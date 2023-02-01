«Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза

«Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок – лондонский клуб вновь потратил больше всех. За лето и зиму клуб закупился так, как никто никогда не тратился: € 281,99 млн в 2022-м, € 329,5 млн сейчас – суммарно выходят рекордные € 611,49 млн. «Манчестер Юнайтед» за эти два окна потратил меньше, чем «Челси» летом – что уж говорить об остальных, которые и близко не могут представить себе подобные траты.
Траты клубов АПЛ, лето-2022 — зима-2023
|Клуб
|Потрачено
|Получено
|Баланс
|«Челси»
|€ 611,49 млн
|€ 67,83 млн
|€ -543,66
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 243,28 млн
|€ 13,25 млн
|€ -230,03 млн
|«Ньюкасл»
|€ 185,35 млн
|€ 2,3 млн
|€ -183,05 млн
|«Ноттингем Форест»
|€ 184,25 млн
|€ 7 млн
|€ -177,25 млн
|«Вест Хэм»
|€ 194 млн
|€ 21,55 млн
|€ -172,45 млн
|«Арсенал»
|€ 192,36 млн
|€ 23,8 млн
|€ -168,56 млн
|«Тоттенхэм»
|€ 177,9 млн
|€ 38,75 млн
|€ -139,15 млн
|«Саутгемптон»
|€ 143,65 млн
|€ 5,5 млн
|€ -138,15 млн
|«Вулверхэмптон»
|€ 177,11 млн
|€ 60,37 млн
|€ -116,74 млн
|«Борнмут»
|€ 83,1 млн
|0
|€ -83,1 млн
|«Ливерпуль»
|€ 137,3 млн
|€ 80,7 млн
|€ -56,6 млн
|«Фулхэм»
|€ 70,5 млн
|€ 20,9 млн
|€ -49,6 млн
|«Брентфорд»
|€ 51,5 млн
|€ 3,6 млн
|€ -47,9 млн
|«Астон Вилла»
|€ 100,14 млн
|€ 54 млн
|€ -46,14 млн
|«Кристал Пэлас»
|€ 46,6 млн
|€ 5,46 млн
|€ -41,15 млн
|«Лидс»
|€ 145,54 млн
|€ 113,5 млн
|€ -32,04 млн
|«Манчестер Сити»
|€ 150,5 млн
|€ 159,9 млн
|€ 9,4 млн
|«Эвертон»
|€ 78,2 млн
|€ 103,6 млн
|€ 25,4 млн
|«Лестер»
|€ 48 млн
|€ 81,4 млн
|€ 33,4 млн
|«Брайтон»
|€ 55,73 млн
|€ 137,9 млн
|€ 82,17 млн
Последний раз «Челси» крупно тратился зимой в сезоне-2018/2019 – тогда на усиления ушло € 71,8 млн. А максимумом до нынешнего года были € 83,5 млн, потраченные зимой 2011-го. За сезон же больше всего «Челси» тратился в сезоне-2017/2018 – € 260,5 млн. До этого момента рекорд по тратам за два трансферных окна одного сезона принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-2017/2018 выложила за покупки € 380,1 млн. Тогда же крупно закупился «Манчестер Сити» (€ 317,5 млн), а спустя сезон «Реал» приблизился к «Барсе» с затратами в размере € 355,5 млн.
- «Челси» этой зимой потратил на € 76 млн больше, чем клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Примеры.
- Если смотреть по двум окнам, то все клубы ЛаЛиги потратили на € 53,07 млн меньше (€ 558,42 млн), чем «Челси». «Бундеслиги» – на € 56,34 млн (€ 555,15 млн).
- Ливерпуль» при Клоппе с сезона-2015/2016 потратил всего на € 269,51 млн больше, чем «Челси» за два окна при Боули.
- Клубы РПЛ с сезона-2019/2020 по нынешнюю зиму все вместе потратили на € 120,39 млн больше, чем лондонский клуб только за этот сезон.
- За 18 лет у руля «Спартака» Леонид Федун потратил на трансферы € 392 млн. В полтора раза меньше, чем Боули за сезон. Хотя сказать, что Федун не давал денег на трансферы, будет неправильно.
- Траты «Челси» за два окна – 1/15 бюджета чемпионата мира – 2018.
- 12 городов-организаторов Евро потратили на организацию турнира суммарно около € 103 млн – это почти в шесть раз меньше, чем трансферы «Челси».
- 7 809 706 – столько баррелей нефти марки Brent можно было бы купить на € 611,5 млн. Или 7 London Eye – главного обзорного колеса Лондона.
Как «Челси» может тратить так много? Всё просто – клуб берёт всех игроков в рассрочку, именно поэтому все новички подписали продолжительные контракты (от пяти лет и больше). Суммы трансферов будут распределяться на каждый год действующего соглашения, не так существенно влияя на финансы клуба.
Но стратегия «Челси» всё равно очень рискованная. Если игрок окажется бесполезным и неэффективным, то клубу придётся в течение нескольких лет продолжать тянуть на себе не только его зарплату, но и рассрочку: мало кто согласится взять на себя такое бремя, если футболист, условно, не играет. Ко всему прочему непопадание в Лигу чемпионов и падение в таблице АПЛ сильно ударит по финансам клуба, который понабрал себе обязательств в виде множества игроков. Здорово, если каждый трансфер выстрелит: это поможет и команде улучшить свои результаты, и в дальнейшем позволит «Челси» заработать на перепродаже. Но пока тактика Боули «взять всех и сразу, держите деньги» выглядит довольно сомнительной.
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