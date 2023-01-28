Что у «Локомотива» с трансферами? Подписывают защитника и избавляются от звезды

Трансферное окно в РПЛ будет открыто до конца февраля. И пока одним из самых активных клубов является «Локомотив». Клуб уже сделал несколько трансферов: подписали Пиняева, Глушенкова и Лантратова. Останавливаться на этом не собираются. Ниже – подробнее о том, что планирует «Локомотив».
«Локомотив» договорился о переходе защитника и ищет форварда
Весь период транфсерного окна московский клуб работал по двум направлениям: центральный защитник и форвард. Вся проблема в том, что у «Локомотива» сейчас не так много денег. После подписания Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, на которых «Локо» потратил в общей сумме € 10 млн (сюда входит стоимость трансфера, подъёмные и агентские), москвичи рассматривали варианты либо с арендой с правом выкупа, либо свободных агентов.
После долгих поисков «Локомотиву» удалось найти защитника ― клуб договорился о переходе игрока «Бенфики» Хермана Конти. Несмотря на то что контракт аргентинца с португальским клубом истекает только летом, он достанется «Локо» бесплатно. В субботу, 28 января, он пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.
Херман Конти
Фото: Gualter Fatia/Getty Images
Что касается форварда, то поиски продолжаются. Одним из вариантов для «Локо» является игрок «Айнтрахта» ― Рафаэль Борре, но он возглавляет трансферный список. Хотя можно с уверенностью сказать, что новый нападающий в клубе появится.
А что там с Изидором?
«Локомотив» понимает, что ему нужно не только покупать, но и расставаться с игроками. Керк уже покинул клуб, уйдя в аренду в бельгийский «Антверпен». Следующим на выход с большой долей вероятности будет Вильсон Изидор. По нашей информации, француз не должен был лететь на сборы с «Локо», потому что планировалось, что он перейдёт в ПАОК. Но Изидор от этого варианта отказался.
Вильсон Изидор
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Сейчас интерес к форварду проявляют «Шальке» и «Лорьян». Оба клуба делали предложения московскому клубу об аренде форварда до конца сезона, но в обоих офферах не была прописана опция выкупа, что «Локомотив» не устроило. Также французский L’Equipe сообщал об интересе к форварду со стороны «Лиона». Переговоры продолжаются.
P.S. По утверждению авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Лион» арендует Изидора за € 750 тыс. с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей. В ближайшее время нападающий должен вылететь во Францию для подписания контракта с новым клубом. Согласно данным transfermarkt, «Локомотиву» форвард «Монако» год назад обошёлся в €3,50 млн.
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