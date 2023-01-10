«Макрон шокирован». Одна скандальная фраза о Зидане приведёт к отставке чиновника

Во Франции не утихает скандал, связанный с неосторожным высказыванием президента местной федерации футбола. 81-летний Ноэль Ле Гре так обрадовался продлению контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом, что наговорил лишнего в адрес Зинедина Зидана. И, похоже, совсем скоро Ле Гре покинет свой пост.

Ле Гре в грубой форме ответил на вопрос о Зидане. Потом пришлось извиняться

Что же президент федерации сказал такого, что вызвало серьёзный общественный резонанс в стране? Ле Гре в грубой форме сообщил, что не рассматривал кандидатуру Зидана: «Я никогда не говорил с ним на эту тему, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зинедин может пойти куда захочет. Пытался ли Зидан связаться со мной? Я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, устроить для него специальный конкурс по поиску новой работы?»

Естественно, такие резкие слова в адрес легенды французского футбола вызвали негативную реакцию. Килиан Мбаппе тут же встал на защиту тренера и опубликовал короткий пост в соцсетях: «Зидан — это Франция, нельзя проявлять неуважение к такой легенде!»

Килиан Мбаппе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ле Гре пришлось принести извинения за скандальные слова. Он назвал свои высказывания неуклюжими, а Зидана — памятником французского футбола.

«Я хотел бы извиниться за высказывания, которые абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моего отношения к игроку, которым был Зидан, и к тренеру, которым он стал.

Я дал интервью, которое не должен был давать, противопоставив Дешама Зидану, столкнув два памятника французского футбола. Признаю́: это были неуклюжие высказывания, которые стали причиной недоразумения. Зинедин знает, какое огромное уважение я к нему испытываю».

Чиновники намерены сменить главу федерации. Президент Франции хотел бы видеть на этом посту Платини

Однако замять скандал не удалось. Французские спортивные чиновники уже ополчились против Ле Гре и намерены вынудить того уйти с занимаемой должности. Активнее всех себя ведёт министр спорта Амели Удеа-Кастера. Если верить французской прессе, то именно эта женщина хочет отправить Ле Гре на пенсию. Правда, у неё нет таких полномочий, поэтому она обратилась к исполкому Федерации футбола Франции.

Амели Удеа-Кастера Фото: John Berry/Getty Images

«Я нахожу слова президента федерации футбола тревожными. Мне не нравится, что он постоянно съезжает с дороги. Такие действия вредят имиджу нашей страны и оскорбляют французов. Они не соответствуют тому, чего заслуживают великая французская сборная и федерация. Хочу, чтобы исполком в полной мере оценил эти высказывания. В комитете есть грамотные люди, способные направить федерацию в нужное русло».

Видимо, слова министра спорта дошли до нужных людей. Вице-президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло и член исполкома Жан-Мишель Оляс (президент «Лиона») хотят провести внеочередное заседание организации, чтобы вынудить Ле Гре уйти в отставку. Там могут провести голосование, и нынешний президент федерации, скорее всего, окажется в меньшинстве. Это поставит под сомнение его пребывание на занимаемом посту. Согласно RMC Sport, некоторые члены исполкома считают, что должны «перевернуть страницу» в отношении Ле Гре, то есть сменить власть.

Если Ле Гре уйдёт в отставку, то именно Диалло займёт пост на временной основе, пока исполком не определится с преемником. По информации французской прессы, президент страны Эммануэль Макрон не восторге от высказывания Ле Гре и хотел бы видеть другого главу федерации. «Президент, как и все французы, очень расстроен и шокирован, — сказала Удеа-Кастера. — Никого не могут оставить равнодушным такие высказывания в адрес легенд французского спорта».

RMC утверждает, что Макрон хочет видеть на посту президента Федерации Мишеля Платини. И это несмотря на то, что имя того было связано с коррупционными делами. 10 февраля у Платини запланирована встреча с министром спорта, а в прессе его уже называют правительственным кандидатом. Правда, ни Макрон, ни Удеа-Кастера не могут назначить Платини, всё решит голосование. Figaro считает, что если Ле Гре уйдёт, то на пост главы федерации можно рассматривать четырёх кандидатов: Оляса, Диалло, Платини и президента «Страсбурга» Марка Келле.