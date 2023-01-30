В Россию приехал ещё один защитник «Бенфики». Но этот новичок скромнее, чем у «Спартака»

В российском футболе наступили тёмные времена, поэтому каждый трансфер из Европы кажется большим достижением. И так получилось, что этой зимой к нам приехал уже второй футболист из лиссабонской «Бенфики». Правда, если первая сделка, в которой участвовал «Спартак», казалась чем-то неожиданным и интересным, то вторая смотрится скромнее. Здесь участвует уже «Локомотив».

Что за защитник приехал в «Локомотив»?

Футболиста зовут Херман Конти, ему 28 лет, и он играет в центре обороны. Правда, наличие «Бенфики» в списке команд аргентинца немного вводит в заблуждение. На самом деле он провёл почти всю карьеру в Южной Америке.

Конти — воспитанник аргентинского «Колона», за который дебютировал в 2013 году в возрасте 19 лет. Совсем раннего отъезда, как бывает с талантливыми футболистами, у Хермана не случилось — он выступал за родной клуб вплоть до 2018-го. Именно тогда и произошёл переход в «Бенфику». Португальцы заплатили за 24-летнего защитника € 3,5 млн и подписали с ним пятилетний контракт. Данные у Конти и правда отличные: 193 см роста, хорош в верховых единоборствах, игре корпусом и перехватах. Но что-то пошло не так.

Херман Конти Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Успешным трансфер в «Бенфику» назвать просто невозможно. В Португалии у Конти, который до этого вообще не испытывал проблем со здоровьем, начались травмы. В первой части сезона-2018/2019 Херман отыграл три полных матча в группе Лиги чемпионов и ещё четыре встречи в Примейре, а потом началось. Весной Конти из-за различных повреждений пропустил 20 матчей (99 дней) и в промежутках между восстановлением даже успел отыграть две встречи за «Бенфику-Б», чтобы набрать форму. Зато, несмотря на все трудности, аргентинец взял первый (и пока единственный) трофей в своей карьере — титул чемпиона Португалии.

Сезон-2019/2020 должен был стать для Конти шансом проявить себя, но всё сразу же пошло не по плану. В середине августа он получил мышечную травму и вылетел ещё на 99 дней. После долгого восстановления было очевидно, что с игровой практикой в «Бенфике» у Конти будут проблемы, поэтому зимой он уехал в первую аренду — в мексиканский «Атлас».



После возвращения в Америку у Конти магическим образом улетучились травмы. В течение годичной аренды в Мексике Херман отыграл 23 матча и даже забил два мяча. Дальше — лучше: Конти уехал в бразильский клуб «Баия» и за 2021 год отбегал 45 встреч.

Последнюю аренду аргентинец тоже провёл в Бразилии — в команде «Америка Минейро». 38 матчей, всего две жёлтые карточки, по 4,2 выигранных верховых единоборства в среднем за игру, 75,2% точных передач, а главное — довольное руководство. «Америка» хотела заполучить Конти на постоянной основе, но переговоры зашли в тупик. Сначала «Бенфика» отказывалась от очередной аренды и настаивала на продаже, а потом трудности усугубили агенты футболиста, которые потребовали для своего клиента огромную зарплату.



Не удивляйтесь настойчивости «Бенфики» и её стремлению окончательно избавиться от Конти, у которого и так оставалось полгода по контракту. Дело в том, что клубу нужно было отправить за игровой практикой двоих футболистов, но Конти не вписывался в лимит на восемь аренд, установленный ФИФА в этом сезоне. Теперь, когда аргентинец не на контракте, лиссабонцам будет проще. «Локомотиву» Конти достался бесплатно, но в договоре предусмотрены бонусы на € 1 млн.

Херман Конти (слева) Фото: vk.com/fclokomotiv

Кстати, Конти вполне мог оказаться не в России, а в куда более престижной лиге — испанской Примере. И здесь любопытная история. «Вальядолид» рассматривал аргентинца в качестве потенциальной замены недавнему полуфиналисту чемпионата мира, марокканцу Джаваду Эль-Ямику, которым интересовался… «Локомотив»! А ещё «Спартак» — если верить агенту футболиста. Но судьба распорядилась иначе: Эль-Ямик по-прежнему в Испании, а Конти приехал в Россию.