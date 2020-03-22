Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль

Не стало бывшего президента «Реала» Лоренсо Санса. Ему было 76 лет. Чем запомнился этот человек, руководивший мадридским клубом с 1995-го по 2000-й годы?

Дибала и Паоло Мальдини заразились коронавирусом, умер бывший президент «Реала». LIVE! Хроники коронавируса.

Санс – очередная жертва коронавируса

Четыре дня назад Санс попал в реанимацию. Его случай – ещё одно подтверждение того, что коронавирус особенно опасен для людей в возрасте. Как сообщили испанские СМИ, 76-летний бизнесмен был госпитализирован с лихорадкой и дефицитом кислорода. Врачи предполагали, что экс-президент «Реала» заразился коронавирусом, и проведённый в больнице тест подтвердил предварительный диагноз.

Лоренсо Санс Фото: Luis Davilla/Cover/Getty Images

«Я ошеломлен, сколько сообщений со словами поддержки мы получили от вас. Уверен, мой отец справится с этим. Ещё раз спасибо всем», – написал в «Твиттере» один из сыновей Санса, когда бывший президент «Реала» попал в реанимацию. Но Лоренсо не справился. Кстати, из пяти его сыновей двое стали профессиональными футболистами. Пако выступал за фарм-клуб Мадрида, «Овьедо», «Расинг» и «Мальорку». Более известный в футбольном мире Фернандо поиграл за «Реал» (45 матчей), из-за чего Санса-старшего сильно критиковали, и «Малагу».

Лука Йович бросил семью ради модели. Девушка «специализируется» на футболистах Кажется, новичку «Реала» было просто не до футбола…

Санс вернул «Реал» на вершину европейского футбола, но не справился с долгами

В молодости Лоренсо и сам играл в футбол на позиции вратаря в нескольких мадридских командах низших дивизионов. Потом занялся бизнесом, разбогател на недвижимости и строительстве. В 1985 году вошёл в совет директоров «Реала» в период правления Рамона Мендосы.



В 1995-м, после того, как подтвердилась информация о крупных долгах клуба, Санс стал президентом «Реала». Тогда Мадрид вернул себе золото Примеры, а вот Лигу (Кубок) чемпионов не выигрывал на протяжении 29 лет. Лоренсо попытался вернуть «сливочных» на вершину европейского футбола. В частности, приобрёл Роберто Карлоса, Давора Шукера и Предрага Миятовича. В конце концов, новый президент добился своей цели.

Лоренсо Санс и Гус Хиддинк Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Тем не менее финансовые проблемы «Реала» при Сансе лишь усугубились. Клуб занимал деньги, рассчитывая заработать за счёт привлечения звёзд и побед, однако идея не сработала. Сообщалось, что с 1997 года долг клуба увеличился вдвое и достиг 162 млн евро, поэтому «Реал» находился на грани банкротства. Летом 2000-го Лоренсо проиграл президентские выборы Флорентино Пересу.

«За выход на улицу – штраф до € 2000!» Что сейчас происходит в Испании Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров – в эпицентре эпидемии.

Санс уволил Хайнкеса после победы в Лиге чемпионов

При Сансе «сливочные» выиграли одно золото Примеры в 1997 году и две Лиги чемпионов.



В сезоне-1997/1998 «Реал» победил под руководством Юппа Хайнкеса. В финале Мадрид выиграл у «Ювентуса» – 1:0. Тогда за команду играли голкипер Бодо Иллгнер, защитники Кристиан Пануччи, Мануэль Санчис, Фернандо Йерро, Роберто Карлос, полузащитники Фернандо Редондо, Кристиан Карамбё, Кларенс Зеедорф, нападающие Рауль, Фернандо Морьентес и Миятович, забивший победный гол на 66-й минуте.



Но несмотря на успех в Лиге чемпионов, Санс отправил в отставку Хайнкеса. Экс-президент «Реала» так объяснял причины своего решения: «За неделю до матча с «Ювентусом» я позвонил Хайнкесу и спросил, как у него дела. Юпп ответил, что разочарован и не будет работать с командой. Я спросил, как такое возможно. Сам уже был разочарован. Потом я собрал ключевых игроков и сказал, что Юпп не хочет работать и побеждать с командой, потому что они ведут себя неподобающе. Мы стали европейскими чемпионами, но если тренер говорит такое, его увольняют».



В тот год крутая по именам команда не сумела защитить титул в Примере, финишировал лишь на четвёртом месте.



В сезоне-1999/2000 «Реал» стал лучшим в Европе уже с Висенте Дель Боске. В решающем матче с «Валенсией» помимо некоторых участников финала двухлетней давности сыграли Икер Касильяс, Иван Эльгера, Айтор Каранка, Иван Кампо, Мичел Сальгадо, Стив Макманаман и Николя Анелька. Мадрид разгромил соперника со счётом 3:0 благодаря голам Морьентеса, Макманамана и Рауля.

Вирус мешает 75-летнему футболисту попасть в Книгу рекордов Гинесса. Ему нужен один матч Теперь египтянин Эззельдин Бахадер может прождать своего звёздного часа очень долго.

После «Реала» Санс владел «Малагой» и обвинялся в налоговых преступлениях

Санс покинул «Реал», однако остался в футболе. Сначала он хотел приобрести «Парму». С июня 2005-го по январь 2006-го вёл переговоры по поводу покупки итальянского клуба. Он появлялся на матчах, сделал даже первый взнос в размере 7,5 млн евро, но так и не смог отыскать оставшиеся 20 млн.



Не сумев решить вопрос с «Пармой», Лоренсо летом 2006-го выкупил 97% акций «Малаги». Назначил президентом клуба своего сына Фернандо. Впрочем, всего через четыре года продал «Малагу» катарскому шейху Абдулле бин Насер Аль-Тхани.



В сентябре 2008-го Санс был на короткое время отправлен за решётку. Его обвиняли в мошенничестве, но в декабре дело закрыли. Год назад писали о новых проблемах Лоренсо с законом. Marca сообщала, что прокурор Испании требует посадить бывшего президента «Реала» на пять лет за налоговые преступления. Санс скрыл 6 млн евро в отчётах о доходах за 2008-й и 2009-й годы.