Лучшие иностранные тренеры в истории чемпионата России

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, периодически генерирует инфоповоды для бурных футбольных дискуссий. Из последнего — неоднозначный тезис о лучших иностранных тренерах в истории РПЛ. По версии Салиховой, это Унаи Эмери и Доменико Тедеско. Разумеется, из «Спартака».

Однако это не единственные иностранные тренеры в нашей лиге. За 30 с половиной сезонов через чемпионат России прошёл 91 специалист из ближнего и дальнего зарубежья, включая временщиков. Мы отобрали полтора десятка самых успешных из них — не вообще, а конкретно в РПЛ. Поэтому Эмери, равно как и его соотечественник Хуанде Рамос, в топ не попали. С Гусом Хиддинком, Мирчей Луческу и Роберто Манчини такая же история. Теперь дело за вами — выбрать лучшего из лучших.

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