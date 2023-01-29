Кто выиграет чемпионат Испании? Суперкомпьютер уже определил главного фаворита

29 января «Реал» проведёт непростой матч с «Реалом Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна занимает третье место в таблице чемпионата Испании (38 очков), а столичная команда находится на второй строчке (41). Лидирует при этом «Барселона» (47), а гонятся за тройкой «Вильярреал» и «Атлетико» (по 31). При этом у «Реала» игра в запасе. Перед важным матчем изучили календарь ближайших встреч лидеров чемпионата Испании и их шансы на титул.

Матч 19-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажет Okko . Начало игры — в 23:00 мск.

С кем проведут ближайшие матчи лидеры Примеры

В ближайших трёх матчах в чемпионате «Барса» дважды сыграет на выезде. Вчера, 28 января, состоялось дерби с «Жироной» (1:0), а также сине-гранатовых ждут встречи с «Бетисом» и «Вильярреалом» (обе команды сейчас находятся в топ-6). Помимо этого, каталонский клуб сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», в связи с чем календарь станет ещё плотнее.

«Барселона» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Реал» ближайшие два матча проведёт на своём поле — с «Сосьедадом» и «Валенсией». После этого команда Карло Анчелотти встретится с «Мальоркой» (в гостях), «Эльче» (дома) и «Осасуной» (на выезде). Клуб из Сан-Себастьяна — очень грозный соперник, а из остальных команд в первой восьмёрке пока находится лишь «Осасуна». Не будем забывать, что в феврале «Реал» слетает в Марокко на клубный чемпионат мира.

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«Реал Сосьедад» в феврале сыграет исключительно в чемпионате Испании. Из кубка страны команда уже вылетела, а в Лиге Европы продолжит выступление сразу на стадии 1/8 финала. Первые матчи этого раунда состоятся лишь в марте. В Ла Лиге после игры в Мадриде клуб из Сан-Себастьяна встретится с «Вальядолидом», «Эспаньолом», «Сельтой» и «Валенсией». Все эти команды находятся во второй десятке и так или иначе рискуют вылететь из элитного дивизиона.

«Атлетико» уже попрощался с еврокубками и покинул розыгрыш Кубка Испании. Команда Диего Симеоне проведёт оставшиеся матчи в сезоне только в одном турнире. В конце февраля мадридцев ждёт тяжёлая встреча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», а перед этим – с «Осасуной», «Хетафе», «Сельтой» и «Атлетиком».

«Вильярреал» 12 февраля проведёт домашний матч с «Барселоной», а перед этим встретится с «Райо Вальекано» и «Эльче». Во второй половине месяца команду ждут игры с «Мальоркой» и «Хетафе». «Райо» и «Мальорка» — середняки, «Хетафе» и «Эльче» — аутсайдеры. В марте команда Кике Сетьена продолжит выступление в Лиге конференций.

«Вильярреал» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

На кого ставит суперкомпьютер

По мнению суперкомпьютера компании FiveThirtyEight, чемпионский титул достанется «Барселоне». Вероятность этого составляет 63%, в то время как шансы «Реала» на итоговую победу пока почти в два раза ниже — 35%. В другие клубы вычислительная машина не верит совсем. Успех «Сосьедада» оценивается всего в 2%, а вероятность победы «Атлетико» меньше 1%.

Если говорить о зоне Лиги чемпионов, то суперкомпьютер считает, что «Барселона» и «Реал» наверняка окажутся в четвёрке. Вероятность такого расклада составляет 99%. Хорошие шансы и у «Сосьедада» (73%). Вероятность попадания «Атлетико» в зону Лиги чемпионов составляет 48%, «Вильярреала» — 34%, «Атлетика» — 14%, «Бетиса» — 13%. По итогам прошлого сезона в топ-4 оказалась «Севилья», однако на этот раз команда занимает лишь 13-е место в таблице. Отставание от четвёртой строчки – 10 очков, поэтому вероятность попадания андалузцев в зону Лиги чемпионов составляет меньше 1%.

Какие шансы на победу в Ла Лиге у лидеров по версии букмекеров?

У букмекеров главным фаворитом на победу считается «Барселона». Поставить на триумф команды Хави в чемпионате Испании можно с коэффициентом 1.42. А вот если турнир выиграет «Реал», то ваша сумма увеличится в 2.78 раза. Конечно, при условии, что вы поставите на мадридский клуб.

Победы других — что-то из области фантастики. Коэффициент на победу «Сосьедада» составляет 151, «Атлетико» — 201, «Вильярреала» и «Атлетика» — 501. А если вы поставите на успех «Севильи» и она станет чемпионом, то ваш выигрыш увеличится в две тысячи раз!