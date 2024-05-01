Александр Соболев забил 5 из 10 голов в этом сезоне в ворота «Динамо»

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев.

Таким образом, Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне. Всего в нынешнем сезоне у Александра 10 забитых мячей во всех турнирах. Он принял участие в 30 матчах красно-белых. Отметим, что на счету Соболева также восемь результативных передач.