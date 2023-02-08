Галицкого снова «прокатили»! ФИФА полностью поддержала уехавшего легионера

Ещё не забыли Эрика Ботхейма? В декабре 2021-го «Краснодар» выложил за нападающего солидные по меркам клуба € 8 млн. Мощное вложение, но закончилось всё катастрофически: после февральских событий Ботхейм приостановил контракт, воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА, и уехал, не сыграв ни одного официального матча за новую команду. А в мае норвежец пошёл ещё дальше и расторг соглашение, причём в одностороннем порядке.

Тогда агент Ботхейма сослался на пункт в регламенте ФИФА, согласно которому футболист действительно имеет право разорвать контракт. Вот только речь там идёт о ситуациях, когда клубы не выплачивают зарплату, в то время как соглашение с «Краснодаром» до расторжения было приостановлено. То есть клуб Сергея Галицкого физически не мог задерживать никакие выплаты.



Летом история получила развитие. «Краснодар» ожидаемо не смирился с тем, что его «кинули», и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Этот шаг был подготовлен — юристы две недели собирали доказательства, что Ботхейм поступил неправомерно. Казалось, что у «Краснодара» есть шансы на успех, однако что-то пошло не так.

«Краснодар» хотел возместить траты, а в итоге снова заплатит. Это решение ФИФА

Да, именно ФИФА, не удивляйтесь. Дело в том, что CAS в подобных спорах между футболистами и клубами выступает следующей ступенью — туда идут с апелляцией. А вот первой инстанцией является палата по разрешению споров ФИФА. И именно там «Краснодар» полностью провалился.



Российский клуб не просто проиграл Ботхейму — палата признала правоту футболиста во всех пунктах разбирательства. А заодно обязала «Краснодар» выплатить норвежцу € 500 тыс. в течение 45 дней в дополнение к процентам, начислявшимся с 11 марта 2022 года. Если клуб не сделает этого, то его ждёт трансферный бан сроком до трёх окон.

Для стороны Ботхейма это явно значимый успех. Вот что сказал изданию VG Йорген Ингебригтсен из агентства, представляющего интересы футболиста:



— Мы прошли длинный путь с марта прошлого года. Была проделана большая работа и потрачены большие деньги. В деле участвовали лучшие спортивные юристы Англии. Так что теперь, когда известен вердикт, мы испытываем определённое удовлетворение.

Ботхейм, конечно же, очень рад и доволен, что всё закончилось именно так. На самом деле всё это время параллельно шли два разбирательства: «Краснодар» судился с Эриком, а Эрик — с «Краснодаром». Вердикт ФИФА — отличная новость для Ботхейма, и он доволен проделанной работой и результатом.

Формально история ещё не закончилась. У «Краснодара» есть 10 дней, чтобы запросить у палаты ФИФА объяснения и, если потребуется, обжаловать решение. Так что не исключено, что нам ещё предстоит наблюдать за разбирательствами на уровне CAS.

А где вообще сейчас Ботхейм?

После отъезда из «Краснодара» 23-летний нападающий тренировался на родине с «Стабеком», но не стал подписывать контракт и летом укатил в Италию. Там Эрик выступает за «Салернитану», и дела у него складываются не очень: 1+1 по «гол+пас» в 15 матчах Серии А и ни одного результативного действия в одной встрече Кубка Италии. Зато у команды Ботхейма всё хорошо. Если в прошлом сезоне «Салернитана» еле спаслась от падения в Серию Б, то сейчас хоть и обитает на 16-м месте, но зато оторвалась от зоны вылета на семь очков.

Эрик Ботхейм Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Кстати, зимой, спустя всего полгода после перехода в «Салернитану», Ботхейм мог вновь сменить клуб. Нападающего хотела заполучить утопающая «Сампдория» (19-е место в Серии А), но игрок засомневался в целесообразности такого шага, и сделка так и не состоялась.