Капитан «Спартака» Джикия рассказал, когда вернётся на поле

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём возвращении на поле. Футболист красно-белых дал понять, что уже скоро будет в строю.

«Когда меня ждать на поле? Скоро. Сегодня был там, тренировался», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, в эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.