Лондонский «Арсенал» несётся к чемпионству. Если ещё пару месяцев назад об этом можно было говорить с определённой долей скепсиса, то сейчас он улетучился. «Манчестер Сити» несколько раз оступился и отстанет на восемь очков, если лондонцы выиграют перенесённый матч.

А ведь последнее чемпионство «Арсенала» случилось 19 лет назад! И получилось оно легендарным: команда Арсена Венгера ни разу не проиграла в АПЛ в сезоне-2003/2004 и получила уникальный золотой трофей. В том составе блистали Тьерри Анри, Патрик Виейра и другие легенды. Нынешний «Арсенал» с золотыми временами связывает только название (с тех пор сменился даже стадион), но потенциальный титул станет великим достижением.



А каким вообще был мир, когда «Арсенал» в последний раз стал чемпионом Англии? Вспоминаем главные события и футбольную реальность в 2004 году.

Что происходило в футболе

Очень насыщенный год! Главное событие — чемпионат Европы, который прошёл летом в Португалии и завершился сенсацией. Хозяева турнира с 31-летним Луишем Фигу и 19-летним Криштиану Роналду добрались до финала, где 4 июля уступили невыносимо скучной, но невероятно эффективной сборной Греции. Роналду был в слезах, а греки добились главного успеха в своей истории.

Сборная Греции Фото: Alex Livesey/Getty Images

Ещё перед Евро-2004 завершился сезон в главных европейских чемпионатах. В Италии чемпионом стал «Милан» Карло Анчелотти, в Испании — «Валенсия» Рафаэля Бенитеса (летом ушёл в «Ливерпуль»), в Германии — бременский «Вердер» Томаса Шаафа.

А 26 мая состоялся финал Лиги чемпионов, до которого не добрался ни один топ-клуб. В решающем матче «Порту» разгромил «Монако» (3:0). Третий гол забил россиянин Дмитрий Аленичев, а главный тренер — 41-летний Жозе Моуринью — закрепился в статусе самого желанного тренера в Европе и впоследствии возглавил «Челси».

«Порту» Фото: Alex Livesey/Getty Images

В России тогда ещё играли по системе «весна-осень», поэтому сезон завершился в ноябре. Чемпионом во второй раз в истории стал «Локомотив» во главе с Юрием Сёминым. Следующего титула железнодорожникам пришлось ждать 14 лет.



«Локомотив» в том сезоне опередил ЦСКА на одно очко, а на третье место сенсационно запрыгнули «Крылья Советов». Лучшим бомбардиром стал 22-летний нападающий «Зенита» Александр Кержаков, забивший 18 голов.

«Локомотив» Фото: fclm.ru

14 декабря состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Награда досталась нападающему «Милана» и сборной Украины Андрею Шевченко, который уверенно победил в голосовании. В топ-3 также вошли Деку и его партнёр по «Барселоне» Роналдиньо. Бразилец через год будет позировать с призом уже сам.



Кстати, Роналду в голосовании занял 12-е место. А Лионелю Месси было 17 лет, и в список он вообще не попал.

Андрей Шевченко Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

А ещё в 2004-м родились некоторые футболисты, чьи имена вы уже прекрасно знаете. Например, полузащитник Гави, играющий в основе «Барселоны» и сборной Испании, и нападающий Юссуфа Мукоко, забивающий за дортмундскую «Боруссию».



В России в том году тоже появился на свет особый талант — Сергей Пиняев. Вингер недавно перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Главные события в мире

Сначала ещё немного про спорт, а если точнее — про теннис. Анастасия Мыскина стала первой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема». А 17-летняя Мария Шарапова стала победительницей Уимблдона.

Мария Шарапова и Анастасия Мыскина Фото: Getty Images

Не забываем про политику. В России начался второй президентский срок Владимира Путина, в США — Джорджа Буша-младшего. А состав Евросоюза заметно расширился.



В мире в том году было неспокойно. Многие страны, в том числе Россия, пережили волну терактов.

Владимир Путин и Джордж Буш Фото: Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images

В мире кино 2004-й тоже был насыщенным. Топ самых кассовых фильмов года захватили «Шрек 2», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Человек-паук 2». Лидером российского проката стал «Ночной дозор», а на телевидении стартовал проект «Дом-2», который впоследствии стал самым продолжительным реалити-шоу в истории.



В мире компьютерных игр вышло сразу несколько новинок, которые в будущем были признаны легендарными. Doom 3, Grand Theft Auto: San Andreas, Need for Speed: Underground 2, Half-Life 2 и World of Warcraft — трудно поверить, но всё это появилось в 2004 году.

Обложки игр Фото: imbd.com/rockstar.com

Наконец, в активно развивавшемся Интернете появилось как минимум два мощных сервиса. Google запустил свою электронную почту Gmail, а также начала работу социальная сеть «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).