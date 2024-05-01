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В Tuttosport назвали пять навыков, которыми должен обладать будущий тренер «Милана»

В Tuttosport назвали пять навыков, которыми должен обладать будущий тренер «Милана»
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Издание Tuttosport назвало пять качеств, которыми должен обладать будущий главный тренер «Милана», чтобы добиться успеха в итальянском клубе.

Ранее стало известно, что клуб намерен по окончании сезона расстаться с главным тренером Стефано Пиоли. Слухи связывали миланский клуб с испанским тренером Хуленом Лопетеги, однако затем стало известно, что «Милан» отказался от этой идеи из-за недовольства фанатов.

По мнению издания Tuttosport, будущий главный тренер «Милана» должен обладать следующими качествами: иметь чёткую система игры, сильную мотивацию работать в итальянском клубе, лидерские качества в раздевалке, стратегию по снижению травматизма и улучшению баланса между кубковыми соревнованиями и играми в Серии А. Сообщается, что именно этих качеств не хватает Стефано Пиоли.

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