Что у «Локомотива» с трансферами? Подписывают защитника и избавляются от звезды

Инсайды о том, как работает клуб на трансферном рынке, чтобы остаться в РПЛ.

Трансферное окно в РПЛ будет открыто до конца февраля. И пока одним из самых активных клубов является «Локомотив». Клуб уже сделал несколько трансферов: подписали Пиняева, Глушенкова и Лантратова. Останавливаться на этом не собираются. Ниже – подробнее о том, что планирует «Локомотив».

«Локомотив» договорился о переходе защитника и ищет форварда

Весь период транфсерного окна московский клуб работал по двум направлениям: центральный защитник и форвард. Вся проблема в том, что у «Локомотива» сейчас не так много денег. После подписания Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, на которых «Локо» потратил в общей сумме € 10 млн (сюда входит стоимость трансфера, подъёмные и агентские), москвичи рассматривали варианты либо с арендой с правом выкупа, либо свободных агентов.

После долгих поисков «Локомотиву» удалось найти защитника ― клуб договорился о переходе игрока «Бенфики» Хермана Конти. Несмотря на то что контракт аргентинца с португальским клубом истекает только летом, он достанется «Локо» бесплатно. В субботу, 28 января, он пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт до 30 июня 2025 года.

Херман Конти Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Что касается форварда, то поиски продолжаются. Одним из вариантов для «Локо» является игрок «Айнтрахта» ― Рафаэль Борре, но он возглавляет трансферный список. Хотя можно с уверенностью сказать, что новый нападающий в клубе появится.

А что там с Изидором?

«Локомотив» понимает, что ему нужно не только покупать, но и расставаться с игроками. Керк уже покинул клуб, уйдя в аренду в бельгийский «Антверпен». Следующим на выход с большой долей вероятности будет Вильсон Изидор. По нашей информации, француз не должен был лететь на сборы с «Локо», потому что планировалось, что он перейдёт в ПАОК. Но Изидор от этого варианта отказался.

Вильсон Изидор Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сейчас интерес к форварду проявляют «Шальке» и «Лорьян». Оба клуба делали предложения московскому клубу об аренде форварда до конца сезона, но в обоих офферах не была прописана опция выкупа, что «Локомотив» не устроило. Также французский L’Equipe сообщал об интересе к форварду со стороны «Лиона». Переговоры продолжаются.

P.S. По утверждению авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Лион» арендует Изидора за € 750 тыс. с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей. В ближайшее время нападающий должен вылететь во Францию для подписания контракта с новым клубом. Согласно данным transfermarkt, «Локомотиву» форвард «Монако» год назад обошёлся в €3,50 млн.