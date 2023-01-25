Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет

Кого считать лучшим иностранным тренером в истории футбольного чемпионата России, мы с вами выяснили. Усложняем задачу. Теперь предлагаем выбрать отечественного специалиста №1. Здесь конкуренция несравнимо выше — вместить в шорт-лист всех достойных кандидатов оказалось чрезвычайно сложно.

За точку отсчёта мы взяли 1992 год — первый после окончательного распада Советского Союза. Главные критерии отбора: успешность и общий стаж работы на высшем уровне за последние три десятилетия. Только поэтому в рейтинг не попали, например, Константин Бесков или Павел Садырин. Первый совсем немного и в очень почтенном возрасте «зацепил» российскую эпоху, а у второго самые грандиозные успехи пришлись на времена СССР. Другие корифеи той плеяды — такие как Морозов или Бышовец — ярче проявили себя в новых реалиях. Поэтому они — в топ-15. А кто какого места в иерархии достоин — решать вам.

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