«Челси» провернёт ещё один топ-трансфер? Он обойдётся дороже Мудрика!

«Челси» – самый активный клуб АПЛ на трансферном рынке прямо сейчас. Этой зимой лондонцы подписали Михаила Мудрика (€ 70+30 млн бонусами), Бенуа Бадьяшиля (€ 38 млн), Андрея Сантоса (€ 12,5 млн), Датро Фофана (€ 12 млн) и взяли в аренду Жоау Феликса (€ 11 млн). Теперь гранд нацелился на полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«Челси» заплатит за Кайседо больше, чем за Мудрика?

После подписания Михаила Мудрика «Челси» не собирается останавливаться. По сообщениям журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, лондонцы готовы предложить около € 73 млн за Мойсеса Кайседо. «Брайтон» согласен расстаться с 21-летним хавбеком в январе только в том случае, если за него заплатят не менее € 84 млн. Мойсес Кайседо не так давно сменил агентов, которые пока не приступили к работе. Это значит, что «Челси» предстоит договариваться в первую очередь с «Брайтоном».

У «Челси» уже есть опыт ведения переговоров с руководством вышеуказанного клуба: летом лондонцы оформили переход левого защитника Марка Кукурельи за € 65,3 млн. Следом – переманили к себе главного тренера Грэма Поттера, выплатив «Брайтону» неустойку в размере € 25 млн.

Мойсес Кайседо («Брайтон») Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Сейчас Кайседо – один из главных активов на трансферном рынке в АПЛ. Он молод, перспективен, играет не за топ-клуб и отлично смотрится в этом сезоне, выходя в старте. На его счету гол в ворота «Лестера» и результативный пас с «Эвертоном». За сборную Эквадора полузащитник дебютировал в октябре 2020 года в матче с Аргентиной. Следом он забил Уругваю и отметился ассистами с Боливией и Колумбией. На ЧМ-2022 в Катаре Мойсес провёл все три встречи с первой и до последней минуты, а также отметился голом с Сенегалом.

В этом сезоне «Челси» уже потратил на трансферы € 425,49 млн, а заработал всего € 56,63 млн. Подписывая долгосрочные контракты с новичками (с Мудриком – до лета-2031, Уэсли Фофана – до лета-2029, Датро Фофана – до лета-2029, Кукурельей – до лета-2028, Бадьяшилем – до лета-2030, Чуквуэмекой – до лета-2028), лондонцы «размазывают» траты на весь срок действия их соглашений. Этот приём поможет соблюсти финансовый фэйр-плей, который теперь зовётся «правилом финансовой устойчивости». При этом с продажей футболиста такое правило не работает: доходы попадают в ведомость одномоментно. Таким образом, одной удачной продажей (то есть заработком, который учитывается сразу и полностью) можно поправить все финансовые проблемы (траты на новичков с учётом суммы трансфера, разделённой на количество лет контракта).