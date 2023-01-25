Лучшие футбольные тренеры России. Рейтинг за 30 лет

Кого считать лучшим иностранным тренером в истории футбольного чемпионата России, мы с вами выяснили. Усложняем задачу. Теперь предлагаем выбрать отечественного специалиста №1. Здесь конкуренция несравнимо выше — вместить в шорт-лист всех достойных кандидатов оказалось чрезвычайно сложно.
За точку отсчёта мы взяли 1992 год — первый после окончательного распада Советского Союза. Главные критерии отбора: успешность и общий стаж работы на высшем уровне за последние три десятилетия. Только поэтому в рейтинг не попали, например, Константин Бесков или Павел Садырин. Первый совсем немного и в очень почтенном возрасте «зацепил» российскую эпоху, а у второго самые грандиозные успехи пришлись на времена СССР. Другие корифеи той плеяды — такие как Морозов или Бышовец — ярче проявили себя в новых реалиях. Поэтому они — в топ-15. А кто какого места в иерархии достоин — решать вам.
Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и обновляется.
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Примечание: в профилях тренеров приведены клубы и достижения после 1991 года.
Олег Романцев
Сборная России: 1994-1996, 1998-2002.
Достижения: восьмикратный чемпион России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), трёхкратный обладатель Кубка России (1993/1994, 1997/1998, 2002/2003), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (1995, 2002), полуфиналист Кубка чемпионов (1990/1991), дважды четвертьфиналист Лиги чемпионов (1993/1994, 1995/1996), полуфиналист Кубка УЕФА (1997/1998), полуфиналист Кубка кубков (1992/1993).
Для молодого поколения болельщиков Романцев — фигура почти сказочная, былинная. Из девяти первых чемпионатов России Олег Иванович проиграл лишь один, «Спартаку-Алании» в 1995-м. Ещё раз передоверил руководство родным клубом Георгию Ярцеву, который не подвёл друга и соратника. Все остальные титулы красно-белых в 1990-е — это в первую очередь Романцева заслуга. А ведь он ещё и оба главных титула Союза успел завоевать!
ОИР прививал своим футболистам, собранным со всего бывшего СССР, вкус к утончённым игровым манерам и максимализм. Стеночки-забегания у них были отрепетированы до автоматизма. Поэтому романцевский «Спартак» не только доминировал дома, но и восхищал мир. Не было еврокубка, где бы москвичи не дошли до полуфинала. Особенно больно им вспоминать Антверпен-1993.
Два захода тренера в сборную оставили более противоречивые впечатления. Выстрелить на Евро-1996 помешали жестокий жребий (оба будущих турнира + вице-чемпион мира Италия!) и скандалы в коллективе (или в обратной последовательности, не суть важно). А сказка 1999-го завершилась несчастливым концом из-за одного трагикомичного гола. Величия Олега Романцева всё это не отменяет — только добавляет драматизма неординарной судьбе.
Юрий Сёмин
Сборная России: 1992-1994 (ассистент), 1996-1998 (ассистент), 2005.
Достижения: трёхкратный чемпион России (2002, 2004, 2017/2018), шестикратный обладатель Кубка России: (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019), трёхкратный обладатель Суперкубка России (2003, 2005, 2019), шестикратный серебряный призёр чемпионата России: (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/2019, 2019/2020), дважды бронзовый призёр чемпионата России: (1994, 1998), финалист Кубка России (1997/1998), чемпион Украины (2008/2009), обладатель Суперкубка Украины (2011), трёхкратный серебряный призёр чемпионата Украины (2007/2008, 2010/2011, 2011/2012), дважды финалист Кубка Украины (2007/2008, 2010/2011), бронзовый призёр чемпионата Азербайджана (2013/2014), финалист Кубка Азербайджана (2013/2014).
Говорим Сёмин — подразумеваем «Локомотив», и наоборот. В сознании людей они так же неразрывны, как Партия и Ленин. Ни один человек не оказал такого влияния на становление и развитие «железнодорожного» клуба, как легендарный Палыч. Он больше кого бы то ни было соответствует образу «русского Ги Ру». Французский уникум более 40 лет возглавлял «Осер», тогда как Сёмин только тренером отдал «Локо» почти четверть века — пятилетку при Союзе и ещё 19 лет в три прихода после его развала. Для полноты картины добавьте пару игровых сезонов и один президентский.
Почти всё, что выиграл «Локо», он выиграл при Сёмине. Золото чемпионата России — три из трёх, серебро — шесть из шести, бронза — две из шести, Кубок — шесть из девяти (седьмой взял президентом), Суперкубок — три из трёх. Из 27 медалей и кубков 21 имеет отношение к Юрию Павловичу. И не забудем про 1/8 финала Лиги чемпионов и два полуфинала Кубка кубков. Когда Сёмин в 1986-м принимал команду с кучкой болельщиков в Первой лиге Союза, ни о чём подобном он и мечтать не мог. Никто не мог. Что значит роль личности в истории!
Курбан Бердыев
Достижения: чемпион Туркмении (1998/1999), обладатель Кубка Туркмении (1998), двукратный чемпион России (2008, 2009), дважды бронзовый призёр чемпионата России (2003, 2010), обладатель Кубка России (2011/2012), двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012), победитель Первого дивизиона России (2002), серебряный призёр чемпионата России (2015/2016), бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2021), обладатель Кубка Казахстана (2021).
Бердыева в равной степени считают своим футбольным достоянием Туркмения и Россия. В Средней Азии он родился, формировался как специалист, наставлял сборную. А в РФ — добился самых значимых успехов и всеобщего признания.
Вторым домом для Курбана Бекиевича стала Казань. «Золотой» «Рубин» конца 10-х годов — это его авторская работа. Его и спортивного директора Сайманова. Вдвоём они в рекордные сроки сколотили в столице Татарстана команду, словно по заказу выигравшую свой первый чемпионский трофей к 50-летию клуба. А на следующий год — ещё один. Победа на «Камп Ноу» над «Барселоной» — ещё более яркая визитка одного из самых закрытых и загадочных персонажей в российском футболе. То был редчайший случай, когда Бердыев дал волю эмоциям на людях.
Отличную работу бригада КБ проделала и в Ростове. Совсем немного не добежали до золота РПЛ — зато в Лиге чемпионов устроили переполох: громили «Аякс», побеждали «Баварию». Крайне любопытно теперь будет понаблюдать за «Сочи». Бердыев явно соскучился по РПЛ и постарается доказать, что и 70 лет — не возраст по меркам профессии. И прежде всего — столичным клубам, не давшим ему шанса.
Валерий Карпин
Сборная России: 2021 — н. в.
Достижения: двукратный серебряный призёр чемпионата России (2009, 2011/2012).
Карпин всегда умел удивлять — то экстравагантным внешним видом, то неординарными поступками. Болельщикам «Спартака» дебютант из Нарвы сразу запомнился весёлыми голубыми рейтузами в дерби с ЦСКА, позже они оценили его игровые скиллы и сильный характер. Валерий всегда шёл путём, отличным от других. Он и тренером-то становиться не собирался — а теперь целую национальную команду возглавляет! И ведь не скажешь, что человек не на своём месте. За что бы Карпин ни брался, он в любом качестве выглядит удивительно органично. Разносторонняя личность!
Карпин вообще случайно присел на лавку — ненадолго подменить уволенного Лаудрупа. Да так на ней и остался — затянуло. Тренерские успехи Карпина в «Спартаке» предсказуемо оказались скромнее игровых — так ведь и время безраздельной гегемонии красно-белых в России безвозвратно ушло. Спустя годы два серебра Валерия совсем не выглядят очевидным упущением, как десятилетие назад казалось Леониду Федуну. А он и впредь не искал лёгких путей. «Мальорка», Армавир — не гнушался любых предложений, рискуя окончательно «закопать» себя как перспективного тренера в глазах окружающих.
В Ростове он наконец нашёл свою команду и теперь кайфует от совместного творчества с ней. А следом и сборная страны «нашла» его. Теперь у Карпина снова две должности, как когда-то в «Спартаке». Но это совмещение представляется куда более естественным и логичным. В условиях международной изоляции освобождённый тренер сборной — наверное, слишком большая роскошь для РФС.
Валерий Газзаев
Сборная России: 2002-2003.
Достижения: четырёхкратный чемпион России (1995 — «Алания», 2003, 2005, 2006 — ЦСКА), четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России (1996 — «Алания», 2002, 2004, 2008 — ЦСКА), дважды бронзовый призёр чемпионата России (1992 — «Динамо», 2007 — ЦСКА), четырёхкратный обладатель Кубка России (2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008), двукратный обладатель Суперкубка России (2006, 2007), обладатель Кубка УЕФА (2004/2005), финалист Суперкубка УЕФА (2005), обладатель Суперкубка Украины (2009), серебряный призёр чемпионата Украины (2009/2010).
У Газзаева чуть меньше регалий, чем у главного соперника и антипода по футболу 1990-х — начала 2000-х Романцева. Но их ценность приумножает тот факт, что добыты они с разными командами. Только Газзаев выигрывал чемпионат России с двумя командами — в конце прошлого века с «Аланией», а в начале нового — с ЦСКА. Есть в его домашней экспозиции и динамовские медали, причём как российская, так и украинская.
Но главное — Валерий Георгиевич был первым и остаётся единственным отечественным тренером, завоевавшим международный трофей. Уже за один только Кубок УЕФА 2005 года ему нарисовали бы персональные граффити на стене армейского стадиона. А у него разных кубков и медалей с ЦСКА 14 штук! И два десятка в сумме с учётом «Алании» и обоих «Динамо».
Теперь понимаете, почему он ещё 10 лет назад бросил это хлопотное занятие? Стимулов не осталось. В последние годы Газзаев всё больше делами государственной важности занимался.
Сергей Семак
Сборная России: 2014-2016 (ассистент).
Достижения: четырёхкратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), обладатель Кубка России (2019/2020), трёхкратный обладатель Суперкубка России (2020, 2021, 2022).
В среде футбольных экспертов, жёсткой тренерской лавке предпочитающих мягкие кресла телевизионных студий, отчего-то сложилось снисходительное отношение к тренеру Семаку. Самый популярный стереотип в тусовке: с миллионами «Газпрома» любой физрук в РПЛ побеждал бы. Если бы Роберто Манчини или Мирча Луческу такое услышали — обиделись бы. Они-то, несмотря на вложения в команду, на берегах Невы не преуспели. А якобы «не тренер» Семак уже давно превзошёл по количеству трофеев самого успешного наставника в истории клуба — Дика Адвоката.
Понятно, что ценность Кубка и Суперкубка УЕФА несопоставима с любой «внутренней» чашкой, но восемь титулов Сергея Богдановича — это серьёзная заявка на статус самого успешного специалиста России в новом веке. Лишь один человек выигрывал РПЛ чаще Семака — Романцев, когда она ещё незатейливо называлась высшей лигой. Столько же золотых медалей у Газзаева — учителя Сергея. Но ветераны давно закончили, а Семаку всего 46 — ещё тренировать и тренировать. Пятая вершина уже просматривается на горизонте. Ещё бы в Европе результаты улучшить, но на данный момент это чисто технически невозможно. Впрочем, у Семака ещё, кажется, достаточно времени, чтобы и это упущение исправить.
Юрий Морозов
Достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2001), финалист Кубка России (2001/2002).
Морозов — фигура из прошлой, советской эпохи. На его фундаменте строил «золотые» команды в «Зените» и ЦСКА Павел Садырин, ученик ленинградского Деда. В смутные 1990-е Юрий Андреевич по примеру многолетнего товарища и единомышленника Лобановского практиковал на Ближнем Востоке, в Ираке и Кувейте, сольно и в соавторстве с Валерием Васильевичем. Но своё слово в футболе независимой России Морозов тоже успел сказать.
В 66 лет он решился на пятый (с учётом двух игроцких) заход в родной клуб. И доказал, что его методы не устарели и по-прежнему работают. Итог — третье место в чемпионате и финал Кубка полугодом позже. Не в меньшей, а, быть может, даже в большей степени Петербург признателен мэтру за Аршавина, Кержакова, Быстрова. Всю эту по-хорошему нахальную местную шпану в основу «Зенита» запустил он, Морозов. Дальше они уже попёрли сами — благо с талантом и характером ребята. Но рискнул бы кто-то другой дать шанс 18-19-летним дублёрам — большущий вопрос. Морозов ведь не только сильным тренером, но и проницательным педагогом был.
Георгий Ярцев
Сборная России: 2003-2005.
Достижения: чемпион России (1996), дважды финалист Кубка России (1995/1996 — «Спартак», 1998/1999 — «Динамо»).
Ярцев никогда не лез на первые роли и был исключительно командным игроком — и как футболист, и как тренер. Настоящим мужиком, на которого всегда можно положиться. Романцев очень ценил Георгия Александровича за искренность, надёжность и порядочность. Когда Олегу Ивановичу стало невмоготу совмещать даже не два — три поста (два тренерских, в клубе и сборной, и один президентский), он делегировал часть полномочий в «Спартаке» своему давнему другу. И тот не подвёл — отобрал у «Алании» чемпионский титул в 1996 году. И вернул товарищу команду, как сказал бы другой мэтр, «в золотой обёртке».
Летом 2003-го Ярцев снова удачно «вышел на замену» — вместо Газзаева в национальной команде. Новый тренер вдохновил футболистов на мощный финиш в отборе Евро-2004 — уверенные победы над Швейцарией и Грузией, а после — на эпичную викторию в Кардиффе «имени Вадима Евсеева». То был пик, момент наивысшей славы тренера Ярцева. После отставки из сборной он вновь добровольно ушёл в тень, а после ухода из молдавского «Милсами» в 2014-м фактически завершил тренерскую карьеру. Такую неоднозначную, рваную, но, как бы то ни было, яркую. Мало у кого был свой Кардифф. И Петербург-1996 — тоже.
Леонид Слуцкий
Сборная России: 2015-2016.
Достижения: трёхкратный чемпион России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), двукратный обладатель Кубка России (2010/2011, 2012/2013), двукратный обладатель Суперкубка России (2013, 2014).
Фанатский актив ЦСКА долго не принимал интеллигентного, воспитанного Слуцкого. Взрывной Газзаев, а позже такой же брутальный Гончаренко были болельщикам ближе и понятнее. Но именно Слуцкий остаётся последним тренером-чемпионом армейской команды. И всего вторым человеком в новейшей истории, бравшим этот титул с красно-синими трижды. Первым был Газзаев. До суммарного количества трофеев предшественника Леонид Викторович не дотянулся, но нужно понимать, что и творил он в другое время; ЦСКА уже не был самым экономически мощным участником РПЛ. Да и вторым по платежеспособности — пожалуй, тоже.
Отдельного респекта ЛВС заслуживает за отбор Евро-2016. Впрягся в этот воз, когда Капелло перестал тянуть, и вытащил-таки сборную в финальную стадию. Как она там выступила — другой вопрос. Спасибо, что вообще до Франции доехала.
Последние годы Слуцкий пробовал себя в разных странах и лигах. Нигде особо не преуспел, но футбольный и жизненный кругозор серьёзно расширил, набрался ценного опыта. Нет сомнений, что он ещё будет востребован, и, может быть, не только на родине. А пока — YouTube.
Анатолий Бышовец
Сборная: 1991-1992 (СНГ), 1998 (Россия).
Достижения: серебряный призёр чемпионата Украины (1998/1999), обладатель Кубка России (2006/2007).
Бышовец — уникальный. Единственный в истории человек, возглавлявший сборные СССР, СНГ и России. Второй и последний футбольный тренер страны, бравший золото Олимпиады. Тем удивительнее его невостребованность в клубном футболе. АЕЛ, «Зенит», «Шахтёр», «Маритиму», «Томь», «Локомотив» — более разнородный послужной список трудно представить. И нигде он больше пары лет не задерживался. Зато годами сидел без серьёзного дела и ещё полтора десятка лет назад фактически закончил тренировать.
И всё-таки кое-чего Анатолий Фёдорович после триумфа-1988 добился. Вывел сборную «без флага и гимна» в финальную стадию Евро-1992, где сделал ничьи с чемпионами континента и мира. Добыл бронзу Союза с московским «Динамо». Проделал качественную работу в Петербурге. Возможно, его ошибкой был уход из «Зенита» в сборную в 1998-м — в проигрыше остались все. Питерцы слетели с первого места в таблице, а БАФ очень скоро лишился и этой должности.
Парадокс, но единственный клубный трофей постсоветского периода — Кубок России 2007 года — не уберёг тренера от скандальной отставки из «Локомотива». Тогда же он выдал, пожалуй, свой самый легендарный афоризм: «Есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела». Больше никого и никогда Бышовец не тренировал.
Станислав Черчесов
Сборная России: 2016-2021.
Достижения: серебряный призёр чемпионата России (2007), чемпион Польши (2015/2016), обладатель Кубка Польши (2015/2016), чемпион Венгрии (2021/2022), обладатель Кубка Венгрии (2021/2022), четвертьфиналист ЧМ-2018.
Удивительное дело: в зарубежных топ-клубах Черчесов пользуется бóльшим доверием, чем в отечественных. Все свои командные тренерские трофеи он собрал в Польше и Венгрии, тогда как в РПЛ долгое время обретался в середине таблицы — то с «Тереком», то с «Амкаром». Возможно, на его дальнейшую траекторию так повлияло раннее назначение в «Спартак». Очевидно, что после пары заурядных австрийских команд он ещё не был в полной мере готов к руководству большим клубом со столь нетерпеливой и требовательной аудиторией. Скандалы с лидерами и провал в Лиге чемпионов предопределили самую болезненную отставку тренера. С «Динамо» в середине 10-х Черчесов дважды финишировал четвёртым — при том что деньги в состав вбухивались огромные. А больше крутых проектов у него в Премьер-Лиге не было.
То ли дело — Восточная Европа. «Золотой» дубль в Польше способствовал триумфальному возвращению на родину, в сборную. Домашний ЧМ-2018 сделал его Космо-Стасом. Вот тогда-то тренера Черчесова зауважала вся страна.
Правда, продлилось это недолго. После Евро-2020 (а по факту — 2021) народная симпатия сменилась гневом, и единственным большим клубом, выразившим готовность принять опального тренера, оказался «Ференцварош». Спустя четыре месяца будапештская команда досрочно стала чемпионом страны, а её наставник — самым успешным российским тренером, когда-либо практиковавшим за рубежом.
Владимир Федотов
Достижения: серебряный призёр чемпионата России (2021/2022), победитель второго дивизиона (2011/2012), победитель первенства ФНЛ (2017/2018).
Кого-то, возможно, удивит присутствие в этой компании именно этого, уральского Федотова. Но перед нами классический пример подъёма с самых низов. На каждом уровне человек доказывал состоятельность. С Новокузнецком Федотов выиграл вторую лигу, с «Оренбургом» — первую, а с «Сочи» стал лучшим в стране после «Зенита» (сегодня это примерно то же самое, что в Испании финишировать за «Реалом» и «Барсой»).
Только в 56 лет Владимир Валентинович наконец-то удостоился приглашения от большого клуба с богатыми традициями. Можно сказать, получил шанс всей жизни. И пускай пока в ЦСКА у него не всё складывается идеально, история Федотова наверняка мотивирует и вдохновляет сотни, если не тысячи тренеров из провинции.
Гаджи Гаджиев
Сборная России: 1997-1998 (ассистент).
Достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2004), финалист Кубка России (2000/2001 — «Анжи», 2003/2004 — «Крылья Советов»).
Мудрец Гаджиев неразрывно ассоциируется у людей с дагестанским футболом и конкретно с «Анжи». Уже немногие, наверное, вспомнят, что Гаджи Муслимович входил в штаб «золотой» олимпийской сборной на Олимпиаде-1988, а после помогал Бышовцу в национальных командах СССР и СНГ. А ещё у него был экзотический опыт в Японии — в «Санфречче Хиросима» в начале XXI века. Но главные клубы в жизни тренера — это всё-таки «Анжи» и «Крылья Советов».
Махачкалинскую команду уроженец Буйнакска Гаджиев принимал четырежды. Пережил с ней и голодные безденежные времена, и сытую «новую историю». «Анжи» он поднимал из Первой лиги и выводил в финал Кубка и еврокубки. Он же первым встречал в команде звёздных «пришельцев» — Роберто Карлоса и компанию. А «Крылья» с «Сатурном» обязаны Гаджиеву высшими местами в своей истории — третьим и пятым соответственно. Так и не став чемпионом, он дважды признавался тренером года в России — это ли не подтверждение высочайшего авторитета Гаджиева в футбольном сообществе? Ну и прозвище Профессор говорит само за себя.
Александр Тарханов
Сборная России: 1994-1996 (ассистент).
Достижения: финалист Кубка России (2016/2017).
Тарханов помогал Романцеву собирать первый чемпионский «Спартак» 1990-х. Цымбаларь, Никифоров, Пятницкий — всю эту банду он агитировал переезжать в Москву, в Тарасовку. И обе свои золотые медали Александр Фёдорович заработал именно в ассистентском качестве. В роли полноправного главного тренера Тарханов был не столь удачлив, но тем не менее фантастически востребован.
Вопреки расхожему мнению, он многократно возвращался и туда, где был счастлив, и туда, где не клеилось. Главное — постоянно был при деле, избежал длительных простоев в работе. Кажется, в профессиональном клубе не осталось ролей, которые не примерил бы на себя Тарханов. Он и консультантом был, и вторым тренером, и главным, и и. о, и начальником команды, и спортивным директором, и вице-президентом. В середине 1990-х даже недолго побыл боссом ЦСКА и всё равно всякий раз возвращался к тренерству. Высшие достижения Тарханова в этом качестве — пятое место в чемпионате (однажды с ЦСКА и два раза с «Крыльями») и финал Кубка с «Уралом».
Олег Долматов
Достижения: серебряный призёр чемпионата России (1998), дважды бронзовый призёр чемпионата России (1999 — ЦСКА, 2006 — «Локомотив»), победитель Первого дивизиона (2008).
Взрослые болельщики ЦСКА до сих пор благодарны Долматову за их 1998 год. За новаторскую для страны игру «в линию». За феноменальный подъём из низов таблицы на второе место. За разгром «Спартака» в конце концов, прежде непобедимого для армейцев в России. На следующий год серебряные медали Долматов дополнил бронзовыми. Карьеру тренера подбила двойная семейная трагедия — гибель дочери и бесследное исчезновение супруги. После пережитого удара Олег Васильевич ушёл в себя и уволился из ЦСКА.
Впоследствии Долматов изъездил все существующие в стране профессиональные лиги, ненадолго отлучился на Украину, поднимал футбол в Абхазии, но очевидно, что в полной мере свой колоссальный тренерский потенциал так и не использовал. Теперь делится опытом с младшими коллегами в академии ЦСКА.
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