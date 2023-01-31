«Крыса в раздевалке «Спартака»? Бред!» Ритуалы и приметы самого загадочного тренера РПЛ

После трёх с половиной лет отсутствия Курбан Бердыев возвращается в чемпионат России. Знаменательное событие не только для отдельно взятого ФК «Сочи», но и всей лиги. Мало кто из практикующих тренеров в стране сравнится с ним в плане успешности, а по степени загадочности — вообще никто. Почтительное прозвище Шаман говорит само за себя!

Курбан Бекиевич и в свои 70 остаётся для окружающих человеком-загадкой. Невероятное количеством разнообразных ритуалов и примет эту ауру таинственности только усиливает. Мы пообщались с людьми, много лет работавшими с ним, и собрали сборник негласных правил в командах Бердыева. Некоторые, возможно, вас удивят.

Курбан Бердыев



70 лет.

Достижения в России: «Рубин» — дважды чемпион России (2008, 2009), двукратный бронзовый призёр чемпионата России ( 2003, 2010), обладатель Кубка России (2011/2012), двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012), победитель Первого дивизиона России (2002), обладатель Кубка Содружества (2010); «Ростов» — серебряный призёр чемпионата России (2015/2016).

Дважды лучший тренер России по версии РФС (2008, 2009). 70 лет.«Рубин» — дважды чемпион России (2008, 2009), двукратный бронзовый призёр чемпионата России ( 2003, 2010), обладатель Кубка России (2011/2012), двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012), победитель Первого дивизиона России (2002), обладатель Кубка Содружества (2010); «Ростов» — серебряный призёр чемпионата России (2015/2016).Дважды лучший тренер России по версии РФС (2008, 2009).

Все медали в Казани Бердыев выиграл с одними и теми же чётками в руках

С образом Бердыева у болельщиков две устойчивые ассоциации — золотые медали «Рубина» и чётки. Последние для него — не фартовый аксессуар, а символ веры. Бердыев — практикующий мусульманин: посещает мечеть, постится в Рамадан, совершает намазы и даже паломничества в Мекку. После своего первого серьёзного успеха — бронзы 2003 года — тренер немного раскрыл тему чёток.

Курбан Бердыев тренер, дважды чемпион России «Психологические нагрузки во время матча огромные. Я во время игры молюсь – перечисляю про себя все 99 прекрасных имен Аллаха. Чётки перебираю, чтобы не сбиться, держать имя Всевышнего в мыслях и знать, что он незримо рядом».

Уже после двух чемпионских титулов в России Бердыев рассказал, что только в кабинете на базе «Рубина» у него хранится около 20 пар чёток. Но на игры он всегда брал определённую. Видимо, на удачу. Все свои медали в Казани — две золотые и одну бронзовую — он взял, перебирая на лавке одни и те же бусины.

Чётки Курбана Бердыева Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

В «Рубине» тренер чередовал три «фартовых» костюма: два — для внутреннего использования и один — для еврокубков

Строгой последовательности в конце нулевых и начале 10-х Бердыев придерживался и в одежде. В первый чемпионский сезон-2008 он чередовал пиджак болотного цвета с зелёной олимпийкой. Дома одевался цивильно, на выезде — по-спортивному. И, кажется, этому правилу не изменил ни разу.

В новом образе — классический серый костюм с нашитой на груди эмблемой «Рубина» — Бердыев предстал на премьере в Лиге чемпионов. Разумеется, после знаменитой победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» эта пара автоматически попала в категорию фартовых и впредь использовалась тренером на международных матчах. Даже в 15-градусный мороз КБ мужественно мёрз на бровке в одном пиджаке, вызывая у европейского и не только телезрителя смесь изумления с восхищением.

— В эти моменты он поражал, конечно, — соглашается вратарь «золотого» «Рубина» Сергей Рыжиков. — Мне было бы холодно, а Курбан Бекиевич — молодец, нужно отдать ему должное. Вслух по этому поводу никто в команде не шутил, но между собой переглядывались. Не со зла — только по-доброму.

Бердыеву нипочём ни дождь, ни снег Фото: РИА Новости

— Он очень суеверный, — подтверждает соавтор всех самых значимых успехов бердыевских «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас. — Тренеры вообще суеверны. Обычно они повторяют шаблоны, когда одерживают победу, и следуют им до тех пор, пока не проиграют. Бердыев всегда показывал себя смелым человеком. Когда он в 15 градусов мороза выходил на игру в куртке и без пальто, это и мне придавало мужества. Настоящий зверь!

Многолетнего ассистента Бердыева Рауля Рианчо морозостойкость бывшего шефа тоже не удивляет:

— Курбан — боец. Сильный и жёсткий мужчина. Не думаю, что мороз был способен повлиять на его решения и работу.

Фартовые костюмы Курбана Бердыева Фото: РИА Новости

Верность трём самым любимым костюмам в гардеробе Бердыев сохранил до конца своего первого казанского периода. Который, на минуточку, продлился целых 13 с половиной лет. И тут впору вспомнить одно из главных суеверий тренера.

У Бердыева никогда не было футболиста №13

В нумерологии число 13 считается нейтральным. В христианстве символизирует Вселенную. Однако нехорошие свойства ему приписываются у нас чаще. В командах Бердыева «чёртова дюжина» вообще всегда была под запретом.

— В Испании цифру 13 тоже не любят, — уточняет Рианчо. — Она считается несчастливой. Поэтому меня отсутствие этого номера в «Рубине» не удивляло.

— Помню, новый игрок пришёл в «Рубин» и хотел взять 13-й номер, — добавляет защитник казанского клуба в 2010-2018 годах Олег Кузьмин. — Кажется, Лёха Медведев (носил №13 в «Динамо», «Сатурне», «Томи» и «Крыльях Советов». — Прим. «Чемпионата»). Ему объяснили, что такого числа в клубе вообще нет. Даже 13-я комната на базе, по-моему, отсутствует. Человеку ничего не оставалось, кроме как взять другой номер.

Мы проверили: в эпоху Бердыева в «Рубине» действительно не было ни одного носителя «нефартовой» цифры. Первым стал иранский вратарь Алиреза Хагиги — уже после ухода КБ. Когда он внезапно для многих появился в клубе в начале 2011 года, единицу уже забрал себе Рыжиков (до этого играл под №77). В «Персеполисе» Хагиги выступал под номером 13 на свитере, но в Казани об этом не могло быть и речи. Пришлось соглашаться на 88-й.

Алиреза Хагиги и Курбан Бердыев на подписании контракта с вратарём Фото: ФК «Рубин»

Только в 2015-м, после трёх аренд и отставки Бердыева, Хагиги получил желанный номер. Под ним и провёл свой единственный матч в команде за пять (!) лет. «Рубин» проиграл в Хабаровске местному СКА на Кубок (0:2), а спустя три месяца избавился от иностранного лавочника, проводив в «Маритиму» свободным агентом.

После Хагиги в Казани было два 13-х номера, и оба, что характерно, не преуспели. Шведский защитник Бергстрём из двух с половиной лет в «Рубине» полтора года отыграл в Швейцарии в аренде и ограничился всего 17 матчами в России. У Кирилла Климова статистика ещё скромнее — пять выходов на поле на 45 минут в сумме. Как тут не поверить в «чёртову дюжину»?

После переселения бригады Бердыева в Ростов-на-Дону №13 был выведен из обращения и в этой команде. Показательна история Фёдора Кудряшова. Защитник всю жизнь, со «Спартака», бегал под 13-м номером. Только в «Тереке» ненадолго с ним расстался, так как цифра была занята Зауром Садаевым. После ухода нападающего Кудряшов вернул себе любимый номер, но в бердыевском «Ростове» его попросили взять что-то более нейтральное. Фёдор согласился на №30 — под ним же и переехал вслед за КБ в Казань в 2017-м. Но как только расстался с Бердыевым, вернулся к привычному 13-му.

Ради работы с Бердыевым Фёдору Кудряшову пришлось на время забыть о любимом номере Фото: РИА Новости

Карпин к «чёртовой дюжине» относится спокойнее. У него Эльдор Шомуродов доигрался до приглашения из Италии под номером 13. Интересно, под каким номером возобновит сезон защитник «Сочи» Сергей Терехов? Он с этой цифрой уже 10 лет вместе, с Астрахани…

Женщинам запрещалось летать одним самолётом с командой на игру

Специалисты старой закалки предельно серьёзно относились к поверью: женщина на корабле — к беде. Известно, что тренер киевского «Динамо» и сборной СССР Валерий Лобановский не разрешал дамам сопровождать команду на выездах, а Мирча Луческу даже стюардесс в самолёте просил заменить на стюардов! Бердыев тоже соблюдал этот обычай.

— Женщины не могут лететь в одном самолёте с командой в город, где проходит игра, — формулирует его Сесар Навас.

— Женщин не брали на выезды, это правда, — подтверждает Кузьмин. — На моей памяти только жена Нобоа с нами куда-то летела. Но это был единичный случай. Возможно, главный и не знал об этом, так просто получилось.

Сесар Навас и Ада Назырова Фото: Из личного архива Ады Назыровой

Из-за этого табу переводчица «Рубина», а затем и «Ростова» Ада Назырова (раньше вы могли её видеть на флеш-интервью, а теперь — корреспондентом в эфирах «Матча»), как правило, самостоятельно добиралась на выездные игры команды. На обратный рейс это ограничение не распространялось.

Автобусу «Рубина» нельзя было сдавать задним ходом с командой на борту

Над «автобусом» Бердыева иронизировали в нулевых. Иронично, что с этим транспортным средством у него связана одна особая примета. О ней рассказали мои собеседники.

Рианчо: «По пути на стадион автобус не мог дать задний ход и всегда должен был парковаться только передом!»

Рыжиков: «По-моему, во всех командах есть такая примета — сдавать назад с футболистами на борту ни в коем случае нельзя. Высади игроков и маневрируй, как хочешь. Водитель «Рубина», по-моему, ни разу не нарушил это правило. Сам Курбан Бекиевич заходил и выходил из автобуса всегда последним».

Кузьмин: «Многие тренеры считают остановку автобуса и задний ход плохой приметой. Слышал, что у Овчинникова, Бормана, водителю даже на красный свет запрещалось останавливаться. Должен был от базы до стадиона доставить команду без остановок! В «Рубине» до таких крайностей не доходило. Да там и сдавать назад особо негде было. На игры всегда ездили в тишине. Никто не болтал — все настраивались на игру, сосредотачивались. Курбан Бекиевич одним взглядом мог дать понять, если что-то не то происходит».

Автобус «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

До футболистов долетали слухи о жертвоприношениях, но своими глазами они ничего подобного не видели

Сколько Курбан Бердыев практикует в России, столько его и окружают совсем уж невероятные слухи — о жертвоприношениях и прочих тайных ритуалах. Достоверных подтверждений им мы так и не нашли.

— Мне рассказывали, что перед играми он забивал барана прямо на стадионе, — рассказывал в интервью «Чемпионату» Александр Гришин, в начале нулевых поигравший у Бердыева в Казани. — Ритуал такой был. А то, что Бекиевич верующий человек и может с тренировки отправиться в мечеть, все в команде и так знали.

— От ваших коллег слышал, будто бы в раздевалку «Спартака» или «Зенита» перед игрой запускали крысу, — говорит Сергей Рыжиков. — По-моему, это какой-то бред. Я ничего такого не видел. И барана при мне в жертву тоже никто не приносил.

Вместо послесловия — просто добрая история от самого востребованного футболиста тренера Бердыева. Больше Сесара Наваса — 250 матчей — у КБ не сыграл никто.

Сесар Навас бывший защитник «Рубина» и «Ростова» «Бердыев очень серьëзный человек и требует ответственности и профессионализма от футболистов. Однажды в «Ростове» он вызвал нас с Азмуном перед пятничной тренировкой. «Мне сообщили, что накануне вечером вы были в ночном клубе», — сказал он с каменным лицом. Мы с Сердаром растерянно переглянулись, не зная, что ответить, но всё же признались: ну да, ходили на концерт группы, которая нам нравится, но домой вернулись не слишком поздно. Думали, тренер оштрафует или начнëт упрекать. А Бекиич вдруг расхохотался: «Да всё я знаю. Хорошая группа, отлично, что провели время вместе. Но в следующий раз возьмите с собой парней, которые недавно в команде — Мевлю и Препелицэ».

5 марта Курбан Бердыев проведёт свой 438-й матч в РПЛ — с «Сочи» против ЦСКА. Признайтесь, вы скучали по нему?