол: Роналду, 61 — 1:0.
«Прекрасно помню тот матч, потому что это было новое приключение в моей жизни. После девяти лет в «Реале» я в 33 года перешёл в «Ювентус», к чемпионам Италии. А в матче с «Миланом» я завоевал первый трофей с командой. Я забил головой Доннарумме.
Когда завоёвываешь трофей, это всегда выдающийся момент, потому что в течение сезона ты отдаёшь себя, чтобы что-то выиграть, добиться чего-то значимого. Легко сказать, что самое важное — это голы. Но я ставлю трофеи выше — ради них мы бьёмся, тренируемся и отдаём столько времени. А когда речь идёт о первом титуле в новой команде, это особенный момент».
Первые голы за «Спортинг»
«Спортинг» — «Морейренсе» — 3:0
Голы: Кутузов, 30 — 1:0, Роналду, 34 — 2:0, Роналду, 90 — 3:0.
«Первый гол был особенным, а «Спортинг» до сих пор остаётся в моём сердце. Потрясающие воспоминания. Кстати, гол был очень хорош. Мне было всего 17 лет».
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