Криштиану Роналду вспомнил главные матчи в своей карьере. А какой самый значимый?

Криштиану Роналду вступил в новую и, возможно, заключительную стадию своей карьеры. Теперь обладатель пяти «Золотых мячей» играет в Саудовской Аравии. Португальцу уже 37 лет, и его карьера, когда бы она ни закончилась, останется одной из самых ярких в истории футбола.

А недавно Роналду получил возможность в очередной раз вспомнить свой путь в главном виде спорта. Криштиану пришёл в гости к YouTube-каналу LiveScore и поучаствовал в квизе, где должен был угадывать самые значимые матчи в своей карьере. С заданием португалец справился, но не расставил игры по местам. Давайте исправим это!

В ходе голосования главные матчи Роналду будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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