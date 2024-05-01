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Капитан «Спартака» Джикия рассказал, когда вернётся на поле

Капитан «Спартака» Джикия рассказал, когда вернётся на поле
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём возвращении на поле. Футболист красно-белых дал понять, что уже скоро будет в строю.

«Когда меня ждать на поле? Скоро. Сегодня был там, тренировался», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, в эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'    
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