Месси зовут на космический контракт. От такого воссоединения Роналду будет больно

Вы думаете, что Саудовской Аравии достаточно одного Криштиану Роналду с космической зарплатой в € 200 млн в год? Вот и нет. Похоже, в арабской стране не собираются ограничиваться одним португальцем. А глобальная цель, поставленная руководством страны, другая – затащить в местный чемпионат Лионеля Месси. И воскресить противостояние двух легенд, которое десять лет шло в Испании. На закате карьеры они способны посоперничать и в Саудовской Аравии. Почему бы и нет?

Кто готов позвать Месси? И на каких условиях?

Mundo Deportivo утверждает, что идея трансфера Месси появилась у клуба «Аль-Хиляль» – главного противника «Аль-Насра» (именно туда перешёл Роналду) в чемпионате. По неофициальным данным, игроку готовы предложить контракт на $ 300 млн в год – прилично больше, чем у Криштиану. При этом схема выплат будет похожей – все деньги будут государственными.

Visit Saudi – государственная структура, занимающаяся развитием туризма в стране. Они готовы выделить «Аль-Хиляль» чуть ли не любую сумму, если самому клубу удастся договориться с Месси. Деньги могут покрыть трансфер игрока из «ПСЖ», подписной бонус и зарплату на несколько сезонов.

По задумке переход Лео увеличит приток туристов в страну, сделает её более привлекательной со всех точек зрения. Так что приглашение в перспективе точно окупится.

Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Саудовцы хотят забрать Месси уже сейчас. И у них есть отличный повод переговорить с «ПСЖ»

«Аль-Хиляль» не собирает медлить. Идея состоит в том, чтобы забрать Лео уже сейчас. И успеть заявить его для участия в клубном чемпионате мира, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Марокко.

Но очевидное препятствие – контракт с «ПСЖ», который у Месси до лета 2023 года. Значит, надо договариваться не только с футболистом, но и с клубом, который спонсируют из Катара. Эти страны давно ведут соперничество за влияние. Поэтому если переговоры и начнутся, то точно не будут простыми.

«ПСЖ» вообще не хочет терять свою звезду и на следующей неделе планирует объявить о новом контракте с Месси. Но, возможно, деньги заставят либо клуб, либо самого футболиста передумать.

Интересно, что у руководства «Аль-Хиляля» будет отличный повод переговорить с «ПСЖ». На следующей неделе французский клуб прилетит в Эр-Рияд для коммерческого матча со звёздами двух главных клубов страны. Ожидается визит Месси и остальных звёзд. А их встреча на поле с Роналду может стать первой с 2020 года.

Месси уже и так сотрудничает с Саудовской Аравией, но исключительно в части туризма

Не секрет, что Лео уже несколько лет сотрудничает с Саудовской Аравией в вопросе привлечения в страну туристов. В мае 2022 года он посетил Джидду – второй по значимости город в стране. Побывал на берегу Красного моря и сфотографировался во многих других местах.

«Это не первый его визит в королевство, и он не будет последним», – написал тогда в социальных сетях министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб.

Лионель Месси посетил Саудовскую Аравию Фото: из личного архива Лионеля Месси

Сам Лео также выкладывал фото с яхты в Красном море. Пост был отмечен как партнёрский. И явно призывал к посещению страны.

Однако с того момента публичных посещений страны не было. Но это, вероятно, случится на следующей неделе. Возможно, саудовцам удастся сделать невозможное и оставить Месси у себя. И это точно сделает их заявку на проведение ЧМ-2030 более привлекательной.