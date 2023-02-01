«Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза

«Ливерпуль» за шесть лет потратил всего на € 269,51 млн больше, чем «Челси» за два окна. Сравнили траты Боули с другими клубами и не только.

«Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок – лондонский клуб вновь потратил больше всех. За лето и зиму клуб закупился так, как никто никогда не тратился: € 281,99 млн в 2022-м, € 329,5 млн сейчас – суммарно выходят рекордные € 611,49 млн. «Манчестер Юнайтед» за эти два окна потратил меньше, чем «Челси» летом – что уж говорить об остальных, которые и близко не могут представить себе подобные траты.

Траты клубов АПЛ, лето-2022 — зима-2023

Клуб Потрачено Получено Баланс «Челси» € 611,49 млн € 67,83 млн € -543,66 «Манчестер Юнайтед» € 243,28 млн € 13,25 млн € -230,03 млн «Ньюкасл» € 185,35 млн € 2,3 млн € -183,05 млн «Ноттингем Форест» € 184,25 млн € 7 млн € -177,25 млн «Вест Хэм» € 194 млн € 21,55 млн € -172,45 млн «Арсенал» € 192,36 млн € 23,8 млн € -168,56 млн «Тоттенхэм» € 177,9 млн € 38,75 млн € -139,15 млн «Саутгемптон» € 143,65 млн € 5,5 млн € -138,15 млн «Вулверхэмптон» € 177,11 млн € 60,37 млн € -116,74 млн «Борнмут» € 83,1 млн 0 € -83,1 млн «Ливерпуль» € 137,3 млн € 80,7 млн € -56,6 млн «Фулхэм» € 70,5 млн € 20,9 млн € -49,6 млн «Брентфорд» € 51,5 млн € 3,6 млн € -47,9 млн «Астон Вилла» € 100,14 млн € 54 млн € -46,14 млн «Кристал Пэлас» € 46,6 млн € 5,46 млн € -41,15 млн «Лидс» € 145,54 млн € 113,5 млн € -32,04 млн «Манчестер Сити» € 150,5 млн € 159,9 млн € 9,4 млн «Эвертон» € 78,2 млн € 103,6 млн € 25,4 млн «Лестер» € 48 млн € 81,4 млн € 33,4 млн «Брайтон» € 55,73 млн € 137,9 млн € 82,17 млн

Последний раз «Челси» крупно тратился зимой в сезоне-2018/2019 – тогда на усиления ушло € 71,8 млн. А максимумом до нынешнего года были € 83,5 млн, потраченные зимой 2011-го. За сезон же больше всего «Челси» тратился в сезоне-2017/2018 – € 260,5 млн. До этого момента рекорд по тратам за два трансферных окна одного сезона принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-2017/2018 выложила за покупки € 380,1 млн. Тогда же крупно закупился «Манчестер Сити» (€ 317,5 млн), а спустя сезон «Реал» приблизился к «Барсе» с затратами в размере € 355,5 млн.

«Челси» этой зимой потратил на € 76 млн больше, чем клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Примеры.

Если смотреть по двум окнам, то все клубы ЛаЛиги потратили на € 53,07 млн меньше (€ 558,42 млн), чем «Челси». «Бундеслиги» – на € 56,34 млн (€ 555,15 млн).

Ливерпуль» при Клоппе с сезона-2015/2016 потратил всего на € 269,51 млн больше, чем «Челси» за два окна при Боули.

Клубы РПЛ с сезона-2019/2020 по нынешнюю зиму все вместе потратили на € 120,39 млн больше, чем лондонский клуб только за этот сезон.

За 18 лет у руля «Спартака» Леонид Федун потратил на трансферы € 392 млн. В полтора раза меньше, чем Боули за сезон. Хотя сказать, что Федун не давал денег на трансферы, будет неправильно.

Траты «Челси» за два окна – 1/15 бюджета чемпионата мира – 2018.

12 городов-организаторов Евро потратили на организацию турнира суммарно около € 103 млн – это почти в шесть раз меньше, чем трансферы «Челси».

7 809 706 – столько баррелей нефти марки Brent можно было бы купить на € 611,5 млн. Или 7 London Eye – главного обзорного колеса Лондона.

Как «Челси» может тратить так много? Всё просто – клуб берёт всех игроков в рассрочку, именно поэтому все новички подписали продолжительные контракты (от пяти лет и больше). Суммы трансферов будут распределяться на каждый год действующего соглашения, не так существенно влияя на финансы клуба.



Но стратегия «Челси» всё равно очень рискованная. Если игрок окажется бесполезным и неэффективным, то клубу придётся в течение нескольких лет продолжать тянуть на себе не только его зарплату, но и рассрочку: мало кто согласится взять на себя такое бремя, если футболист, условно, не играет. Ко всему прочему непопадание в Лигу чемпионов и падение в таблице АПЛ сильно ударит по финансам клуба, который понабрал себе обязательств в виде множества игроков. Здорово, если каждый трансфер выстрелит: это поможет и команде улучшить свои результаты, и в дальнейшем позволит «Челси» заработать на перепродаже. Но пока тактика Боули «взять всех и сразу, держите деньги» выглядит довольно сомнительной.