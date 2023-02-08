Рауль повторит путь Зидана? Легендарный испанец готов пойти на всё ради «Реала»

Рауль Гонсалес Бланко – один из символов мадридского «Реала». Не зря нападающий получил от фанатов прозвище Король Мадрида. Рауль остаётся рекордсменом по числу матчей за «Реал» (741) и располагается на третьей строчке по голам за клуб (323), впереди – только Роналду (450) и Бензема (324). Несмотря на то что Флорентино Перес не слишком красиво попрощался с легендой в 2010 году, форвард всё равно обожает «Реал».

В своей прощальной речи нападающий отмечал, что его не устраивает роль запасного. В 2009 году в команду пришли Криштиану Роналду и Карим Бензема, также в составе числился молодой Гонсало Игуаин. Так что кадровая политика «Реала» вынудила Рауля покинуть любимую команду.

Рауль бывший нападающий «Реала» «Годы, проведённые в «Реале», были прекрасны. Это мой клуб, и я всегда останусь мадридиста. «Реал» изменил мою жизнь, но настал момент, когда надо было покинуть клуб. Конечно, повязка капитана в такой команде является большой честью, однако я искал другое. Я мог бы остаться, но в таком случае не наслаждался бы футболом».

Рауль завершил карьеру в 2015 году, выступая в МЛС за «Нью-Йорк Космос». Испанец сразу решил, что хочет продолжить работу в футболе. Легенда «Реала» отучился на тренерских курсах и, конечно, вернулся в родной клуб. В 2018 году Рауль принял юношескую команду мадридцев. Менее чем через год, 20 июня 2019 года, он стал главным тренером «Кастильи», сделав шаг вперёд по тренерской лестнице. По итогам первого сезона Рауль сумел привести команду к победе в Юношеской лиге УЕФА, в финале со счётом 3:2 была обыграна «Бенфика».



Испанский тренер зарекомендовал себя как гибкий специалист, ставящий атакующий футбол и отлично коммуницирующий с игроками. Также люди, работающие с Раулем, отмечают, что его команды перенимают характер бывшего футболиста. В раздевалке отмечается высокий уровень дисциплины, максимальное уважение к соперникам и официальным лицам матча. Рауль запретил игрокам носить дорогие рюкзаки и наушники, избавляя игроков от соблазнов.

Отметим, что через «Кастилью» в последнее время прошли уже два человека, возглавившие позже основную команду: Зинедин Зидан (2014-2016) и Сантьяго Солари (2016-2018). Рауль хочет повторить путь своих коллег. В октябре 2022 года испанская Marca сообщила, что он отказался от работы тренером в «Шальке». Испанец выступал за этот клуб с 2010 по 2012 год, оставив значимый след в его истории. Вместе с испанцем гельзенкирхенцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов — 2010/2011. «Шальке» направил официальный запрос в «Реал» на предмет возможности перехода Рауля на пост главного тренера немецкой команды. Однако сам испанец отклонил предложение. Сообщалось, что Рауль хочет в будущем стать главным тренером основной команды «Реала».

Рауль Фото: Angel Martinez/Getty Images

Подобная риторика повторилась и в ситуации с «Лидсом». После увольнения американского тренера Джесси Марша в феврале этого года руководство «павлинов» связалось с Раулем. Клуб хотел назначить его любой ценой, но испанец посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода. Рауль продолжает рассчитывать на приглашение на пост тренера основной команды «Реала» после ухода Карло Анчелотти.



По сообщениям El Nacional, легенда мадридцев входит в шорт-лист специалистов, которых клуб рассматривает на замену итальянцу. Потенциальными конкурентами Рауля могут стать бывшие партнёры по сборной Испании и «Реалу»: Альваро Арбелоа, возглавляющий «Хувениль А» («Реал» U19) и Хаби Алонсо, работающий в немецком «Байере». Также Перес может пригласить свободного агента Томаса Тухеля либо Юлиана Нагельсмана из «Баварии».

Как дела у Рауля в «Кастилье»? В текущем сезоне третьего испанского дивизиона его команда занимает второе место, после 24 туров отставая от лидирующего «Алькоркона» (44 очка) всего на два очка. Отметим, что в тройку сильнейших в лиге входит чемпион Испании — 1999/2000 – «Депортиво» (42). Можно представить уровень сопротивления для Рауля и его молодёжи в третьем дивизионе.



Готов ли легендарный испанец к работе с главной командой «Реала»? Предложение может поступить уже очень скоро, если Карло Анчелотти, в последнее время часто выражающий недовольство комплектованием состава, покинет клуб раньше срока окончания контракта (до лета 2024 года). История помнит пример Зидана, работавшего в «Кастилье» и принёсшего затем «Реалу» три кубка Лиги чемпионов.

Рауль и Зинедин Зидан Фото: liewig christian/Getty Images

Стоит учитывать, что француз работал в тренерском штабе главной команды под руководством Анчелотти, прежде чем запустить сольную карьеру.

На другой стороне весов — неудачный заход в основную команду Сантьяго Солари. Но как же хочется посмотреть на Рауля во главе «Реала» и представить «эль класико», в котором он встретится с «Барселоной» Хави!