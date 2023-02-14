«Была стычка с украинцами». Российский клуб попал в скандал в Турции

Ярославский «Шинник» попал в неприятную ситуацию на сборах команды в Турции. Клуб оказался в одном отеле с футболистами украинского «Миная», из-за чего возник конфликт – между игроками произошла стычка.

Согласно сведениям телеграм-канала Baza, вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к игрокам «Шинника» с претензиями: почему те не протестуют против российского правительства и не устраивают несанкционированные акции на площадях. Диалог не состоялся, так как, по сообщению источника, игроки «Шинника» не отреагировали на провокацию. Позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и побили россиянина. А на этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также вступили в конфликт — завязалась массовая драка. В отель даже пришлось вызывать полицию и скорую помощь. После этой драки в гостинице на постоянной основе дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников полиции.

Игроки «Шинника» на сборах Фото: shinnik.com

Футболисты «Шинника» уверены в умышленных провокациях со стороны игроков «Миная», провоцировавших россиян проукраинскими лозунгами. По словам одного из представителей российского клуба (также информация «Baza»), сотрудник украинской команды якобы предупредил россиян, что им лучше уехать из отеля, потому что они намерены и дальше продолжать выяснять отношения в жёсткой форме.

ФК «Минай» на сборах Фото: t.me/fc_minaj

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков подтвердил «Чемпионату», что в отеле произошёл конфликт: «Не могу вам рассказать подробности произошедшего, так как я нахожусь в Ярославле, а команда — в Турции. Сейчас мы определяем обстоятельства, после чего выступим с официальной позицией. Что касается серьёзности травм, у меня нет никакой информации. Естественно, что во время драки могут быть ссадины. Могу сказать, что между россиянами и украинцами была стычка. Кто в ней участвовал — мы сейчас выясняем». Ранее гендиректор ярославцев отмечал, что одним из условий заселения команды в отель было отсутствие в нём украинских клубов.

Согласно сведениям телеграм-канала «Мутко против», у нападающего «Шинника» Ильи Грузнова подозрения на перелом рёбер. Кроме того, у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца. Сегодня игроки пройдут медобследование. Информацию о конфликте и состоянии футболистов сообщил находящийся вместе с командой пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин, который, кстати, опроверг информацию о переломах:



– Такой факт был, – заявил представитель клуба, – пострадавших несколько человек, но ничего серьёзного, никаких переломов нет.



Факт драки между игроками подтвердили и представители турецкого отеля. Гендиректор «Шннника» Кулаков отметил, что команда переберётся в другой отель во избежание дальнейших конфликтов.