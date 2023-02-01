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Зимнее трансферное окно, «Челси» установил рекорд по тратам за сезон на трансферы: сколько потратил клуб, откуда деньги

«Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза
Полина Куимова
«Челси» установил рекорд по тратам за сезон
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«Ливерпуль» за шесть лет потратил всего на € 269,51 млн больше, чем «Челси» за два окна. Сравнили траты Боули с другими клубами и не только.

«Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок – лондонский клуб вновь потратил больше всех. За лето и зиму клуб закупился так, как никто никогда не тратился: € 281,99 млн в 2022-м, € 329,5 млн сейчас – суммарно выходят рекордные € 611,49 млн. «Манчестер Юнайтед» за эти два окна потратил меньше, чем «Челси» летом – что уж говорить об остальных, которые и близко не могут представить себе подобные траты.

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Траты клубов АПЛ, лето-2022 — зима-2023

КлубПотраченоПолученоБаланс
«Челси»€ 611,49 млн€ 67,83 млн€ -543,66
«Манчестер Юнайтед»€ 243,28 млн€ 13,25 млн€ -230,03 млн
«Ньюкасл»€ 185,35 млн€ 2,3 млн€ -183,05 млн
«Ноттингем Форест»€ 184,25 млн€ 7 млн€ -177,25 млн
«Вест Хэм»€ 194 млн€ 21,55 млн€ -172,45 млн
«Арсенал»€ 192,36 млн€ 23,8 млн€ -168,56 млн
«Тоттенхэм»€ 177,9 млн€ 38,75 млн€ -139,15 млн
«Саутгемптон»€ 143,65 млн€ 5,5 млн€ -138,15 млн
«Вулверхэмптон»€ 177,11 млн€ 60,37 млн€ -116,74 млн
«Борнмут»€ 83,1 млн0€ -83,1 млн
«Ливерпуль»€ 137,3 млн€ 80,7 млн€ -56,6 млн
«Фулхэм»€ 70,5 млн€ 20,9 млн€ -49,6 млн
«Брентфорд»€ 51,5 млн€ 3,6 млн€ -47,9 млн
«Астон Вилла»€ 100,14 млн€ 54 млн€ -46,14 млн
«Кристал Пэлас»€ 46,6 млн€ 5,46 млн€ -41,15 млн
«Лидс»€ 145,54 млн€ 113,5 млн€ -32,04 млн
«Манчестер Сити»€ 150,5 млн€ 159,9 млн€ 9,4 млн
«Эвертон»€ 78,2 млн€ 103,6 млн€ 25,4 млн
«Лестер»€ 48 млн€ 81,4 млн€ 33,4 млн
«Брайтон»€ 55,73 млн€ 137,9 млн€ 82,17 млн

Последний раз «Челси» крупно тратился зимой в сезоне-2018/2019 – тогда на усиления ушло € 71,8 млн. А максимумом до нынешнего года были € 83,5 млн, потраченные зимой 2011-го. За сезон же больше всего «Челси» тратился в сезоне-2017/2018 – € 260,5 млн. До этого момента рекорд по тратам за два трансферных окна одного сезона принадлежал «Барселоне», которая в сезоне-2017/2018 выложила за покупки € 380,1 млн. Тогда же крупно закупился «Манчестер Сити» (€ 317,5 млн), а спустя сезон «Реал» приблизился к «Барсе» с затратами в размере € 355,5 млн.

  • «Челси» этой зимой потратил на € 76 млн больше, чем клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Примеры.
  • Если смотреть по двум окнам, то все клубы ЛаЛиги потратили на € 53,07 млн меньше (€ 558,42 млн), чем «Челси». «Бундеслиги» – на € 56,34 млн (€ 555,15 млн).
  • Ливерпуль» при Клоппе с сезона-2015/2016 потратил всего на € 269,51 млн больше, чем «Челси» за два окна при Боули.
  • Клубы РПЛ с сезона-2019/2020 по нынешнюю зиму все вместе потратили на € 120,39 млн больше, чем лондонский клуб только за этот сезон.
  • За 18 лет у руля «Спартака» Леонид Федун потратил на трансферы € 392 млн. В полтора раза меньше, чем Боули за сезон. Хотя сказать, что Федун не давал денег на трансферы, будет неправильно.
  • Траты «Челси» за два окна – 1/15 бюджета чемпионата мира – 2018.
  • 12 городов-организаторов Евро потратили на организацию турнира суммарно около € 103 млн – это почти в шесть раз меньше, чем трансферы «Челси».
  • 7 809 706 – столько баррелей нефти марки Brent можно было бы купить на € 611,5 млн. Или 7 London Eye – главного обзорного колеса Лондона.
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Как «Челси» может тратить так много? Всё просто – клуб берёт всех игроков в рассрочку, именно поэтому все новички подписали продолжительные контракты (от пяти лет и больше). Суммы трансферов будут распределяться на каждый год действующего соглашения, не так существенно влияя на финансы клуба.

Но стратегия «Челси» всё равно очень рискованная. Если игрок окажется бесполезным и неэффективным, то клубу придётся в течение нескольких лет продолжать тянуть на себе не только его зарплату, но и рассрочку: мало кто согласится взять на себя такое бремя, если футболист, условно, не играет. Ко всему прочему непопадание в Лигу чемпионов и падение в таблице АПЛ сильно ударит по финансам клуба, который понабрал себе обязательств в виде множества игроков. Здорово, если каждый трансфер выстрелит: это поможет и команде улучшить свои результаты, и в дальнейшем позволит «Челси» заработать на перепродаже. Но пока тактика Боули «взять всех и сразу, держите деньги» выглядит довольно сомнительной.

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