Месси определился с будущим. Возвращение в «Барселону» исключено?

Летом истекает контракт Лионеля Месси с «ПСЖ». Уже сейчас обсуждаются различные варианты продолжения карьеры для аргентинца, но, кажется, они ему не нужны. Чемпион мира определился, где будет играть ещё как минимум сезон.

Клубы Саудовской Аравии хотят приобрести Лионеля Месси

Саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» нацелились на Лионеля Месси. Как пишет Marca, обе команды готовы платить аргентинцу € 350 млн за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью. При этом оба клуба сейчас находятся под санкциями ФИФА и не могут оформить сделку до следующего лета из-за нарушений в различных операциях. Mundo Deportivo уже сообщал об интересе к Месси «Аль-Хиляля», главного соперника «Аль-Насра» Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Их противостояние – это местное «класико».

Лионель Месси Фото: Lars Baron/Getty Images

Вот как прокомментировал возможное приобретение Месси генеральный директор «Аль-Хиляля» Фахед Аль-Мофаридж: «Это похоже на подписание Криштиану Роналду. Речь не только о клубе и игроке, это касается не только клуба. Все саудовские команды готовятся к большому прорыву после комментариев министра спорта, сделанных ранее».

Месси останется в «ПСЖ»

Но как минимум в обозримом будущем продолжения противостояния Месси с Роналду мы не увидим. Как утверждает журналист аргентинского TyC Sport Гастон Эдуль, чемпион мира достиг устной договорённости о продлении контракта с «ПСЖ» до июня 2024 года (хотя клуб настаивает о соглашении до лета 2025-го). Переговоры находятся в продвинутой стадии и вскоре должны завершиться. «Я говорю вам это на фоне слухов из Саудовской Аравии и США. Месси собирается играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне. Вместе с «ПСЖ». Но он ещё так и не принял решения [относительно нового контракта]», — сообщил Эдуль в своём подкасте.

Также журналист внёс ясность в тему возможного возвращения форварда в «Барселону»: «Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возвращении нет и никогда не было».

В этом сезоне у Лео дела идут куда лучше, чем в прошлом. Помимо успеха со сборной Аргентины, нападающий забил 13 голов и сделал 14 результативных передач в 20 (!) матчах во всех турнирах за «ПСЖ». В сезоне-2021/2022 Месси непросто далась адаптация в новом клубе, но он всё равно стал чемпионом Франции, выиграл Суперкубок страны и оформил 11+15 по системе «гол+пас» в 34 играх. Неудивительно, что руководство «ПСЖ» хочет удержать форварда – в свои 35 лет он всё ещё даёт результат.