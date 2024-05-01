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Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Боруссия» Д — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча 1/2 финала ЛЧ начнётся в 22:00

«Боруссия» Д — «ПСЖ»: текстовая трансляция матча 1/2 финала ЛЧ начнётся в 22:00
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Сегодня, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответная игра между командами состоится 7 мая и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» прошла мадридский «Атлетико» (в гостях — 2:1, дома — 4:2). В свою очередь, на аналогичной стадии Лиги чемпионов парижский клуб оказался сильнее «Барселоны» (дома — 2:3, в гостях — 1:4).

Кроме того, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Боруссия» Д и «ПСЖ» встречались на стадии группового этапа. Команды провели два матча: в гостях «Боруссия» уступила «ПСЖ» со счётом 0:2, а в домашней встрече команды не выявили победителя — 1:1.

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