Игрок «Спартака» Игнатов забил впервые с ноября 2023 года

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

В составе красно-белых автором второго гола стал полузащитник Михаил Игнатов. Он отличился на 39-й минуте.

Таким образом, Игнатов забил впервые с ноября 2023 года. Последний раз он забивал «Ростову» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

Напомним, в этом сезоне Игнатов принял участие в 31 матче красно-белых во всех турнирах. На его счету четыре гола и шесть результативных передач.