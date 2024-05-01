Мостовой: Слишкович останется нормальным и адекватным, если его не утвердят в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного утверждения временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича на посту наставника московского «Спартака».

«Слишкович, в отличие от Абаскаля, хотя бы нормально себя ведёт. Парень спокойно воспринимает ситуацию, хорошо говорит. Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется нормальным и адекватным человеком. Он ведёт себя правильно, не бегая по бровке, не крича», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.