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Мостовой: Слишкович останется нормальным и адекватным, если его не утвердят в «Спартаке»

Мостовой: Слишкович останется нормальным и адекватным, если его не утвердят в «Спартаке»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу возможного утверждения временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича на посту наставника московского «Спартака».

«Слишкович, в отличие от Абаскаля, хотя бы нормально себя ведёт. Парень спокойно воспринимает ситуацию, хорошо говорит. Ничего страшного, если он не станет главным тренером, зато хоть останется нормальным и адекватным человеком. Он ведёт себя правильно, не бегая по бровке, не крича», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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