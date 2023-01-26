Лучшего молодого футболиста ЧМ-2022 оставили без топ-лиги. Теперь он требует за это деньги

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес ярко проявил себя на чемпионате мира. Он получил золотую медаль и звание лучшего молодого футболиста турнира. Казалось, что после такого перформанса полузащитник уже зимой покинет «Бенфику» ради перехода в топ-чемпионат. До конца трансферного окна осталось всего несколько дней, а Энцо по-прежнему играет в португальском клубе. Он готов доиграть там сезон, но просит за это € 2 млн.

Ещё несколько недель назад казалось, что Фернандес продолжит карьеру в «Челси». В контракте 22-летнего футболиста прописана сумма отступных, которая составляет € 120 млн. «Челси» хотел заплатить деньги, но готов был сделать это тремя траншами в течение трёх лет. Руководство «Бенфики» сразу отклонило такой вариант — оно рассчитывает на получение всей суммы не по частям, а сразу.

Далее «Челси» прорабатывал вариант с включением в сделку одного из своих футболистов. Таким образом, лондонцы пытались сократить сумму за Фернандеса на пару десятков миллионов, но «Бенфика» снова ответила отказом. Руководители клуба понимает, какой игрок находится у них в составе, и готовы расстаться с ним только за € 120 млн. «Челси» не хочет платить такие деньги, поэтому постарается предпринять новую попытку с включением в сделку Хакима Зиеша. Правда, португальские СМИ не сомневаются, что президент «Бенфики» Руй Кошта отклонит такой вариант.

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт Фото: Joao Rico/Getty Images

Отношения Фернандеса с руководством «Бенфики» немного испортились после того, как футболист укатил в Аргентину без разрешения клуба. Энцо встретил на родине Новый год и пропустил несколько тренировок. В итоге главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт исключил игрока из состава на один матч чемпионата Португалии.

«Энцо совершил ошибку, — заявил тренер. — Именно по этой причине он не принимал участия в матче. Мы не хотим его продавать: ни я, ни президент, ни кто-то другой. Но в контракте есть отступные. Если кто-то заплатит их, мы будем не в состоянии сопротивляться. Есть клуб, которому интересен Энцо. Они пытались переманить его на свою сторону, хотя знают, что получат игрока, только если заплатят отступные. Вообще, такое поведение — проявление неуважения по отношению к «Бенфике». Они вскружили парню голову, а затем сделали вид, что готовы выплатить отступные, после чего приступили к переговорам. Не могу назвать это хорошим поступком».

Однако Энцо очень быстро снова стал одним из ключевых футболистов «Бенфики». Его игра на поле и отношение к делу позволили вернуть доверие со стороны болельщиков, которые были недовольны самовольным отъездом футболиста в Аргентину. В кубковом матче с «Варзим» (2:0) Фернандес забил мяч, а потом изобразил жест, который можно расценить как «я остаюсь здесь». Он несколько раз указал пальцем на эмблему клуба, а затем — вниз.

Похоже, Фернандес уже смирился с тем, что ему придётся доигрывать сезон в форме «Бенфики». Руководители проявляют упрямство в переговорах с «Челси», а до конца закрытия окна осталось всего несколько дней. По информации португальского издания Record, Фернандес изменил мнение и не планирует выбивать переход в «Челси». Правда, теперь он требует бонус за лояльность в размере € 2 млн. Тем самым он получил бы хорошую компенсацию за сорванный переход в «Челси». Интересно, как к подобным новостям отнесутся болельщики «Бенфики»?