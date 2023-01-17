В чём брат Мбаппе сильнее Килиана? 10 ярчайших талантов юношеской ЛЧ

Юношеская лига УЕФА — место, где раскрываются самые большие таланты еврофутбола. Они настолько крутые, что разом «перепрыгивают» дублирующие команды и попадают в основную. Именно про таких этот материал — самых ярких и интересных. Последите за ними обязательно!

Что такое Юношеская лига УЕФА

ЮЛ — аналог Лиги чемпионов для молодёжных команд до 19 лет. Даже группы идентичны — как у взрослых! Важное отличие от основного турнира — немного изменённый формат: перед стадией 1/8 финала дополнительно играют стыковые матчи, как в Лиге Европы, поэтому юношеская ЛЧ вернётся ещё раньше «взрослой».



Интересный факт этого сезона: действующий обладатель трофея — «Бенфика» — вылетела из турнира ещё на стадии группового этапа. Напрямую в 1/8 финала вышли: «Барселона», «Реал», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити», «Атлетико», «ПСЖ» и «Спортинг». Больше информации о турнире и его текущем розыгрыше вы можете найти в нашем материале:

А теперь — к талантам.

1. Пауль Ваннер — «Бавария», 17 лет, плеймейкер

Самый звёздный из списка. Уже числится в первой команде мюнхенцев и даже становился самым молодым дебютантом ЛЧ в истории клуба. Для поддержания игрового тонуса иногда выступает в Юношеской лиге: три матча, один гол и два ассиста. «Бавария» не вышла из группы, но этот юноша всегда оставляет приятное впечатление.

Плеймейкер, который любит свободное пространство, довольно высокий для своей позиции (185 см), вполне комфортно чувствует себя в борьбе с соперником. Вынослив, быстр, с пасом, любит пойти в дриблинг. Левша.

Пауль Ваннер Фото: ANP via Getty Images

2. Итан Мбаппе — «ПСЖ», 16 лет, полузащитник

Брат одного из лучших игроков мира! И тоже очень талантлив — считается одним из самых перспективных в академии. В этом сезоне по инициативе Галтье стал тренироваться с основной командой.

Играет ближе к опорной зоне: помогает в начальной стадии атаки, смещается в глубину. Сравнивают с Марко Верратти. Куда менее взрывной, чем Килиан Мбаппе, зато лучше оснащён технически. Любит организовывать игру и разыгрывать мяч.

Итан Мбаппе Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

3. Ламин Ямал — «Барселона», 15 лет, правый вингер

Главный талант Ла Масии прямо сейчас. Он настолько крут, что его продления ждёт даже Хави — тренер основной команды.

Хави главный тренер «Барселоны» «Надеюсь, Ламин Ямал продлит контракт с «Барселоной». Я думаю, что его ждёт великое будущее».

Этот сезон для него первый в команде до 19 лет. В Юношеской лиге УЕФА Ямал четыре раза выходил с замены и только в последнем матче группового этапа сыграл со старта. Ламин не по годам хорошо развит для своих лет: на фоне 19-летних не выглядит хилым, способен развивать высокую скорость, у него поставленный удар и широкий шаг. Левоногий, играет справа в атаке, часто смещается в центр и бьёт обводящим. А ведь ему только 15!

Ламин Ямал Фото: Из личного архива Ямала

4. Нико Пас — «Реал», 18 лет, плеймейкер

Один из главных бриллиантов мадридской «кантеры». По информации издания Relevo, очень впечатлил Анчелотти, и тренер многого теперь ждёт от Паса. В текущем сезоне ЮЛ в пяти матчах забил пять голов, а затем стал играть с дублем сливочных.

Нико начинал как вингер, несмотря на то что не так быстр и ловок. Но позже его перевели в полузащиту — и игра пошла. Нико Пас — очень техничный, физически крепкий игрок с поставленным ударом, который действует под нападающим и полностью отвечает за креатив. В этом сезоне Пас показал невероятный прогресс. Из состоявшихся футболистов похож на Фабиана Руиса и Хамеса Родригеса.

Нико Пас Фото: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

5. Виктор Барбера — «Барселона», 18 лет, форвард

Невероятный бомбардир. Лучше всего об игроке скажут цифры: четыре матча в Юношеской лиге — семь голов, хет-трик «Баварии». С этого сезона Барберу стали наигрывать с дублем «Барселоны» — и там форвард также показал класс: 14 игр, восемь в старте — пять голов.

Барберу называют гибридом Левандовского и Суареса: он играет чистого форварда в схеме 4-3-3, очень умён в движениях без мяча, отличается невероятным интеллектом и инстинктом.

Виктор Барбера Фото: Quality Sport Images/Getty Images

6. Адриан Ниньо — «Атлетико», 18 лет, правый вингер

Кажется, Эль-Ниньо (прозвище Торреса) воспитывает для «матрасников» нового Ниньо. Под руководством Фернандо Торреса Адриан наколотил в этом сезоне ЮЛ семь голов в шести матчах! Ниньо стал первым в истории турнира, кто забивал во всех матчах группового этапа. Но в основную команду пока не зовут!

Адриан мобильный, быстрый форвард. Широко играет и любит открываться из глубины, часто действует между линий. Не так много забивает головой.

Адриан Ниньо Фото: youtube.com

7. Карлос Боргес — «Манчестер Сити», 18 лет, левый вингер

Сумасшедший бомбардир и гроза юношеского футбола! Португальский форвард в этом сезоне наколотил за команды U19 и U21 суммарно 18 голов в 19 матчах. И в придачу раздал 11 голевых передач. В Юношеской лиге — 4+5 в пяти матчах. Кажется, совсем скоро состоится повышение до взрослого футбола: аренда или глубокий запас основной команды?

Возможно, ни первого, ни второго не будет, и Пеп Гвардиола начнёт более активно наигрывать юношу. Он очень похож на Лероя Зане времён «Сити»: скорость, высокий рост, играет близко к флангу и ускоряется в нужный момент.

Карлос Боргес Фото: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

8. Матеус Фернандес — «Спортинг», 18 лет, полузащитник

Один из самых дорогих футболистов Юношеской лиги по версии Transfermarkt — € 1,5 млн. Похож на Давида Сильву: очень техничен, с навыком длинного паса. Универсален и способен действовать в любой части поля эффективно — такой навык в современном футболе ценится. В текущем сезоне оформил 2+3 в четырёх матчах ЮЛ, дебютировал за первую команду и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.

Матеус Фернандес Фото: ФК «Спортинг»

9. Алеш Гарридо — «Барселона», 18 лет, полузащитник

Алеш Гарридо — ещё один важный игрок «Барсы» до 19 лет. Он играет глубже атакующих исполнителей и занимается созданием моментов — у него шесть ассистов в нынешнем розыгрыше. Очень похож на Луку Модрича — и ростом (170 см), и игровыми качествами: великолепная техника и передачи, а также видение и тактический интеллект. Но есть ли шансы раскрыться в «Барселоне» с такой конкуренцией?!

Алеш Гарридо Фото: Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images

10. Ильес Хусни — «ПСЖ», 17 лет, форвард

Лучший бомбардир группового этапа Юношеской лиги — забил восемь в шести матчах. Дебютировал за «ПСЖ» в недавнем матче Кубка Франции — вышел на замену.

При таком количестве голов Ильес считается форвардом, который больше создаёт для других. Когда у его команды проблемы с продвижением мяча, Хусни часто опускается вглубь и помогает с розыгрышем. В финальной трети также старается скорее найти партнёров, нежели создать возможность для себя, хотя дриблинг и скорость позволяют. Ильес также умён тактически, способен вовремя распознать слабые зоны в обороне соперника и открыться туда.