«Атлетико» выставил Яна Облака на трансфер — AS

Мадридское «Атлетико» планирует продать в ближайшее трансферное окно своего вратаря Яна Облака. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридцы в целях разгрузки зарплатной ведомости клуба выставили словенского голкипера на трансфер и готовы рассмотреть по нему предложения. Отмечается, что в руководстве «Атлетико» заинтересованы в возможной замене Облака вратарём «Валенсии» Георгием Мамардашвили, который является для мадридцев одним из вариантов усиления вратарской линии на предстоящее летнее трансферное окно.



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Ян Облак выступает за мадридское «Атлетико» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне 31-летний вратарь провёл в составе «матрасников» 49 матчей, в которых пропустил 64 мяча, при этом на его счету 12 «сухих игр». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Облака в € 30 млн.