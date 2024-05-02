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«Челси» оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче АПЛ

«Челси» оказался сильнее «Тоттенхэма» в матче АПЛ
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Завершился перенесённый матч 26-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Челси» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Чалоба – 24'     2:0 Джексон – 72'    

На 24-й минуте матча счёт открыл защитник «Челси» Трево Чалоба. Ему ассистировал полузащитник «Челси» Конор Галлахер. На 72-й минуте удвоил преимущество нападающий «Челси» Николас Джексон, добив мяч головой в ворота после того, как полузащитник «аристократов» Коул Палмер со штрафного попал в перекладину.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 34 матча. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 60 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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