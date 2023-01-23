«Челси» подписал «нового Арьена Роббена». Это седьмой новичок за зиму!

«Челси» продолжает скупать молодых футболистов. Лондонцы в этом сезоне совершили уже 14 трансферов с общим чеком более € 500 млн — и 11 из них это игроки до 23 лет. Самым «свежим» приобретением стал 20-летний Нони Мадуэке — экс-вингера ПСВ забрали за € 35 млн. И, кажется, у него есть все шансы сразу усилить команду — если не со старта, то со скамейки.

Нони Мадуэке – кто он такой?

Парень раскрылся в Нидерландах, но английские гранды следят за ним давно — потому что он родился в Лондоне и начинал там. Наверняка это сыграло особую роль при переходе.



Карьера у Нони началась в академии «Кристал Пэлас» — туда мальчик попал в 9 лет. Затем Мадуэке принял предложение «Тоттенхэма» и ушёл к ним, но понял, что дорасти до основной командой там будет очень сложно — и тогда уехал в ПСВ, отказав при этом «Челси» и «МЮ».

Нони Мадуэке новичок «Челси» — ранее о своём переезде из Англии в Нидерланды «Здесь я смогу быстрее дорасти до основной команды».

В ПСВ Нони подтвердил свои слова — уже к 17 годам он присоединился к основному составу. Правда, чаще играл за команду до 19 лет, выступал там в Юношеской лиге УЕФА. Ещё через год стало понятно, что игрок окончательно перерос свой уровень, и уже тогда Мадуэке стали чаще заигрывать в обойме.

Основная позиция Мадуэке — правый вингер. Но в Эйндховене Роджер Шмидт (главный тренер ПСВ в 2020-2022 годах. – Прим. «Чемпионата») наигрывал англичанина и как «десятку», и как форварда в паре. Получалось неплохо: у Нони хорошие физические данные, высокий рост для вингера (182 см) и поставленный удар; он своевременно открывается, чувствует нужный момент.

Нони Мадуэке в ПСВ Фото: Joris Verwijst/Getty Images

Нони Мадуэке сравнивают с Арьеном Роббеном. Если он оказывается на привычной позиции вингера, то часто ищет мяч в полуфлангах, а затем смещается с ним в центр, чтобы развить атаку или пробить издали. Его главный скилл — дриблинг: очень скоростной, при этом с использованием корпуса — этот парень может запросто опереться на оппонента и таким образом не дать подобраться к мячу. Правда, очевидное отличие от легенды «Баварии» всё же есть: у Мадуэке не такой хороший удар — его он компенсирует скоростью.

Англичанин любит, когда перед ним много места, и старается находить больше свободы. Но на ограниченном пространстве работает также хорошо — Мадуэке подвижный игрок, часто делает обманные движения и полуповороты корпусом, с помощью которых выигрывает доли секунды для принятия решения. Даже ещё не коснувшись мяча!



Проблемы тоже есть, и самая главная из них — травмы. В ПСВ из-за них Нони пропустил более 50 матчей. Футболист сам по себе кажется травматичным, но и кроме этого ситуацию усугубляют сама роль на поле и манера игры: Мадуэке любит повозиться с мячом и из-за этого, как следствие, часто получает по ногам.

Нони Мадуэке (слева) празднует гол Фото: Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

Что с Мадуэке будет в «Челси»?

У лондонцев сумасшедшая конкуренция в атаке, и далеко не факт, что Нони будет появляться в старте. Ведь есть Зиеш, Феликс, Мудрик, а после травмы вернётся Пулишич. Но это не такая большая проблема — англичанин умеет входить в игру с замены: в ПСВ были целые отрезки, когда он появлялся всего на полчаса, например, прошлый весной и в октябре-ноябре. И даже в таких условиях всегда освежал игру, совершал голевые действия: за 13 матчей весной у него 3+3 (гол+пас) в 13 матчах и один гол в пяти матчах в октябре-ноябре прошлого года. Если обойдётся без травм, то Мадуэке в Англии однозначно ждёт хорошее будущее.