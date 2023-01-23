Лучшие иностранные тренеры в истории чемпионата России

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, периодически генерирует инфоповоды для бурных футбольных дискуссий. Из последнего — неоднозначный тезис о лучших иностранных тренерах в истории РПЛ. По версии Салиховой, это Унаи Эмери и Доменико Тедеско. Разумеется, из «Спартака».
Однако это не единственные иностранные тренеры в нашей лиге. За 30 с половиной сезонов через чемпионат России прошёл 91 специалист из ближнего и дальнего зарубежья, включая временщиков. Мы отобрали полтора десятка самых успешных из них — не вообще, а конкретно в РПЛ. Поэтому Эмери, равно как и его соотечественник Хуанде Рамос, в топ не попали. С Гусом Хиддинком, Мирчей Луческу и Роберто Манчини такая же история. Теперь дело за вами — выбрать лучшего из лучших.
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Дик Адвокат (Нидерланды)
Клуб (1): «Зенит».
Достижения в России: чемпион России (2007), обладатель Суперкубка России (2008), обладатель Кубка УЕФА: (2007/2008), обладатель Суперкубка УЕФА (2008), тренер года в России (2008).
Адвокат — особенный человек для «Зенита». Первое золото РПЛ, первые еврокубки — всё это он, Дирк Николас. Да, ему повезло прийти в команду одновременно с большими газпромовскими деньгами. Но следующие тренеры команды тоже не испытывали недостатка в финансировании и, соответственно, в классных исполнителях. Однако же никто из них и близко не подошёл к международным достижениям Маленького Генерала.
У Адвоката был довольно тяжёлый характер. Он упрямо гнул свою линию в общении с начальством и сурово наказывал за проступки подчинённых. Показательный пример — ссылка в дубль Аршавина, Денисова и Анюкова накануне сверхважного матча со «Спартаком». Характерно, что все трое впоследствии внесли огромный вклад в самый успешный евросезон «Зенита». Адвокат не только наладил дисциплину в команде, но и вывел её на качественно новый игровой уровень. Другую сторону всегда собранного и серьёзного на людях Дика мы узнали только после его отставки. Уезжая из Петербурга в августе 2009-го, тренер не смог сдержать слёз.
Массимо Каррера (Италия)
Клуб (1): «Спартак».
Достижения в России: чемпион России (2016/2017), обладатель Суперкубка России (2017), лучший тренер сезона в РФПЛ (2016/2017).
До 2014 года Леонид Федун ничего не знал про Карреру. Впервые эту фамилию он услышал на встрече с Антонио Конте, которого безуспешно пытался нанять на работу. В штабе последнего Массимо был даже не вторым — третьим в иерархии человеком. И оказался лишним после переезда Конте в «Челси». Он и в «Спартак»-то ехал на вторые роли — помогать Аленичеву в работе с защитниками. А уезжал народным любимцем.
Оказался в нужное время в нужном месте — это про Карреру. Увольняя Аленичева, Федун не связывал долгосрочных планов с итальянцем. Но вариант с Бердыевым сорвался, а у Массимо как-то сразу сложилась пресловутая «химия» с раздевалкой. И результаты пошли. Федун подумал-подумал, да и утвердил итальянца главным. И не ошибся. Свой первый сезон в России Каррера завершил чемпионом. Второй начал с выигрыша Суперкубка. После этого любовь красно-белых трибун ему была надолго гарантирована. Неудивительно, что его увольнение болельщики встретили в штыки. Вслед итальянцу ещё долго неслось: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!»
Лучано Спаллетти (Италия)
Клуб (1): «Зенит».
Достижения в России: двукратный чемпион России (2010, 2011/2012), обладатель Кубка России (2009/2010) и Суперкубка России (2011), дважды лучший тренер России по версии РФС (2010, 2011/2012).
Спаллетти прибыл в Россию уже маститым специалистом — дважды лучшим тренером Серии A и победителем трёх кубковых турниров с «Ромой». В Петербурге Лучано продолжил собирать трофеи — как командные, так и персональные. Под командованием итальянского Мистера «Зенит» выиграл последний чемпионат страны по «советской» системе «весна-осень» и первый — осенне-весенний. С ним же дебютировал в групповом турнире Лиги чемпионов. РФС дважды признавал Спаллетти лучшим тренером сезона в России.
Концовка у этой истории получилась грустной: ухудшившиеся результаты привели к отставке итальянца в марте 2014-го. Но, как бы то ни было, болельщики сине-бело-голубых с благодарностью вспоминают Лучано. Радостных моментов с ним они пережили гораздо больше, чем печальных.
Доменико Тедеско (Германия)
Клуб (1): «Спартак».
Достижения в России: серебряный призёр чемпионата России (2020/2021).
В личном тренерском рейтинге Заремы Салиховой немец с итальянскими корнями занимает одно из двух первых мест — наряду с Унаи Эмери. Довольно спорное утверждение, исходя из того, что на взрослом уровне Тедеско практикует всего пятилетку, а пока единственный трофей — Кубок Германии — завоевал уже после отъезда из России.
Безусловно, Доменико оставил след в истории «Спартака» — и довольно заметный. При нём красно-белые заняли высшее место со времён Карреры — второе в сезоне-2020/2021. Но, объективно, на лавку клуба присаживались и более титулованные тренеры-иностранцы (Скала, Эмери), и более успешные с точки зрения достижений в России (Каррера). Даже Ваноли улетел из Москвы с трофеем, хотя в данном рейтинге его присутствие выглядело бы, наверное, странно.
Гильермо Абаскаль (Испания)
Клуб (1): «Спартак».
Достижения в России: второе место в РПЛ после первой части сезона-2022/2023.
Рыжеволосый испанец приехал в Россию ноунеймом с несколькими средними клубами в резюме, но поразительно быстро расположил к себе взыскательную спартаковскую публику. Фанаты «народной команды» и не таких авторитетов уничтожали морально, а к Абаскалю как-то сразу прониклись симпатией. Хотя стартовал он в России катастрофически — с 0:4 от «Зенита» в Суперкубке. Важно, что после такого удара тренер не поплыл, не заистерил, а целенаправленно продолжил начатую в межсезонье перестройку команды. Её результаты отражает турнирная таблица: второе место на промежуточном этапе с отставанием в шесть баллов от чемпиона для современного «Спартака» — скорее достижение, чем упущение.
Среди всех тренеров-иностранцев, руливших в РПЛ больше одного матча, Гильермо занимает второе место по темпу набора очков (в среднем 2,12 за тур). Более высокий КПД был только у Виллаш-Боаша (2,14).
Властимил Петржела (Чехия)
Клуб (1): «Зенит».
Достижения в России: серебряный призёр чемпионата России (2003), обладатель Кубка Премьер-Лиги (2003).
Петржеле повезло и не повезло с «Зенитом» одновременно. Он пришёл в клуб ещё до «Газпрома» и не мог покупать любых игроков, которых ему заблагорассудится. Даже внутри России. Но его эпоху болельщики вспоминают с ностальгией. Не имея серьёзных финансовых ресурсов, чех поставил команде узнаваемую атакующую игру и навязал конкуренцию футбольной Москве. В 2003-м «Зенит» всего на три очка отстал в таблице от ЦСКА, которому в ту пору не было равных в стране в экономическом отношении.
Отдельная благодарность футбольного Петербурга пану Властимилу — за Аршавина, Кержакова, Денисова, Быстрова. Звёздного статуса вся эта банда достигла при нём. У Петржелы тоже остались по большей части светлые впечатления от России — он даже выпустил книгу, посвященную зенитовскому этапу карьеры, и до сих пор активно общается с болельщиками команды и журналистами в соцсетях.
Виктор Гончаренко (Беларусь)
Клубы (5): «Кубань», «Уфа», «Урал», ЦСКА, «Краснодар».
Достижения в России: обладатель Суперкубка России (2018), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2016/2017, 2017/2018).
Гончаренко очень рано закончил играть — уже к 25 годам травмы замучили. Зато и тренировать начал в юношеском по меркам профессии возрасте. Сейчас Виктору Михайловичу всего 45, но при этом треть жизни он практикует на высшем уровне. После «дипломной работы» в БАТЭ Гончаренко удостоился приглашения в РПЛ и с тех пор работает исключительно в России, с небольшими перерывами между клубами. «Краснодар» был пятым местом работы тренера в Премьер-Лиге, при этом в ЦСКА и «Урал» он устраивался дважды.
В армейском клубе Гончаренко становился чемпионом в качестве ассистента Слуцкого и дважды серебряным призёром как главный тренер. С ЦСКА же он взял и пока единственный трофей в России — Суперкубок страны, дважды обыграл «Реал» в Лиге чемпионов. Как ни крути — особенный клуб в карьере ВМГ. Уровень притязаний «Урала», разумеется, ниже, но и там Гончаренко подтверждает свой высокий класс. С ним екатеринбуржцы выдали рекордную для себя серию из семи матчей без поражений, а значит — уже не зря возвращался. Если не случится форс-мажора, ещё до конца текущего чемпионата Гончаренко станет рекордсменом среди тренеров-иностранцев РПЛ по количеству проведённых игр — до первого места в этом рейтинге всего девять туров.
Миодраг Божович (Черногория)
Клубы (7): «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов».
Достижения в России: обладатель Кубка России (2013/2014), финалист Кубка России (2007/2008).
Популярности черногорского Графа в России можно только позавидовать и удивиться. Божович прошёл через семь клубов РПЛ, причём в «Амкар» и «Арсенал» заходил дважды. Итого — девять офферов за 15 лет. Ходили слухи, что своей невероятной востребованностью в чужой стране Миодраг якобы обязан тесным связям с бывшим министром спорта и президентом РФС. Но и после отдаления Виталия Мутко от футбола Божович продолжил получать приличные предложения из РПЛ. Если приезжал он безвестным иностранцем, то теперь уже имя работает на него — как зачётка на прилежного старшекурсника.
Надо признать, что Миодраг очень удачно стартовал в России. Четвёртое место и финал Кубка — самые грандиозные успехи в истории скромного «Амкара». И пускай трофей в России Божович взял только один (Кубок с «Ростовом»), в большинстве мест работы он оставил о себе хорошую память — замечательным чувством юмора, а главное — высокими результатами. Из ныне здравствующих тренеров-легионеров черногорец лидирует по количеству матчей в РПЛ (369), но, скорее всего, весной будет вынужден потесниться — у Виктора Гончаренко всего на восемь игр меньше.
Сандро Шварц (Германия)
Клуб (1): «Динамо».
Достижения в России: бронзовый призёр чемпионата России (2021/2022), финалист Кубка России (2021/2022).
Изначально назначение Шварца было со скепсисом воспринято в бело-голубых кругах. «Майнц» он оставил в зоне вылета, а более статусных клубов у Сандро не было. Ну да, поиграл в своё время у самого Клоппа, но мало ли кто у Клоппа играл — единицы выросли в классных спецов. Немцу хватило нескольких месяцев, чтобы развеять настороженность масс.
Первый сезон «Динамо» завершило седьмым, во втором — осталось третьим, завалив концовку чемпионата. Лестных оценок работа Шварца удостоилась не столько за результаты, сколько за игру. На команду реально приятно было смотреть — настолько динамично и агрессивно она действовала в большинстве случаев. Если бы не известные события, Сандро и поныне был бы в команде — контракт действовал до лета 2024 года. К чести немца, он не бросил коллектив посреди сезона, а доработал до конца чемпионата и цивилизованно простился с клубом.
Андре Виллаш-Боаш (Португалия)
Клуб (1): «Зенит».
Достижения в России: чемпион России (2014/2015), обладатель Кубка России (2015/2016) и Суперкубка России (2015).
Молодой (тогда) специалист произвёл противоречивое впечатление в России. С одной стороны, Виллаш-Боаш прямо-таки неприлично часто жаловался — преимущественно на судей и лимит на легионеров. А с другой — результат он, будем объективны, тоже давал. По среднему количеству очков (2,14 за тур) португальцу нет равных в РПЛ среди всех иностранных тренеров. Хотя и возможности для их набора Андре имел широчайшие — просто вспомните тот состав имени Халка и Витселя.
С АВБ «Зенит» по разу выиграл каждый из трёх национальных трофеев и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. В пассиве — третье место в сезоне-2015/2016 — позади ЦСКА и, что ещё более удивительно, «Ростова». Впрочем, финишировал он всё-таки на мажорной ноте — разгромил «Динамо», отправив москвичей в ФНЛ.
Виктор Прокопенко (Украина)
Клубы (2): «Ротор», «Динамо» Москва.
Достижения в России: серебряный призёр чемпионата России (1997), бронзовый призёр чемпионата России (1996), финалист Кубка России (1994/1995).
Применительно к Прокопенко термин «легионер» звучит максимально странно и противоестественно. Человек всю жизнь говорил на русском языке и как тренер сформировался в СССР. Но в чемпионате России Виктор Евгеньевич представлял соседнюю Украину и делал это более чем достойно.
По количеству матчей в высшей лиге (370) ему до сих пор нет равных среди иностранных специалистов. Большинство из них пришлось на 1990-е и Волгоград. Чудесный «Ротор», два раза подряд поднимавшийся на пьедестал и выбивавший «Манчестер Юнайтед» из Кубка УЕФА, — это его, Прокопенко, авторский проект. Заход в «Динамо» в начале нулевых запомнился разве что разгромом «Зенита» (7:1). Но когда встал вопрос, кому готовить к выставочному матчу с командой России сборную легионеров РПЛ в 2003-м, кандидатура Прокопенко ни у кого вопросов не вызвала. Его скоропостижная смерть спустя четыре года стала потрясением для всего бывшего Союза.
Дан Петреску (Румыния)
Клубы (2): «Кубань», «Динамо».
Достижения в России: победитель Первого дивизиона чемпионата России (2010).
Один из самых экспрессивных персонажей в истории чемпионата России. Иногда за поведением Петреску в технической зоне было интереснее наблюдать, чем за футболистами на поле. Дан в прямом смысле слова жил игрой и заряжал своей кипучей энергией игроков.
Петреску очень хорошо потрудился в Краснодаре — выиграл первенство ФНЛ и закрепился с «Кубанью» в РПЛ. С «Динамо» получилось не так однозначно, но отставка румына в апреле 2014-го у многих вызвала недоумение: новый менеджмент будто бы только и ждал первого поражения команды, чтобы сменить тренера. На момент увольнения Петреску бело-голубые шли четвёртыми в таблице — на этом же месте и финишировали. Спустя два года Дан решил повторно зайти по знакомому адресу: «Кубань», ФНЛ. Но это воссоединение никому радости не принесло. Из двухлетнего контракта он отработал всего три с половиной месяца.
Славолюб Муслин (Сербия)
Клубы (4): «Локомотив», «Химки», «Краснодар», «Амкар».
Достижения в России: бронзовый призёр РПЛ (2006).
Серб Муслин заканчивал играть и начинал тренировать во Франции. Но и бывший Союз в его жизни занимает видное место. Славолюб проделал очень неплохую работу в донецком «Металлурге» и на следующий год впервые явился в Россию — по приглашению «Локомотива». С Муслином железнодорожники выдали феноменальную серию из 16 матчей без поражений и реально претендовали на титул. Увольнение тренера в разгар чемпионской гонки, после вылета из Кубка УЕФА — одно из самых странных решений менеджмента «Локо». Без Муслина красно-зелёные и второго места лишились, откатившись на третье.
Впоследствии Славолюб ещё трижды принимал команды в Премьер-Лиге, но до верхних мест в таблице больше не добирался. «Краснодар» только созревал для последующего рывка на пьедестал и в Европу, а «Химки» с «Амкаром» решали задачи совершенно иного рода.
Леонид Кучук (Беларусь)
Клубы (3): «Кубань», «Локомотив», «Ростов».
Достижения в России: бронзовый призёр чемпионата России (2013/2014), финалист Кубка России (2014/2015).
Тренерские годы Кучука примерно поровну разделились между тремя славянскими странами — родной для него Беларусью, Украиной и Россией. Помимо трёх клубов РПЛ, в послужном списке Кучука фигурирует одна команда ФНЛ. В безденежном «Салюте» он задержался ненадолго и предсказуемо ничего серьёзного не добился — зато в Краснодаре проявил себя в полной мере. Дебютом в еврокубках «Кубань» в первую очередь обязана Кучуку.
Он же в 2014-м вернул на пьедестал почёта «Локомотив» — впервые с 2006 года (правда, это не спасло его от скандального увольнения той же осенью). Второе пришествие в «Кубань» вышло ещё более противоречивым. Из хорошего — выход в финал Кубка. Из плохого — только десятое место в таблице и ругань с болельщиками. В Ростове же Кучук и вовсе заехал только на полгода. С тех пор он дважды принимал украинский «Рух» и один раз — минское «Динамо».
Зико (Бразилия)
Клуб (1): ЦСКА.
Достижения в России: обладатель Кубка России (2008/2009) и Суперкубка России (2009).
Великий бразильский футболист (прозвище Белый Пеле говорит само за себя) не стал выдающимся тренером. Тем не менее вписать своё имя в историю российского футбола Зико успел. Его армейское приключение продлилось всего девять месяцев, но вместило в себя целых два трофея — Кубок и Суперкубок страны 2009 года.
Ничего более серьёзного бразилец впредь не выигрывал, а в последние годы и вовсе сменил род деятельности. С 2018-го по 2022-й он занимал пост технического директора в японской «Касиме», а недавно занял аналогичную должность в Малайзии.
- 23 января 2023
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