Задачи «Краснодара» на зиму-2023

К рестарту сезона «Краснодар» готовится в ОАЭ. С 12 по 24 января команда проводит сбор в Дубае, а с 28 января по 14 февраля продолжит подготовку в Абу-Даби. Весной «быки» попробуют подняться с восьмого места в РПЛ и сразятся за Кубок России. В чемпионате пока всё печально: отставание от идущего третьим «Ростова» составляет десять очков, а от занимающего пятое место ЦСКА — четыре.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий Фото: РИА Новости

Зимой в «Краснодаре» состоялась смена тренера: вместо Александра Сторожука был назначен серб Владимир Ивич. Тем самым владелец клуба Сергей Галицкий дал понять, что ждёт от команды гораздо большего, чем она показывала в первой части сезона. Что должно случиться, чтобы ожидаемый владельцем клуба прогресс состоялся? Делимся своими вариантами.

Задача №1: сохранить Сперцяна

Несмотря на скромное выступление команды в первой части сезона, один её игрок блистал — в активе Эдуарда Сперцяна уже 15 (9+6) голевых действий, он проводит свой лучший отрезок в чемпионате России. Среди всех игроков лиги успешнее его лишь спартаковец Квинси Промес — 20 (14+6) и зенитовец Малком — 17 (12+5). Страшно представить, на каком месте сейчас был бы «Краснодар» без такой продуктивности центрального полузащитника. Если вдруг в зимнее трансферное окно у «Краснодара» не получится его сохранить, то понадобится время, чтобы привыкнуть играть без лидера.

Сперцяну всего 22 года, на него может быть спрос в Европе. Вероятность высока, ведь Эдуард к тому же продолжает выступать на международной арене — в прошлом году он забил два мяча в шести играх за сборную Армении, по разу поразив ворота Ирландии в домашней и гостевой встречах. Уже сейчас известно, что за футболистом следят скауты ПСВ. Также игрок находится в сфере интересов «Фейеноорда». В ситуации, когда команды из России отстранены от еврокубков, трансфер в один из топ-клубов Нидерландов — это однозначно повышение.

Эдуард Сперцян Фото: fckrasnodar.ru

По оценке портала Transfermarkt, стоимость центрального полузащитника уже сейчас составляет € 9 млн, он входит в топ-15 игроков РПЛ по этому показателю. Если футболист изъявит желание уйти и его не смогут удержать, то «Краснодар» может хорошо заработать на его трансфере, ведь действующий контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

В «Краснодаре» Сперцян играет на позиции левого центрального полузащитника в схеме 4-3-3 и действует в диапазоне от своей штрафной площади до чужой. Его сильные стороны: удар (умеет и на силу, и на технику), пас (и проникающий, и длинный), исполнение стандартов (как прямые удары, так и навесы). В текущем сезоне уже дважды Эдуард забил прямым ударом со штрафного, ещё дважды результативно навесил с угловых. Хавбек одинаково часто наносит удары сам (2,8 в целом за игру) и выводит на удар партнёров (2,4). Другого такого разностороннего в атаке и одновременно очень результативного центрального полузащитника в лиге больше нет.

Атака «Краснодара» Фото: Кадр из трансляции

Задача №2: вписать в игру Боржеса и Кобнана

Зимой «Краснодар» уже совершил два трансфера. За € 2 млн у «Карабаха» был приобретён бразилец Кади Боржес, за € 1 млн из словацкой команды «Железьярне Подбрезова» перешёл нигериец Мозес Кобнан.

Кобману 20 лет, профильная позиция — правый вингер. По манере действий похож на игрока левого края «Краснодара» Олусегуна: столь же скоростной и шустрый. В текущем сезоне забил 14 мячей в чемпионате и Кубке Словакии.

Мозес Кобнан Фото: fckrasnodar.ru

Боржесу 26 лет, является атакующим полузащитником, но может сыграть и вингера. Силён передачами, умеет разрезать чужую оборону проникающими пасами. Опасен смещениями в центр с левого края с последующим ударом с рабочей левой ноги. В текущем сезоне у него четыре гола и шесть голевых в 16 матчах чемпионата Азербайджана, четыре гола и три ассиста в квалификации Лиги чемпионов, два паса в Лиге Европы. Пока трансфер Боржеса — один из самых любопытных в РПЛ.

Кади Боржес Фото: fckrasnodar.ru

В первой части сезона «Краснодар» играл по схеме 4-3-3. Если представить двух новичков в стартовом составе одновременно, то Боржес расположится на позиции правого центрального полузащитника и заменит Кривцова, а Кобнан займёт место правого вингера, где в первой части сезона действовал Ионов. Ниже — возможный стартовый состав «быков» весной с обоими новичками в составе.

Возможная схема игры «Краснодара»

Но хватит ли Боржесу оборонительных навыков в данной схеме? Кривцов силён объёмом работы, поэтому для баланса в центре может остаться он. Тогда Боржес будет правым вингером, а Кобнан поначалу — игроком подмены: класс первого на сегодняшний день выше.

Возможная схема игры «Краснодара»

Благодаря новичкам мы можем увидеть усиленную правую зону «Краснодара». В первой части сезона «быки» больше атаковали слева — 38% атак против 32% справа. Это и неудивительно: левее центра действовали полузащитник Сперцян, защитник Рамирес и вингер Олусегун. Если Боржес и Кобнан хорошо впишутся, то справа может прибавить Сергей Волков — правый защитник, который на молодёжном уровне часто играл вингера. У Волкова в чемпионате текущего сезона пока нет голевых действий, тогда как у Рамиреса два гола и два голевых паса. Потенциал россиянина высок: в сезоне-2020/2021 Сергей забил два мяча и сделал восемь голевых в МФЛ (молодёжная футбольная лига).

На позиции центрального защитника в обеих схемах выше обозначен 29-летний Хуниор Алонсо. Он был в годичной аренде в «Атлетико Минейро», вернулся и готовится играть за «Краснодар». Как и Боржеса с Кобнаном, его тоже необходимо вписать в состав. Когда год назад его приобретали, клуб видел в нём надежного защитника и лидера обороны.

Задача № 3: добиться значительного прогресса либо в атаке, либо в обороне

Пока получается средне как впереди, так и сзади. Если не стать значительно сильнее хотя бы в одной из игровых фаз, то на какой-либо успех претендовать наивно. В идеале прибавить в каждом компоненте.

Тренер «Краснодара» Владимир Ивич Фото: fckrasnodar.ru

По итогам первой части сезона «Краснодар» – лишь шестая команда РПЛ по голам (31) и ударам в среднем за матч (14,4), восьмая по ожидаемым забитым мячам (25,2). Без успехов Сперцяна всё было бы совсем плохо.

При этом в обороне всё ещё хуже. По пропущенным мячам (29) — девятый результат в лиге наравне с «Пари НН», по ожидаемым пропущенным мячам — снова девятый результат (26,3), по допущенным ударам в среднем за игру — 13-й показатель (15,5). Невероятно, но по своим воротам «Краснодар» допускает больше ударов, чем наносит по чужим. Если в начале сезона часто спасал Сафонов, то под конец года расклеился и стал допускать ошибки даже он.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов Фото: fckrasnodar.ru

Первый повод надеяться на прогресс — возвращение Алонсо, сохранение Сперцяна и подписание двух новичков. Второй повод — новый тренер. Решения Владимира Ивича подчинены достижению результата. Вот как сам он поясняет своё видение: «Моя философия как тренера — выигрывать матчи. Речь идёт о том, чтобы изо дня в день работать с игроками, разговаривать с ними и находить лучшую систему, в которой я могу играть и добиваться победы в каждой игре. Схема может быть разной: 5-3-2, 4-4-2 или 4-3-3. Иногда это зависит от того, кто может выйти на поле».

Когда в прошлом году Ивич работал в «Маккаби» из Тель-Авива, то использовал схему 3-5-2. Она же была основной, когда специалист несколько лет назад трудился в «Уотфорде». Однако из этого не следует, что это его хотелка. Пояснение тренера: «Лично мне нравится атакующий и агрессивный футбол, с высоким прессингом, но я подстраиваю схему под обстоятельства». Обстоятельствами могут быть те же травмы или уход лидеров: из-за потери пяти ключевых игроков по ходу сезона-2019/2020 Ивич перевёл «Маккаби» со схемы 4-3-3 на 3-5-2.

Благодаря рациональному подходу к 45 годам Ивич выиграл со своими командами пять титулов: Кубок Греции с ПАОКом, два чемпионата Израиля с «Маккаби», а также Кубок лиги и Суперкубок Израиля. Один из чемпионатов Израиля «Маккаби» выиграл в том сезоне, когда Ивич прямо в разгар турнира затеял перестройку схемы. В Греции его назвали лучшим тренером сезона-2016/2017, а в Чемпионшипе признали лучшим по итогам ноября-2020.

Скорее всего, в «Краснодаре» Ивич начнёт со схемы 4-3-3. Из игравших регулярно в этой расстановке в первой части сезона пока недостаточно себя реализовал Джон Кордоба — у него пять голов и два голевых паса в чемпионате за 981 минуту. А ведь когда-то он забивал 13 мячей за «Кёльн» в Бундеслиге и 20 — во Второй Бундеслиге! Если новички усилят команду, а тренер найдёт удачную систему, то у центрфорварда будет больше моментов.

Джон Кордоба Фото: РИА Новости

При удачном стечении обстоятельств «Краснодару» по силам замахнуться на попадание в пятёрку сильнейших по итогам чемпионата России – или даже четвёрку. Если футболисты и тренер найдут общий язык, а новички быстро адаптируются, то можно попробовать отыграть четыре очка отставания от ЦСКА и «Динамо» – на данный момент пятой и четвёртой команд турнира. Прыжок же ещё выше в РПЛ — совсем из области фантастики: слишком велико отставание.

А вы верите, что «быки» способны совершить скачок в турнирной таблице?