Ещё один российский футболист уехал в Европу. Где теперь играет воспитанник «Краснодара»?

Ещё один российский футболист уехал в европейский чемпионат. Воспитанник «Краснодара» Сергей Бородин проведёт вторую половину сезона на правах аренды в составе израильского «Бейтара». Рассказываем, что это за клуб.

Бородин провёл всего 16 матчей за основу «Краснодара». Концовку первой части сезона он просидел в запасе

Бородину уже 23 года, но за основную команду «Краснодара» он отыграл всего 16 матчей (12 — в этом сезоне). Дебют состоялся в апреле 2022-го, а до этого Сергей прошёл через всю клубную систему. Он выступал за молодёжную команду, «Краснодар-3» и «Краснодар-2». В 2020-м съездил на полгода в «Уфу» (аренда), но регулярно сидел в запасе. Вышел на поле только в заключительном туре РПЛ, а соперником по иронии судьбы оказался «Краснодар» (0:1).

Бородин играл в команде 1999 года, которая считалась самой перспективной в «Краснодаре». Вот что о ней «Чемпионату» в начале 2021-го говорил Артём Голубев.

«Реально сильная была команда. Полсостава сейчас в РПЛ. Мусаев тренирует основу «Краснодара», Шапи, Сафонов, Уткин — играют. Игнатьев в «Рубине», мы с Бородиным — в «Уфе». В «Краснодаре-2» многие ребята хорошо себя проявляют — надеюсь, скоро тоже будут в РПЛ. По юношам мы много выигрывали. Помню, с «Барселоной» на мемориале Гильмуллина в Казани бились — только по пенальти уступили. Стали первыми в истории академии чемпионами России. Один финал «Спартаку» уступили, но на следующий год вернули им должок, причём в Москве. Потом этим составом взяли молодёжное первенство».

В первых турах этого сезона Бородин регулярно выходил в стартовом составе, а потом плотно сел на скамейку. «Краснодар» отыграл 10 матчей в октябре и ноябре, но защитник вышел на поле всего дважды. Зато в сентябре Бородин дебютировал в составе сборной России: Валерий Карпин доверил ему 45 минут в контрольной игре с Кыргызстаном (2:1). Теперь Сергей попробует свои силы в чемпионате Израиля. Там, кстати, уже играет ещё один воспитанник «Краснодара» — Магомед-Шапи Сулейманов.

Владелец «Бейтара» начинал мойщиком посуды. Он купил клуб, когда у того были серьёзные проблемы

«Бейтар» — один из самых популярных клубов Израиля, у него большая армия фанатов по всей стране. С титулами полный порядок: шесть побед в чемпионате, семь — в Кубке, две — в Суперкубке страны. В 2022 году клуб приобрёл бизнесмен Барак Абрамов, который пообещал сделать всё, чтобы вернуть «Бейтар» в число сильнейших команд страны. Клуб из Иерусалима не побеждал в чемпионате с 2008 года, а прошлый сезон завершил на 12-м месте (всего в турнире принимают участие 14 команд).

«У «Бейтара» много болельщиков, клуб популярен в Израиле, — сказал «Чемпионату» израильский журналист Майкл Йокин. — У него очень богатая история в плане разных скандалов. Почти все владельцы в последние десятилетия были исключительно проблематичны — большинство из них связаны с криминалом».

На днях Абрамов стал жертвой вооружённого ограбления. Злоумышленники встретили бизнесмена около входа в элитный ЖК в Тель-Авиве и заставили впустить в квартиру, угрожая пистолетом. Впрочем, грабителей задержали на месте преступления с поличным, поскольку полиция получила соответствующий сигнал и оперативно прибыла на место. Задержанных уже взяли под арест, сейчас они ждут наказания.

Барак Абрамов и Йоси Абукасис Фото: EPA/ТАСС

Любопытно, что много лет назад Абрамов мыл посуду в одном из кафе. Впоследствии стал владельцем сети закусочных и сколотил немалое состояние. Он может спокойно выйти в свет в шортах, сланцах и бриллиантовой серьгой в ухе. В 2016 году Абрамов купил клуб «Бней-Иегуда», но продал его спустя шесть лет, чтобы стать владельцем «Бейтара».

Предыдущий хозяин — Моше Хогег — оставил клуб в плачевном финансовом состоянии. Всё было так плохо, что «Бейтар» могли выкинуть из элитного дивизиона. Переговоры о продаже были тяжёлыми и продолжительными, но «Бейтар» всё-таки перешёл Абрамову. Хогегу, в свою очередь, предъявили обвинения, связанные с отмыванием денег, мошенничеством, сексуальными домогательствами и торговлей людьми.

10 лет назад фанаты «Бейтара» затравили двух чеченских футболистов. А потом подожгли офис клуба

С 2005 по 2013 год клубом владел уроженец СССР Аркадий Гайдамак. Параллельно он рассчитывал на пост мэра Иерусалима, однако его затея не увенчалась успехом. Впоследствии Гайдамак потерял интерес к клубу, прекратил финансирование и занимался только личными проблемами. В течение некоторого времени он безуспешно пытался продать «Бейтар» и сделал это лишь в 2013 году.

С именем Гайдамака связан один из самых громких скандалов в истории «Бейтара». В начале 2013-го клуб из Иерусалима арендовал двух чеченских футболистов «Терека» — Заура Садаева и Джабраила Кадиева. Болельщики «Бейтара» изначально устроили акцию протеста, поскольку не желали видеть в команде этих ребят. Претензии касались не игровых качеств, а религиозных убеждений. Эксперты прогнозировали, что идея Гайдамака завершится провалом, но тот настоял на своём.

Заур Садаев Фото: РИА Новости

Радикально настроенная группировка фанатов выкрикивала оскорбления в адрес чеченских футболистов, а затем приступила к более серьёзным действиям. Они подожгли клубный офис и нанесли серьёзный урон клубному музею, где хранились награды. Дебют Садаева в «Бейтаре» получился, как и предполагали эксперты, шумным. Каждое его касание встречали свистом. Спустя полторы недели Заур оформил первый гол, но сотни болельщиков «Бейтара» демонстративно встали со своих мест и покинули стадион.

В итоге Садаев и Кадиев покинули Иерусалим после окончания арендного соглашения. Надо сказать, что руководители «Бейтара» в разное время пытались привлечь в состав израильских игроков с арабскими корнями, однако, как правило, из этого не получалось ничего хорошего. Сдавался либо сам клуб, либо приглашённые футболисты. Из-за поведения фанатов в отношении мусульманских игроков от «Бейтара» открестились некоторые спонсоры, а потенциальные покупатели отказались от переговоров.

«У «Бейтара» есть клуб болельщиков под названием «Ла Фамилия», — говорит журналист Йокин. — Он пропагандирует ультранационализм, расизм и ненависть к арабам. Клуб сильно зависим от поведения этих фанатов. В этом плане всё по-прежнему непросто. Отношения с владельцем напряжённые, но это ещё ничего – зачастую отношения с руководством клуба куда хуже. Абрамов — человек, которому верить нельзя. Это настоящий жулик».

Бородин — самый дорогой игрок «Бейтара». Новая команда россиянина находится в середине таблицы

Согласно данным Transfermarkt, Бородин стал самым дорогостоящим футболистом «Бейтара» (€ 1,2 млн). Второе место занимает 23-летний полузащитник Ярден Шуа (€ 1 млн), каждый из оставшихся игроков оценивается не дороже € 600 тыс. Есть в команде ещё один любопытный персонаж — фланговый защитник Максим Гречкин. 26-летний футболист родился в Киеве, но заигран за сборную Израиля (провёл единственный матч в ноябре 2022-го). В этом сезоне обладатель израильского и украинского паспортов отбегал 14 матчей в составе «Бейтара».

«Удивила ли меня новость о переходе Бородина? Когда речь идёт о «Бейтаре», удивить не может ничто, — утверждает Йокин. — Из клуба ушёл защитник Мехиас, точнее, сбежал. Просто не вернулся из отпуска. Ему искали замену. Как нашли этого Бородина, никому не известно».

Сейчас клуб из Иерусалима занимает шестое место в таблице чемпионата Израиля. Команда отыграла 17 матчей и набрала 20 очков. Отрыв от лидирующего «Маккаби» из Хайфы космический — 25 очков. Да и ворваться в тройку будет непросто. Сейчас на третьей строчке находится «Хапоэль» из Беэр-Шевы (там играет Сулейманов), которому «Бейтар» уступает 18 очков. На первом этапе чемпионата команды играют по схеме в два круга, после чего первая шестёрка разыгрывает чемпионство и места в еврокубках.

Журналист Йокин рассказал, какие задачи ставит перед собой клуб: «Цель «Бейтара» — не вылететь. Вот и всё. Но он, вероятно, вылетит. Хотя соперники тоже очень низкого уровня, так что, может, повезёт. У «Бейтара» пара хороших нападающих, они вполне могут вытянуть».