Первая задача Дешама после продления контракта. В сборной Франции надо менять целую линию!

Сборная Франции потеряла титул чемпионов мира, тем не менее Дидье Дешам остался на посту главного тренера «трёхцветных». 54-летний специалист продлил контракт на четыре года, а значит, его следующие цели – Евро-2024 и ЧМ-2026. Дидье, вне всяких сомнений, будет обновлять и омолаживать национальную команду. И первая задача Дешама – поменять целую линию! Обстоятельства не оставляют ему иного выбора.

После ЧМ-2022 один за другим ушли из сборной Франции голкиперы Уго Льорис и Стив Манданда. 36-летний вратарь «Тоттенхэма» и его 37-летний сменщик в сборной Франции, выступающий за «Ренн», решили, что с них хватит. Льориса часто критиковали, тем не менее речь идёт о капитане команды на трёх последних чемпионатах мира и рекордсмене «трёхцветных» по количеству матчей (145). Это серьёзная потеря на поле и в раздевалке. Манданда сыграл за сборную Франции намного меньше – 35 раз, но для Дешама он наверняка был идеальным «вторым номером».

«Объективно, в 37 лет пора освобождать место в команде, – объяснил своё решение Манданда в интервью для L'Equipe. – Нужно дать дорогу молодым, поэтому мы с Уго Льорисом уходим. Мы через многое прошли вместе».

А вот как объяснил своё прощание со сборной Франции Льорис: «Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнёрам по сборной и тренерам. Теперь Мик Меньян должен занять место основного голкипера сборной Франции».

Самое поразительное в этой истории, что и третий вратарь сборной Франции на ЧМ-2022 может вылететь из неё в ближайшее время, если его ситуация не поменяется. Кажется, Альфонс Ареола не попал бы в заявку команды на турнир в Катаре, если бы не травма Меньяна. Дешам как будто включил его в состав наудачу, помня, что Ареола был в сборной Франции на победном ЧМ в России. Этот голкипер мог стать двухкратным чемпионом мира, не сыграв на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 ни минуты: это был бы четвёртый подобный случай в истории футбола. Но проблема Альфонса в том, что в клубе он играет очень мало. В прошлом сезоне провёл лишь один матч в АПЛ, в нынешнем – два. Дешам не приглашал его в национальную команду на протяжении года с лишним (до осени 2021-го), а теперь тем более нет смысла вызывать почти 30-летнего «скамеечника» из «Вест Хэма». Какие перспективы у Ареола к Евро-2024 или ЧМ-2026?

Имя будущего первого номера назвал Льорис – это 27-летний голкипер «Милана» Меньян. Мик выдал потрясающие последние сезоны в «Лилле» и «Милане», включался в символические сборные чемпионатов Франции и Италии. Его вклад в чемпионства «догов» и «россонери» невозможно переоценить. Однако разрыв икроножной мышцы, полученный Меньяном в октябре прошлого года, оставил его без ЧМ-2022. Мик по-прежнему восстанавливается от травмы, это займёт ещё 40-50 дней. За сборную он провёл пока всего пять матчей (два — «на ноль»), в которых пропустил три мяча.

В 2022-м France Football включил Меньяна наряду с Льорисом в десятку голкиперов, претендовавших на приз вратарю года имени Льва Яшина. Дешам говорил про Мика: «Сейчас, помимо него, в сборной Франции два хороших вратаря, но в будущем он будет игроком основы. У Меньяна есть физическая сила, которая позволяет ему занимать много места в воротах. При таких данных трудно найти брешь». Сайт RMC Sport писал, что Меньян очень болезненно воспринял невключение в заявку на ЧМ в Катаре в качестве хотя бы третьего голкипера, но зачем тренеру, отказавшемуся даже от Карима Бензема, нужны были туристы в составе?

Мик Меньян Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Пока Меньян лечится, шанс в основе может получить 23-летний Альбан Лафон из «Нанта». Парень многообещающий, прошедший через все юношеские и молодёжную сборные. К слову, в 2015-м он установил рекорд французского чемпионата – стал самым молодым вратарём в истории, сыгравшим в Лиге 1 (на момент дебюта ему было 16 лет и 310 дней).

У Лафона пока нет матчей за первую сборную, но Дешам уже с ним знаком. Тренер вызывал уроженца Буркина-Фасо на матчи Лиги наций в сентябре прошлого года. Альбан провёл на скамейке запасных игры с Австрией и Данией.

Кто ещё имеет шансы оказаться в тройке голкиперов французов? Прежде всего Илан Меслье из «Лидса». Этот 22-летний голкипер «Лидса» находится на карандаше у «Баварии», «Челси», «Ньюкасла» и других больших клубов, должен наконец обратить на него внимание и Дешам. Меслье тоже поиграл за юношеские сборные и молодёжку. Некоторые сравнивают его с Тибо Куртуа: рост Илана также около двух метров.

Льорис с Манданда уходят, но их места занимают не менее одарённые голкиперы. Французский футбол богат на таланты, и вратарей это касается в той же степени, что и полевых игроков. Дешам может быть спокоен.